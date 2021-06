Jennifer Lopez ha una carriera decennale alle sue spalle e, nonostante gli anni passino, lei sembra non risentirne affatto. È tra le star over 50 più in forma di tutti i tempi, riesce a fare invidia alle giovanissime e ogni volta che appare in pubblico incanta tutti con la sua bellezza. Ad averla resa iconica dagli esordi ad oggi è stato anche il suo stile trendy, glamour e sofisticato. Con l'estate alle porte ha deciso di osare con l'originalità, proponendo un abbinamento davvero insolito: ha completato il look con dei cuissardes dorati e con il plateau maxi

Il look per l'estate di Jennifer Lopez

Al motto di #FashionFriday J.Lo ha mostrato il suo nuovo look griffato sui social. La popstar, di cui attualmente si parla molto a causa del ritorno di fiamma con Ben Affleck, si è immortalata in una versione tutt'altro che estiva in total Valentino. Ha indossato una camicia di seta bianca con le maniche a palloncino e una gonna arancione con un profondo spacco frontale e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Non sono mancati i gioielli preziosi in oro e e diamanti mentre, per quanto riguarda il lato beauty, ha optato per un make-up dai toni naturali e per una piega leggermente ondulata sulle punte.

in foto: J.Lo in Valentino

Gli stivali di J.Lo sono Haute Couture

La vera "chicca" dell'outfit della Lopez? Gli stivali. Nonostante le temperature sempre più bollenti, la cantante ha sfoggiato dei cuissardes dorati, un audace modello con maxi plateau e tacco a spillo vertiginoso. Dove li abbiamo già visti? Sulla passerella della Maison Valentino, che li ha lanciati durante la sfilata Haute Couture per la Primavera/Estate 2021. Certo, probabilmente non si tratta di calzature propriamente adeguate al caldo estivo ma, in compenso, l'effetto "Wow" è assicurato. I maxi stivali gold diventeranno il must-have della prossima stagione? L'unica cosa certa al momento è che non dovrà essere troppo semplice camminare indisturbate su dei tacchi tanto alti.