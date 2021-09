Irina Shayk con caschetto e mini frangia: il nuovo look nasconde un “trucco” Siamo sempre stati abituati a vedere Irina Shayk con la chioma lunga ma nelle ultime ore ha cambiato registro. Ha stravolto il suo look e ha seguito il trend del cashetto con la mini frangia, peccato solo che la nuova acconciatura probabilmente nasconde “un trucco”.

A cura di Valeria Paglionico

Irina Shayk è un'indiscussa icona di bellezza e di stile, è da anni che è sempre sulla cresta dell'onda e, nonostante il tempo che passa e la sua "nuova vita" da mamma, continua a spopolare per splendore e sensualità. Dagli esordi della carriera ad oggi non ha mai rivoluzionato in modo drastico la sua immagine e, fatta eccezione per alcune trasformazioni "temporanee" legate a dei servizi fotografici, è rimasta fedele ai capelli lunghi e scuri, capaci di creare un meraviglioso "effetto a contrasto" con i penetranti occhi azzurri. Nelle ultime ore, però, pare che la modella russa abbia voluto dare una svolta al suo hair look, apparendo sui social in una versione inedita.

Il nuovo look rock di Irina Shayk

Nelle ultime ore Irina Shayk ha partecipato a un esclusivo evento organizzato da Bulgari e per l'occasione ha sfoggiato un look nuovo di zecca. Niente abiti principeschi, gonne di tulle e raccolti bon-ton, si è presentata in pubblico in una versione rock ma allo stesso tempo glamour. Ha infatti indossato un body-corsetto firmato LaQuan Smith, un modello in arancio metallizzato così sgambato da lasciare i fianchi nudi in vista, lo ha abbinato a un paio di pantaloni cargo mimetici a vita bassa di The Attico e a dei sandali col tacco a spillo di Giuseppe Zanotti. La vera novità, però, sta nell'acconciatura: ha seguito il trend di stagione e ha sfoggiato un caschetto corto con la mini frangia.

Irina Shayk con pantaloni The Attico e body–corsetto LaQuan Smith

Il "segreto" dei capelli corti della modella

L'evento di Bulgari non è stato l'unico a cui Irina ha partecipato nelle ultime ore, ieri sera ha anche sfilato per Moschino in occasione della New York Fashion Week e, analizzando le foto, si nota che in quelle più recenti non ha la frangia, né tanto meno i capelli così corti. Come ha fatto a cambiare look in modo tanto drastico nel giro di poche ore? Con ogni probabilità quando ha sfoggiato il caschetto si è servita di una parrucca. Certo, trattandosi della pettinatura più trendy del momento, non si esclude che possa tagliare la chioma definitivamente nei prossimi giorni, ma per il momento pare che il cambiamento sia solo momentaneo. In quanti prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco rock al loro stile?

