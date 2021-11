Iva Zanicchi, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la signora della tv italiana Iva Zanicchi è tra i volti più amati della tv italiana e, nonostante abbia superato gli 80 anni, continua a spopolare. Oggi è al timone del nuovo programma di Canale 5 D’Iva ma in quanti la ricordano agli esordi? Ecco com’è cambiata dal debutto negli anni ’60 a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Iva Zanicchi è una delle signore della tv italiana e, nonostante abbia superato gli 80 anni, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. Non sorprende che sia stata messa al timone di uno show tutto suo, si chiama D'Iva e va in onda su Canale 5 per 2 puntate, il 4 e l'11 novembre. Sebbene ad oggi sia una conduttrice impeccabile, ha debuttato nello spettacolo come cantante, diventando fin da subito una delle più grandi voci della storia del nostro paese. Per quanto riguarda la sua vita privata, non è mai stata al centro del gossip, basti pensare al fatto che da oltre 30 anni sta col compagno Fausto Pinna. In quanti ricordano com'era il suo aspetto agli esordi? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione dagli anni '60 a oggi.

Iva Zanicchi, com'è cambiata dagli anni '60 a oggi

Erano gli anni '60 quando Iva Zanicchi ha mosso i primi passi nel mondo della musica, all'epoca aveva poco più di 20 anni ma riusciva già a incantare tutti con la sua voce potente, tanto da fare concorrenza alle "signore della musica italiana", da Orietta Berti a Milva, fino ad arrivare a Mina.

Iva Zanicchi da giovane

Col passare degli anni è poi passata alla tv e da allora non l'ha più abbandonata, diventando una delle presentatrici più amate della storia del nostro paese. Avendo debuttato da giovanissima, il suo aspetto era molto diverso da quello attuale ma, nonostante il passare del tempo, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Certo, ad oggi ha le rughe sul viso e i segni dell'età che avanza sulla pelle, ma è impossibile non essere travolti dalla sua simpatia.

Iva Zanicchi negli anni ’80

Iva Zanicchi ha ammesso di aver rifatto il naso

L'aspetto di Iva Zanicci è cambiato molto col passare degli anni e non solo a causa del naturale effetto dell'invecchiamento. La conduttrice e cantante ha ammesso di essersi rifatta il naso, il motivo? Quel dettaglio estetico le creava non pochi complessi e problemi lavorativi, lei stessa ha spiegato che spesso da giovane veniva scartata ai provini a causa dei lineamenti importanti. Sebbene la cantante dichiari che il soprannome che le è stato dato da giovane, Aquila di Logonchio, fosse legato alle sue origini, in molti ritengono che fosse dovuto proprio al naso. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, Iva si è sottoposta all'intervento di rinoplastica solo dopo molti anni dal debutto. Per il resto non è ricorda alla chirurgia estetica, si prende cura della sua pelle con creme e una corretta alimentazione.

Iva Lanicci da giovane

L'evoluzione degli hair look di Iva Zanicchi

Il tratto distintivo di Iva Zanicchi? La passione per gli hair look tipici delle differenti epoche in cui ha vissuto. Col passare degli anni ha infatti stravolto in modo drastico l'acconciatura, adeguandosi sempre ai trend più gettonati del momento.

Iva Zanicchi a Ok il prezzo è giusto negli anni ’90

Gli anni '60 sono stati quelli delle maggiori sperimentazioni: ha provato a portare la chioma extra liscia prima di passare al caschetto, ha spaziato tra ricci vaporosi, code di cavallo e bob in stile vecchia Hollywood. Con l'arrivo dei '70 ha dato alle pettinature un volume extra e negli '80 ha sfoggiato uno sbarazzino mullet cut. Negli anni successivi, complice l'avanzare dell'età, ha trovato una certa stabilità e, fatta eccezione per franche più o meno folte, è rimasta fedele al caschetto.