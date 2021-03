È finalmente nata Baby V, Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez attesa sui social come mai nessun altro bambino! Vittoria è nata a Milano nelle prime ore della mattina di martedì 23 marzo 2021 ma, fino a che non saremo sicuri della sua ora di nascita, non potremo conoscere né il suo ascendente né la disposizione dei pianeti all'interno delle 12 case astrologiche. Ovviamente però se la curiosità è alta, possiamo dunque creare un tema natale approssimativo, riservandoci di renderlo preciso non appena Chiara e Fedez sveleranno l'ora di nascita.

Cos'è il tema natale

Una breve premessa: che cos'è il tema natale? Il tema natale è la mappa personalissima e unica che rappresenta ciascuno di noi dal punto di vista astrologico: la posizione dei 10 pianeti, insieme all'Ascendente e al Medio Cielo, nel cielo astrologico nell'esatto momento e luogo della nostra nascita. Praticamente una proiezione del macrocosmo nel microcosmo Vittoria Lucia Ferragni. Nel tema natale leggiamo i punti di forza, le caratteristiche, i bisogni, i valori, le modalità di vivere ciascun aspetto della nostra vita anche se, c'è sempre da ricordarlo, nel corso della vita esiste il libero arbitrio che ha sempre l'ultima parola.

Il tema natale di Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara e Fedez

Vittoria ha il Sole congiunto a Venere a 2 gradi del segno dell'Ariete: bellezza (chi l'avrebbe mai detto?!), dolcezza e fascino caratterizzeranno il suo aspetto ma anche la sua personalità più intima. L'Ariete è un segno guerriero, forte, audace, sicuro, immediato e schietto, vitale nella sua indipendenza, coraggioso ma anche caloroso (in questo Venere congiunta al Sole aiuta molto), pronto a mettersi in gioco immediatamente. Tutto nel pensiero di Baby V. sarà impulsivo e immediato: il suo Mercurio, pianeta del pensiero, nel segno dei Pesci unisce la fantasia all'esuberanza creativa di Marte (in Gemelli) con il quale si trova in quadratura. Una peperina che non avrà paura di dire la sua, insomma!

La cosa più bella del tema natale di Vittoria Lucia Ferragni è la Luna, in Cancro, trigono a Nettuno. La Luna indica per tutti noi la nostra emotività, la nostra parte sensibile, istintiva, inconscia, irrazionale ma potentissima, i nostri bisogni, paure, sensazioni. Per una donna questa parte è ancora più intensa (la Luna è un simbolo femminile) e nel segno del Cancro è "in domicilio" ovvero fortissima. Con il trigono (che significa armonia) a Nettuno diventa ancora più potente. Questo vuol dire avere una sensibilità unica e la capacità di provare sensazioni che scorrono molto oltre la materialità e la meccanicità della vita e degli eventi. Un sesto senso formidabile e delicato, dolce e silenzioso in un tema natale dalla grande potenza energica.

La luna nel tema natale

La Luna è nel punto più sensibile e accogliente di tutta la personalità. La Luna in un tema natale indica anche il rapporto con la mamma, figura fondamentale come ci insegna la psicanalisi da Freud a Jung. La figura materna è protezione e contemporaneamente presentazione al mondo: avere una Luna così bella indica un bellissimo rapporto con la figura materna, di complicità e di comprensione, come se Chiara e Vittoria possano crescere insieme diventando ciascuna la parte migliore dell'altra.

I 4 elementi nella famiglia Ferragnez

Come hanno fatto notare Chiara e Fedez sui social nei giorni scorsi, con il Sole in Ariete di Vittoria, la famiglia Ferragnez può esibire un esemplare per ognuno dei 4 elementi: Vittoria per l'audace e caloroso fuoco, Chiara per la terra concreta ed esteta, Federico per l'aria creativa e comunicativa e infine Leone per l'acqua sensibile ed intuitiva. Non dimentichiamoci però che il tema natale di ciascuno di noi disegna una personalità unica e che quindi è difficile riconoscersi a pieno nell'elemento del nostro Sole di nascita! Aspettando quindi l'ora di nascita esatta di Baby V vi lascio con questa prima breve lettura del suo DNA caratteriale, intimo.