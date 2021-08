Il ritorno della stampa bandana: è di Valentina Ferragni l’abito più chic di fine estate Valentina Ferragni ha lanciato il trend da seguire durante gli ultimi giorni dell’estate. Di cosa si tratta? Dell’abito bandana, un vero e proprio must-have “post-vacanze”, perfetto per aggiungere un tocco sbarazzino e fresco al rientro in città.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate la stampa bandana simbolo degli anni '90? I nostalgici appassionati di moda saranno lieti di sapere che è tornata in voga e che risulterà perfetta per aggiungere un tocco sbarazzino e fresco alle serate di fine estate. A rilanciare il trend è stata Valentina Ferragni, che per una romantica cena in costiera amalfitana ha sfoggiato un adorabile bandana dress sui toni del lilla portato senza reggiseno, un perfetto connubio tra glamour e sensualità. In quante prenderanno ispirazione dal suo look durante la fine delle vacanze o per il rientro in città?

Valentina Ferragni indossa l'abito bandana senza reggiseno

I Ferragnez stanno facendo il tour della costiera amalfitana a bordo di un enorme yacht e stanno dando il meglio di loro in fatto di stile. Se da un lato Chiara ha anticipato la tendenza dell'autunno con un coloratissimo pigiama usato per uscire, la sorella minore Valentina ha spopolato in fatto di sensualità. Durante la tappa caprese ha sfoggiato un adorabile maxi dress decorato con la stampa bandana sui toni del lilla, un modello scamiciata con la gonna lunga dal profondo spacco frontale e una cintura in tinta che le ha segnato il punto vita. Lo ha portato sbottonato sul décolleté, lasciando intravedere l'assenza del reggiseno, mentre, per quanto riguarda gli accessori, ha scelto gli iconici sandaletti Oran di Hermès, degli occhiali da gatta con la montatura celeste e gli orecchini Uali della sua collezione.

Come abbinare l'abito bandana

L'abito bandana è il capo perfetto per aggiungere un tocco trendy, fresco e spensierato a quelle giornate di fine estate che portano con loro un pizzico di malinconia. Che si sfoggino durante le serate estive più ventilate, per il rientro in città o per i primi giorni di lavoro, non importa: risulteranno sempre glamour e sofisticati. Come vanno abbinati? Se non si vuole osare come Valentina Ferragni (che lo ha portato senza reggiseno), si possono portare con l'intimo a vista come richiede il trend del momento oppure con delle giacche di jeans over. Per quanto riguarda le scarpe, risultano essere elegantissimi con un paio di tacchi ma in alternativa possono essere coordinati anche a delle calzature raso terra. Se si è ancora in vacanza i bandana dress si possono sfoggiare con dei sandali, mentre in città vanno benissimo anche con degli anfibi dall'animo rock.