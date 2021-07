Iris Law con i capelli blu: il nuovo taglio rasato diventa ancora più originale Iris Law, figlia di Jude Law e Sadie Frost, ha lasciato ancora una volta senza parole i fan. Dopo aver rivoluzionato drasticamente il look tagliando i capelli a zero e tingendoli di biondo, ora ha cambiato ancora una volta colore, apparendo super originale sui social con una inedita chioma blu.

A cura di Valeria Paglionico

Iris Law è una delle modelle più richieste del momento: ha raggiunto il successo grazie al suo cognome "famoso", è infatti la figlia dei due attori Jude Law e Sadie Frost, ma col passare del tempo ha dimostrato di avere anche talento e stile da vendere. Ha calcato red carpet internazionali, è diventata protagonista di diverse campagne pubblicitarie fashion e a ogni apparizione sui social è riuscita a incantare i fan con il fascino e con la bellezza che ha ereditato dai genitori. Oggi ha lasciato ancora i volta i followers senza parole, rivoluzionando il suo look in modo drastico dopo averci "dato un taglio netto" nelle scorse settimane.

La nuova acconciatura di Iris Law

L'avevamo lasciata sul red carpet del Festival di Cannes elegantissima e con i capelli rasati a zero e oggi ritroviamo Iris Law trasformata ancora una volta. La figlia dei due divi del cinema si sta godendo le meritate vacanze, è sull'isola greca di Kèa e si sta servendo dei social per documentare le giornate di totale relax. Oltre a immortalarsi in versione balneare tra crop top e minigonne, ha rivelato anche un dettaglio inedito della sua immagine: ha tinto i capelli di blu, rendendo il nuovo hair look ancora più originale. Nonostante sia il taglio che il colore non siano semplici da portare, la giovane modella è apparsa meravigliosa, a prova del fatto che difficilmente si riuscirebbe a trovare una pettinatura che non le dona.

Iris Law con i capelli blu

Le star che hanno rasato i capelli

Rasarsi i capelli a zero non è un colpo di testa "insolito" per le star, sono moltissime quelle che ne corso della carriera hanno osato con un'acconciatura tanto estrema e non semplice da portare. Katy Perry, Cara Delevingne, Amber Rose, Demi Moore, sono solo alcune delle celebrities che hanno detto addio alle chiome lunghe e fluenti per qualche tempo. Cosa le accomuna? Vantano tutte un viso meraviglioso e dei lineamenti impeccabili, dunque non hanno avuto paura di metterli in risalto con un taglio di capelli super corto. Iris Law è solo l'ultima arrivata nella lista ma ha dimostrato che rasarsi è ancora una vera e propria mania nel mondo dello spettacolo: chi sarà la prossima che lo farà?