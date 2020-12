È il colore della speranza e della natura: il verde è la tinta che abbiamo bisogno di indossare per affrontare il nuovo anno con una carica di ottimismo. Una vera e propria boccata d'ossigeno dopo mesi chiusi in casa: la cromoterapia sostiene che questo colore ha un effetto benefico sul nostro cervello perché rilassa e riduce lo stress. Sarà per questo che gli stilisti lo hanno proposto in dosi generose per le collezioni Autunno/Inverno 2020-21: dagli abiti di Elie Saab ai cappotti di Dior. Le nuance di tendenza sono quelle più scure e profonde, dal verde bottiglia al verde inglese. Quest'anno il verde è il nuovo nero: il tubino su cui puntare è color smeraldo e il cappotto si porta nei colori del bosco, originale ma facile da abbinare.

I look delle vip in verde

Nonostante sia il colore associato all'invidia, il verde ha una lunga storia di significati positivi: è verde la speranza e la resistenza degli alberi sempreverdi e dei prati. Meghan Markle lo indossa spesso, soprattutto nelle occasioni ufficiali. Estremamente elegante sui tessuti lucidi, Chiara Ferragni lo ha scelto per un abito da sera e Beyoncé per una giacca in raso scintillante. Non sfigura sul red carpet: Baby K punta sulle sfumature fluo e Alessandra Mastronardi sull'abito ricamato art-decò firmato Gucci. Il verde è anche il colore della natura selvaggia e tropicale: il vestito verde più famoso della storia è il "Jungle Dress" di Versace, che Jennifer Lopez indossò ai VMA del 2000. La sensualità di JLo scatenò la curiosità degli utenti su Google: la quantità di persone che cercarono l'abito fu tale che nel quartier generale dell'azienda pensarono di inventare una sezione dedicata alle immagini. E così Versace, senza volerlo, inventò Google Immagini: vent'anni dopo la cantante ha indossato di nuovo il famoso abito, in una versione ancora più sexy.

in foto: Jennifer Lopez indossa il Jungle Dress nella sfilata Primavera/Estate 2020 Versace

Le proposte in passerella

Questo inverno la moda non ha dubbi: la nuance da scegliere è il verde scuro. I capi su cui puntare sono i cappotti avvolgenti, come li abbiamo visti da Max&Co e Zara. Il verde smeraldo invece è la nuance degli abiti da sera scelta da Elie Saab e da Tom Ford che osa ancora di più, con un abito corto e scintillante. Le sfumature del muschio e del salvia, più delicate, compaiono su abiti leggeri e impalpabili, come quelli di Bottega Veneta e Dior. Anche Valentino sceglie il color sottobosco per un vestito da vera ninfa dei boschi. Questo inverno è il momento di scegliere il verde per un abito da sera: meno scontato del nero, meno appariscente del rosso. Quello di H&M è fasciante e a maniche lunghe, quello di &OtherStories è una sottoveste verde inglese, che guarda già a un futuro in cui si tornerà a uscire. D'altronde si sa: il verde è il colore della speranza…