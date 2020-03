Teresanna Pugliese è tra le influencer più amate del nostro paese, diventata famosa per la storia d'amore nata con Francesco Monte sul palcoscenico di "Uomini e Donne". Oggi che si è lasciata alle spalle quella relazione, che ha sposato Giovanni Gentile e che è diventata mamma del piccolo Francesco, continua a far parlare di lei. È entrata nella casa del Grande Fratello Vip e non perde occasione per mettere in mostra una delle sue più grandi passioni, quella per i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi sul corpo e hanno tutti un significato simbolico molto particolare: ecco cosa si è lasciata imprimere sulla pelle con l'inchiostro indelebile.

Il tatuaggio dell'angelo sulla schiena

Il tatuaggio più vistoso della Pugliese è quello sulla schiena, appena sotto la nuca. Cosa raffigura? Un angelo con le mani giunte e le gambe scoperte. Si tratta di un simbolo di fede ma in verità Teresanna lo ha usato per coprire un vecchio tattoo, ovvero l'iniziale di Antonio Passarelli, l'ex protagonista di Uomini e Donne con cui ha avuto una relazione.

Il tatuaggio cancellato dedicato ad Antonio Passarelli

L'angelo tatuato sulla parte alta della schiena non è stato fatto per caso, è andato a coprire un vecchio tattoo che le ricordava una storia passata andata a finire male. Si trattava di una dedica all'x fidanzato Antonio Passarelli, raffigurava una A circondata da due ali d'angelo, ma oggi l'ha eliminato. Così facendo, ha cancellato definitivamente ogni contatto con il passato.

Il tatuaggio con la scritta "Bella ‘mbriana"

Il tattoo a cui Teresanna è maggiormente legata? Quello al lato del polso destro, ovvero la scritta in corsivo che recita "Bella ‘mbriana". Oltre a essere il titolo di una canzone di Pino Daniele, è un riferimento alle sue origini campane, visto che nella credenza popolare napoletana è un simbolo di sole e calore che indica lo spirito benefico della casa. Per l'influencer è diventata un'espressione simbolo, tanto da averla usata anche sul suo profilo Instagram.

La piuma all'interno del braccio

Teresanna ha anche un micro tatuaggio impresso sulla pelle. Si tratta di una piuma nella parte interna del braccio, per la precisione all'altezza del gomito. Non ne ha mai rivelato il significato pubblicamente ma probabilmente si tratta di un simbolo di libertà e di leggerezza.

Il cuore sulla spalla

L'ultimo tatuaggio di Teresanna è quello sulla spalla sinistra, un disegno molto appariscente che è evidente ogni volta che indossa un top senza maniche. Raffigura un cuore circondato da una frase romantica che comincia con "Love me", ovvero "Amami". Si tratta di un chiaro riferimento all'amore, anche se l'influencer non ha mai rivelato il motivo per cui lo ha fatto.