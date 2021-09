Il ritorno di Paso Adelante: i protagonisti ieri e oggi, come sono diventati Ricordate Paso Adelante, la serie spagnola che ha spopolato nei primi anni 2000? A partire dall’1 ottobre sbarcherà su Netflix e di sicuro sono molti i nostalgici che la riguarderanno. In quanti si sono chiesti come sono diventati gli attori? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano Paso Adelante, la serie tv spagnola che ha letteralmente spopolato nei primi anni 2000? Raccontava le avventure di un gruppo di ragazzi accomunati dalla passione per la danza che, tra flirt e problemi quotidiani, frequentavano la scuola di ballo e arti performative più importante di Madrid diretta da Carmen Arranz. Tutti i nostalgici saranno lieti di sapere che l'iconico telefilm sbarcherà su Netflix a partire dall'1 ottobre 2021. In quanti si sono chiesti come sono oggi gli attori diventati famosi proprio nei panni di aspiranti ballerini? Ecco le foto che mostrano la loro trasformazione in poco più di 20 anni.

Da Ingrid a Silvia, la trasformazione delle protagoniste

Lola Fernández era una ragazza timida ma allo stesso tempo vitale e responsabile e ai tempi di Paso Adelante era passata alla storia grazie al suo stile iconico fatto di scaldamuscoli, completini con shorts e crop top e capelli extra long, spesso legati in due maxi trecce. A interpretarla era Beatrice Lungo: l'attrice oggi ha 38 anni, è mamma e ha un aspetto più maturo. Una curiosità che non tutti conoscono? Ha sposato e ha avuto un figlio da Yotuel Romero, alias Pavel, conosciuto proprio ai tempi di Paso Adelante. Per Silvia Marty, l'attrice che interpretava Ingrid, il tempo sembra non essere passato: continua a essere splendida con i suoi capelli ricci rosso fuoco.

Ingrid, alias Silvia Maty

Come non nominare Silvia, alias Monica Cruz, distintasi sempre per la sua bellezza mozzafiato e per l'incredibile somiglianza con la sorella Penelope? Oggi ha 44 anni ma non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue. Continua a fare l'attrice e calca diversi red carpet internazionali, ultimo tra tutti quello del Festival di Venezia 2021.

Silvia, alias Monica Cruz

Come sono cambiati Pedro e Robert

Il protagonista maschile più amato di Paso Adelante? Robert, il ballerino dai muscoli scolpiti e l'irresistibile fascino latino interpretato da Miguel Ángel Muñoz. In molti lo ricorderanno nella hit del 2012 Dirás que estoy loco ma anche da allora di tempo ne è passato. Sebbene non abbia perso bellezza e charme, sul suo viso sta cominciando a comparire qualche segno del tempo.

Robert, alias Miguel Ángel Muñoz

Che fine ha fatto, invece, Pedro, personaggio interpretato da Pablo Puyol? Ad oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo ma non c'è traccia di una presunta compagna. Dal punto di vista estetico ha detto addio al viso sbarbato e spazia tra pizzetto e barba incolta. Insomma, potranno pure essere passati più di 20 anni ma i protagonisti di Paso Adelante conservano il fascino di eterni ragazzini: in quanti hanno già organizzato una serata binge-watching per riguardare tutte le puntate dell'iconica serie?