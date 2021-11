Instagram VS. realtà: la TikToker mostra la verità nascosta dietro le foto social Si chiama Josephine Livin ed è la TikToker diventata virale grazie ad alcune foto molto particolari. Cosa ha fatto? Ha rivelato la verità nascosta dietro gli scatti social perfetti, dimostrando che diffondono un ideale di bellezza assolutamente falso.

A cura di Valeria Paglionico

I social sono ormai diventati il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo, tanto che è praticamente impossibile riuscire a rimanere per un'intera giornata lontani da post, notifiche e Stories. Non di rado capita di ritrovarsi di fronte a foto curate nei minimi dettagli, nelle quali influencer più o meno famose sembrano non sapere cosa siano i difetti o le imperfezioni. La cosa rischia di ledere non poco la propria autostima ma per fortuna esistono alcuni utenti che non perdono occasione di rivelare la verità: tra filtri e fotoritocco ecco come viene stravolta la bellezza "reale".

La TikToker diventata virale

Si chiama Josephine Livin, viene da Copenhagen e le sue foto social stanno facendo il giro del web. Il motivo? Ha smascherato la verità nascosta dietro gli scatti perfetti che spopolano su Instagram. Il tema dei video e delle foto finite al centro dell'attenzione dei followers è "Instagram VS. reality" e punta a rivelare la falsità della maggior parte dei contenuti social. Josephine realizza regolarmente dei collage: nel primo scatto appare perfetta come una vera e propria influencer, nel secondo è spontanea e naturale, dunque con qualche piccola imperfezione.

La trasformazione prima e dopo i filtri

I segreti per una foto social perfetta

Come fa a mettere in atto un cambiamento tanto drastico? Semplicemente assume una posa diversa, si fotografa dall'angolo giusto, utilizza una luce differente e, così facendo, dà l'idea di avere un corpo da modella, una pelle liscia come quella di una bambina e una silhouette impeccabile. Al motto di "Le persone con cui ti confronti online non sono così 24 ore su 24, 7 giorni su 7", la giovane danese ha dimostrato materialmente che l'ideale di bellezza diffuso su Instagram è assolutamente falso: basta qualche filtro e la posizione giusta per fare invidia anche alla più famosa delle influencer.