Il “secondo matrimonio” di Stefano De Martino: Fiammetta Cicogna è la sua sposa in abito bianco e infradito Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono “sposati” ma solo sul set del film di cui sono entrambi protagonisti. L’ex ballerino è apparsa elegantissimo in camicia e panciotto, mentre l’influencer ha abbinato l’abito bianco di tulle a delle comode infradito.

A cura di Valeria Paglionico

È ripartita ufficialmente la stagione dei matrimoni, dopo oltre un anno di pandemia sono moltissime le coppie che sono riuscite finalmente a coronare il loro sogno d'amore pronunciando il fatidico sì. Tra loro, anche moltissime star, da Federico Bernardeschi a Kitty Spencer, apparse tutte elegantissime e sofisticate sull'altare. Nelle ultime ore a mostrarsi in versione bridal è stata una coppia davvero inedita: Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna. Gli amanti del gossip, però, rimarranno delusi nel sapere che i due non stanno davvero insieme, le loro nozze fanno parte semplicemente di un film di cui entrambi sono protagonisti.

Il matrimonio "cinematografico" di Stefano e Fiammetta

Cosa ci fanno Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna insieme? Si sono sposati ma solo "al cinema", deludendo le aspettative di coloro che pensavano che il conduttore avesse ritrovato l'amore dopo la rottura con Belén. I due sono impegnati a Castello di San Giorgio Canavese, in Piemonte, con la registrazione di alcune scene del film Il giorno più bello, pellicola che segna il debutto come attore dell'ex ballerino di Amici. Già qualche tempo fa Stefano si era immortalato sul set con degli inediti baffi in pieno stile anni '70 ma solo nelle ultime ore ha rivelato ulteriori dettagli del nuovo progetto, in occasione del quale lo si vedrà nuovamente sullo schermo in versione sposo.

Le infradito di Fiammetta Cicogna

Fiammetta Cicogna sposa in tulle

L'ultima volta che Stefano De Martino si era vestito da sposo era stato al matrimonio con Belén Rodriguez ma ora lo ha rifatto al fianco di Fiammetta Cicogna per lavoro. Il ballerino si è lasciato immortalare in camicia bianca e panciotto (senza neppure un filo di barba sul viso) mentre cura l'acconciatura bridal della collega. Quest'ultima, invece, per le nozze fake ha puntato su un principesco abito di tulle con la scollatura profonda e sui social ha rivelato un dettaglio originale: sotto la pomposa gonna indossava delle comode infradito piuttosto che i tacchi.