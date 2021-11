Ilary Blasi in Lapponia: sulla neve sfoggia il pigiama-orsetto e la pelliccia ecologica Ilary Blasi si sta godendo un viaggio in Finlandia, nella terra di Babbo Natale: su Instagram ha condiviso i suoi look da “regina delle nevi”

A cura di Beatrice Manca

La conduttrice tv Ilary Blasi ha deciso di fare un salto nella terra di Babbo Natale: si trova ora in Lapponia, in Finlandia, tra paesaggi innevati e aurore boreali. Su Instagram ha condiviso i suoi look anti-freddo: berretti in lana grossa, stivali con suola spessa, giacche termiche ma senza rinunciare alla borsa di lusso. L'outfit più originale? Un pigiama intero a forma di orsetto abbinato a una pelliccia beige da vera regina delle nevi (ma amica dell'ambiente!).

Ilary Blasi sulla neve con la borsa di lusso

L'esperienza di dormire sotto il cielo stellato, ai confini del mondo, è qualcosa di magico, ma l'inverno in Lapponia è comunque una bella prova di resistenza al freddo. La conduttrice si è armata di giacche termiche e spessi cappelli di lana, condividendo sui Instagram le foto nel bianco assoluto. Anche in Finlandia non ha voluto rinunciare a un tocco di lusso, una borsa a tracolla Dior Camp dal valore di 2.500 euro.

Ilary Blasi con la borsa Dior

La pelliccia ecologica di Ilary Blasi

Tra i vari scatti del viaggio nella terra di Babbo Natale ce n'è anche uno della conduttrice in una radura innevata, con un originale look da "orsetto delle nevi". Ilary Blasi indossa una tuta-pigiama intera con un cappuccio a forma di musetto, il pigiama ideale per dormire al caldo anche con le temperature sotto lo zero. Ma il vero tocco di stile (sostenibile) è il cappotto in pelliccia firmato Stella McCartney: la stilista inglese da sempre è contraria all'uso di pelli e pelliccia animale e ha brevettato la sua "Fur Free Fur", che ricorda al tatto il calore del pelo ma è ottenuta senza crudeltà sugli animali.

Ilary Blasi con il cappotto Stella McCartney

Al riparo dal freddo, ma senza sensi di colpa: Ilary Blasi ha scelto di immergersi nella natura incontaminata puntando sulla moda sostenibile.