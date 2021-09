Indossare i tacchi senza avere dolori ai piedi: il pericoloso trucco diventato virale su TikTok Sui social se ne vedono di tutti i colori ma la cosa assurda è che alcuni dei tutorial che diventano virali potrebbero rivelarsi davvero pericolosi. È il caso di un breve video che ha spopolato su TikTok, nel quale una donna americana spiega come fa per non sentire il dolore ai piedi causato dai tacchi alti.

A cura di Valeria Paglionico

Cosa c'è di più femminile e sensuale di un paio di vertiginosi tacchi a spillo? Ogni donna sa bene che anche il più semplice dei look può diventare incredibilmente glamour semplicemente con un paio di scarpe. L'unico piccolo "inconveniente" è che camminarci su per una giornata intera, magari spostandosi da una parte all'altra della città in poche ore, è tutt'altro che comodo. È proprio in questo modo, infatti, che si favorisce la comparsa di fastidi, dolori e terribili vesciche. In quante sognano di poter portare i tacchi senza la preoccupazione dei piedi doloranti? Su TikTok è diventato virale un tutorial che propone una soluzione originale, anche se si farebbe bene a prendere esempio il meno possibile.

Il tutorial (da non imitare) per indossare i tacchi

Si chiama @ChristyClips ed è una parrucchiera di Austin, in Texas, diventata virale su TikTok grazie a un originale trick. La didascalia della clip è abbastanza eloquente e recita: "Il mio segreto per indossare i tacchi per più di 6 ore". Di cosa si tratta? Di uno spray anestetico da spruzzare sui piedi, così da intorpidirli e da eliminare la sensazione di fastidio e dolore. Sebbene a quel punto i tacchi riescano a essere portati senza particolari problemi, sarebbe bene evitare di prendere esempio dal tutorial: a lungo andare l'anestetico potrebbe causare gravi danni alla salute.

Perché lo spray anestetico non è la soluzione giusta

Sebbene sia consigliabile non servirsi mai di questo originale rimedio, gli utenti dei social non hanno potuto fare a meno di commentare ironicamente la questione, affermando che lo spray dovrebbe essere venduto in coordinato a ogni paio di Louboutin. Intorpidire i piedi con uno spray anestetizzante è assolutamente da evitare anche se sul momento gli effetti sembrano essere benefici. Il motivo? Il dolore è un segnale di avvertimento che il corpo dà al cervello quando si sta andando incontro a qualche danno. Annullare la sensazione non risolve il problema, le vesciche si andrebbero a formare lo stesso e, non essendo fastidiose, diventerebbero ancora più grosse e a forte rischio infezione.