Il selfie di Adriana Volpe in bikini: come fa a essere truccata anche dopo il bagno La conduttrice televisiva ha postato su Instagram due selfie che la ritraggono felice e sorridente, probabilmente dopo un bagno rinfrescante. A 48 anni Adriana Volpe non ha paura di mostrarsi senza filtri ed è più in forma che mai. Molti fan però hanno notato che, nonostante sia appena uscita dall’acqua, gli occhi sono perfettamente truccati senza sbavature: come è possibile?

A cura di Beatrice Manca

I capelli tirati indietro, il bikini nero e la pelle ancora bagnata dopo un tuffo in acqua: Adriana Volpe si è mostrata così, felice e sorridente, in un selfie "al naturale" su Instagram. La conduttrice televisiva si gode le vacanze estive prima di riprendere gli impegni lavorativi: sarà infatti una delle prossime opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Guardando bene la foto però molti fan hanno notato che anche dopo un tuffo Adriana Volpe appare perfettamente truccata, senza una sbavatura: come fa?

Il selfie al naturale di Adriana Volpe

La conduttrice televisiva ha postato su Instagram due selfie che la ritraggono felice e sorridente, probabilmente dopo un bagno in piscina, con i capelli tirati indietro. A 48 anni Adriana Volpe non ha paura di mostrarsi senza filtri, anche a costo di far comparire i naturali segni del tempo, che mostra con orgoglio. L'importante, come scrive nella didascalia, è riderci su: molti fan nei commenti la paragonano a Julia Roberts proprio per il sorriso smagliante Nonostante sia appena uscita dall'acqua, come dimostrano le goccioline, gli occhi appaiono perfettamente truccati, con un tratto di eyeliner deciso e le ciglia ben delineate. Com'è possibile? Con ogni probabilità si tratta di un trucco semi-permanente, molto in voga tra le star per essere sempre perfette in ogni occasione.

Adriana Volpe in splendida forma a 48 anni

A 48 anni Adriana Volpe è più in forma che mai: durante le vacanze al mare ha mostrato alcune foto in bikini che mettono il mostra il fisico tonico e asciutto. La conduttrice tv sfoggia mini bikini colorati e costumi monospalla con dettagli iridescenti, uno dei modelli più trendy della stagione. Come molte altre star si è lasciata sedurre dalla cavigliera, l'accessorio estivo per eccellenza. Il dettaglio di stile che i fan amano di più, però, rimane il sorriso: a qualunque età, la bellezza è sapersi voler bene per ciò che si è.