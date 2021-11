Ivy Getty si sposa con l’abito di specchi: il doppio look per il matrimonio con Tobias Engel Ivy Getty ha sposato il fotografo Tobias Engel a San Francisco, coronando così il suo sogno d’amore. L’ereditiera ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando due diversi abiti da sposa griffati e su misura. Il primo, in particolare, è il più originale: è a quattro strati e ricoperto di mini specchi.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni potrà pure essere "superata" ma, complice la pandemia che ha stravolto i piani di numerose coppie, sono molti coloro che hanno scelto l'autunno 2021 per pronunciare il fatidico sì. Nelle ultime ore è stato il turno di Ivy Getty, modella, artista, socialite e soprattutto unica erede della fortuna di J. Paul Getty. Si è sposata al City Hall di San Francisco, diventando ufficialmente la moglie del fotografo Tobias Engel. Per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando due diversi e meravigliosi abiti da sposa. Tra le damigelle vestite da fatine, un maxi velo con lo strascico e dei dettagli a specchio sul vestito, le nozze dell'ereditiera sono state da fiaba.

L'abito da sposa di Ivy Getty è a quattro strati

Ivy Getty ha sempre avuto le idee chiare sul suo abito da sposa: voleva che fosse firmato John Galliano per Maison Margiela. Lo stilista lo ha realizzato su misura per lei, dando vita a una creazione da sogno ma con un tocco decisamente originale. Si tratta di un vestito a 4 strati: ha la base con corsetto color nude e imbottitura sui fianchi, un secondo strato con tulle tagliato di sbieco, un terzo strato con tulle bianco ma dall'effetto trasparente e dulcis in fundo un tessuto a specchi tagliato in tante piccole forme geometriche dalla forma irregolare. I vari frammenti sono riflettenti e collegati tra loro con un filo metallico, così da dare a Ivy la possibilità i muoversi senza incappare in "incidenti". A completare il tutto, tacchi Louboutin e un maxi velo lunghissimo che le ha coperto il viso, tenuto "incollato" al capo grazie a una coroncina di fiori.

Il secondo vestito dallo stile principesco

Per il ricevimento serale in una delle sale della City Hall di San Francisco Ivy Getty si è cambiata, sfoggiando un secondo meraviglioso abito da sposa (mania che è ormai una vera e propria tradizione tra le star). Anche quest'ultimo è firmato John Galliano per Maison Margiela ma è decisamente più "classico" rispetto al precedente: è in tulle panna, ha un corpetto con lo scollo all'americana ricoperto di paillettes in tinta e una gonna decorata con dei ricami floreali ma dall'effetto nude, così da lasciare intravedere le gambe lunghe e snelle. Niente velo o coroncina, l'erede di casa Getty ha preferito la semplicità di un raccolto con la frangetta lasciata sciolta sulla fronte.