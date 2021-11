Il taglio medio per i capelli dell’autunno inverno 2021 è il clavicut, il caschetto alla clavicola Il taglio più trendy del momento è un caschetto di media lunghezza che arriva alla clavicola: si chiama clavicut e ha tutta l’aria di essere il taglio di tendenza dell’inverno 2021.

A cura di Federica Ambrogio

Il taglio più trendy per l'autunno inverno 2021 ha una lunghezza media: un caschetto rivisitato che prende il nome di clavicut proprio perchè sfiora la linea delle clavicole. Questa nuova versione del caschetto sembra essere talmente in voga da prendere (forse) il posto sul podio al caschetto più amato di sempre, il bob. Il clavicut è facile da gestire a casa e sta bene a tutte perchè slancia la figura e può essere personalizzato con scalature ad hoc che valorizzano ogni forma di volto.

Clavicut, il taglio di tendenza dell'inverno 2021

Un caschetto lungo che sfiora la linea delle clavicole: il clavicut si ispira al tanto amato long bob ma si differenzia per un piccolo particolare, la scalatura nella parte frontale del viso, con ciocche più lunghe e sfilate. Un piccolo dettaglio che permette di valorizzare il volto di chi lo indossa mettendo il viso in primo piano e creando un ovale perfetto. Un taglio che sta bene a tutte proprio perchè la scalatura può essere totalmente personalizzata in funzione della forma del volto, per valorizzarlo al meglio. Sembra quasi inutile dirlo, ancora una volta l'ispirazione arriva dagli anni '90 e riporta in voga il copiatissimo taglio di capelli di Gwyneth Paltrow, che ha deciso di sfoggiarlo nuovamente. Ma non è l'unica: insieme a lei infatti ci sono tantissime altre star che hanno scelto di indossare il clavicut, da Margot Robbie a Hailey Bieber.

Lo styling ideale per il clavicut

Il caschetto alla clavicola più trendy dell'autunno inverno 2021 è estremamente versatile non solo perchè si può personalizzare il taglio in base alla forma del volto con una scalatura ad hoc, ma anche perchè permette di scegliere styling differenti. Quello che valorizza maggiormente questo hair cut è lo styling liscio morbido, che dona volume alla radice rendendo corposo anche il capello più fine. Per chi ama le onde morbide niente paura: il clavicut è meraviglioso anche nella sua versione più morbida e sbarazzina, con onde destrutturate e non troppo precise per dare al capello un look naturale, proprio come quello che ama Gwyneth Paltrow. Scopri nella gallery tutti i look da copiare!