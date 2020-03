Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l'Italia, nel tentativo di ridurre al minimo il rischio contagio i cittadini sono stai chiamati a cambiare in modo drastico le loro abitudine, chiudendosi in casa il più possibile e uscendo solo quando strettamente necessario. Anche le star non fanno eccezione e stanno facendo di tutto per esortare i followers a seguire le indicazioni ministeriali, rimanendo in quarantena almeno fino al 3 aprile. Ilary Blasi è tra queste e, dopo aver organizzato una festa intima in casa per il compleanno della piccola Isabel, sui social ha mostrato altri momenti della sua "nuova" quotidianità. Costretta nella sua dimora, la moglie di Francesco Totti ne sta approfittando per passare più tempo con i figli.

Si è lasciata truccare dalla più piccola, facendosi mettere dei glitter sugli occhi e sulla testa un originale frontino decorato con delle stelle glitterate scelto dalla bambina in persona. Subito dopo è andata a "intervistare" Chanel e Cristian, chiedendogli se avessero giocato con la loro sorellina, che sembra essere la più annoiata da questa situazione. La prima, però, ha continuato a utilizzare indisturbata il suo smartphone, il secondo non ha staccato gli occhi dal videogioco. Grazie a queste Stories "di famiglia", i followers hanno potuto ammirare una parte della casa dei Totti: c'è una camera dedicata ai giochi con svariate bambole e case di Barbie, le due bambine condividono una cameretta total pink con poltroncina da regina e pareti rosa, mentre Cristian ha una camera tutta sua in blu con il letto rosso. Insomma, i figli di Ilary e Francesco sono assolutamente "normali", in casa non hanno nessun accessorio lussuoso particolare e provano ad affrontare questo momento difficile proprio come tutti gli altri coetanei.