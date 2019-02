San Valentino è appena passato e sono moltissime le coppie che ieri sera hanno organizzato qualcosa di speciale per godersi il loro amore da favola. Anche le star non hanno perso occasione per celebrare a dovere il 14 febbraio e non hanno perso occasione di mostrare tutto sui social. Tra loro anche Francesco Totti e Ilary Blasi che, piuttosto che godersi una cena romantica "in solitaria", hanno portato con loro i tre figli. Per l'occasione la presentatrice ha detto addio ai look glamour e ha puntato tutto su qualcosa di casual.

Il San Valentino di Ilary Blasi con il look casual

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le coppie "famose" più amate e longeve del mondo dello spettacolo e ieri, in occasione di San Valentino, hanno pensato a qualcosa di speciale per rendere la festa degli innamorati davvero romantica. I due hanno deciso di evitare le solite serate di coppia a lume di candela e hanno portato a cena fuori anche i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Sono stati nel noto e lussuoso ristorante Aqua By Lexus Fish Restaurant, concedendosi uno scatto di famiglia poco prima di cominciare a mangiare. La cosa particolare è che Ilary, solitamente super glamour con paillettes e abiti eleganti, ha preferito puntare su qualcosa di casual. Ha infatti indossato un maglione a collo alto azzurro, lasciando i capelli naturali sciolti. Anche gli altri membri della famiglia hanno fatto la sua stessa scelta, Chanel è apparsa in total black come il papà, Christian con una felpa sportiva e Isabel con un adorabile vestitino beige decorato con dei fiori colorati. A condividere la foto è stato l'ex capitano della Roma, che nella didascalia ha scritto con dolcezza "Con voi è sempre San Valentino". I fan hanno apprezzato non poco l'idea, tanto che in qualche ora hanno fatto guadagnare al post oltre 292.000 like. Insomma, a quanto pare passare il San Valentino in famiglia è una cosa davvero dolcissima secondo il pubblico del web.