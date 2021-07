Ilary Blasi è ormai una delle regine della tv italiana, ogni volta che sale sul palco incanta tutti con la sua bellezza e con il suo stile, a prova del fatto che viene considerata una vera e propria diva. Non sorprende che siano moltissimi coloro che conoscono ogni singolo dettaglio della sua vita privata, dalla famiglia ai progetti futuri, fino ad arrivare ai brand che firmano i look sfoggiati sul palco. In quanti, però, sono a conoscenza del segreto nascosto dietro al suo nome? Considerando che nel suo anno di nascita, il 1981, non andavano di moda delle scelte tanto originali, è chiaro che la decisione dei genitori non è arrivata a caso: ecco qual è il significato del nome della conduttrice.

Perché il papà di Ilary ha voluto chiamarla così

Ilary è un nome elegante, sofisticato ma allo stesso tempo giovane e fresco e si adegua alla perfezione alla personalità della Blasi. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i genitori scelsero di chiamarla proprio in questo modo non tanto per una questione di mode e trend, quanto piuttosto per una originale passione. È stato il papà Roberto a volere con tutto se stesso il nome Ilary per la figlia e il motivo è molto semplice: in quegli anni amava guadare i film western e in uno di questi la protagonista si chiamava proprio Ilary. Rimasto estasiato dalla bellezza dell'attrice, Roberto Blasi decise di identificare anche la figlia con questo appellativo musicale e armonico.

Ilary Blasi e la passione per i nomi originali

A quanto pare papà Roberto non è l'unico ad amare i nome originali, ha trasmesso questa passione anche alla figlia Ilary. Se quest'ultima per il primogenito ha scelto un nome abbastanza "normale", Cristian, per la seconda ha puntato su qualcosa di davvero sopra le righe. Come è ormai risaputo, la ragazzina si chiama Chanel e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, la Maison francese non c'entra nulla. La Blasi voleva semplicemente un nome dolce che permettesse alla figlia di distinguersi dal resto del mondo. Quante sono le mamme che si ispireranno a questa insolita passione quando si ritroveranno a scegliere i nomi dei figli?