Valentino guarda a Oriente. Precisamente a Shangai, dove è stato inaugurato l'evento multimediale "Valentino: Re-Signify Part One", un viaggio dentro i codici estetici della maison, tra l'eredità e il futuro. Non è una mostra, anche se si può visitare fisicamente. Non è una collezione, anche se ci sono alcuni tra i capi iconici della Maison. La parola giusta per definirla è "brand experience", cioé uno spazio in cui avvicinare il grande pubblico all'essenza di Valentino, partendo proprio dal lontano Oriente, il mercato oggi più promettente per il lusso e per la moda.

Cosa significa "Valentino: Re-Signify"

La "risignificazione" è il processo che attribuisce nuovi significati a eventi e concetti del passato. Metaforicamente, è ciò che Pierpaolo Piccioli vuole fare alla guida di Valentino: rileggere gli elementi che costituiscono la celebre eredità della casa di moda con cifre contemporanee. Concretamente, è ciò che si vede all'interno della Power Station of Arts di Shangai, tra istallazioni video e esposizioni d'abiti. Il percorso è un equilibrio tra visioni future e citazioni del passato, a cui sono state dedicate varie stanze. Innanzitutto, il rosso: il colore simbolo della maison, tanto che oggi si parla di "rosso Valentino" per la particolare sfumatura usata da Garavani. Poi i fiori: la rosa, simbolo di femminilità e di sensualità, che appare in installazioni video e sugli abiti esposti. E infine la borchia "stud" motivo iconico di borse e scarpe, che campeggia in una sala dalle mura argentate in rilievo.

Perché Pierpaolo Piccioli ha scelto Shangai

L'esperienza multimediale è stata creata grazie al lavoro di Mariuccia Casadio e Jacopo Bedussi, in un allestimento creato da Kennedy London. Resterà aperta e visitabile fino 17 gennaio: Shangai è solo la prima tappa di un percorso. Pierpaolo Piccioli, durante una conferenza stampa virtuale, ha spiegato che ha voluto iniziare proprio dove l'immaginario di Valentino è meno noto. L'Asia inoltre rappresenta un mercato formidabile per il lusso: la Cina sarà l’unico Paese a non registrare una flessione nei consumi. Anzi: gli analisti finanziari prevedono che si concluderà con un bel segno più. Il primo Paese a essere colpito dalla pandemia globale è stato anche il primo a uscirne. Dopo il lockdown ha assistito a un rimbalzo negli acquisti: è il cosiddetto "revenge shopping" che si orienta soprattutto in beni voluttuari e prodotti di lusso. Quella di Valentino quindi è una magnifica strategia di storytelling, ma anche un'abile scelta di marketing.