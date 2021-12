J.Lo con l’abito trasparente: il nuovo red carpet di coppia con Ben Affleck è in versione principessa Jennifer Lopez ha accompagnato Ben Affleck alla prima di The Tender Bar, il suo nuovo film. Per il nuovo red carpet di coppia ha scelto un look da principessa ma che nascondeva delle trasparenze audaci e sensuali.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ritrovati a oltre 15 anni dalla rottura e ad oggi sembrano essere super innamorati, tanto da incantare tutti con la loro dolcezza ogni volta che appaiono in pubblico fianco a fianco. Nelle ultime ore sono diventati protagonisti di un nuovo red carpet di coppia, dando per l'ennesima volta prova di essere ormai inseparabili. L'attore è tra i protagonisti di The Tender Bar, il nuovo film diretto da George Clooney del quale ieri si è tenuta la prima a Hollywood, evento a cui si è presentato proprio con la compagna, che per l'occasione ha scelto un look principesco dai dettagli iper sensuali.

L'abito azzurro di J.Lo è da sogno

Jennifer Lopez poteva mai mancare alla "grande serata" di Ben Affleck? Assolutamente no e ha stupito tutti con un look da favola. Ha sfilato al fianco del compagno sul red carpet e, oltre ad apparire innamoratissima, ha anche dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion. Ha infatti indossato un sinuoso ed etereo abito della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2021 di Elie Saab, un modello di seta azzurra plissettata con una profonda scollatura a V, una gonna lunga e trasparente e una cintura di velluto in tinta che ha segnato il punto vita.

J.Lo in Elie Saab Couture

J.Lo e Ben Affleck sono sempre più innamorati

Per completare il tutto la Lopez ha scelto una clutch bag effetto madreperla di Tyler Ellis e una cascata di diamanti scintillanti, dagli orecchini pendenti ai bracciali, fino ad arrivare agli anelli. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un semi raccolto, tenendo così il viso libero. Al di là del look in pieno stile principessa Disney, ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati gli sguardi complici e innamorati che si è scambiata con Ben Affleck per tutta la serata. Non sono forse adorabili insieme? A questo punto pare che manchi solo il fidanzamento ufficiale.