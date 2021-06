L'abbiamo vista mille volte al braccio di Carrie Bradshaw, la fashion victim protagonista della serie tv Sex&The City e ora sta per tornare: parliamo della Baguette, la storica borsa Fendi nata dall'estro di Silvia Venturini nel 1997. Semplice nella forma ma coloratissima e piena di dettagli, negli anni è stata rielaborata in mille versioni: ora torna completamente rinnovata per la Capsule Collection di Fendi Estate 2021. La "Baguette 1997" torna nei negozi accompagnata da una serie di video The Baguette Walk, una serie di video in cui un gruppo di donne passeggia per le vie di Parigi sfoggiando borse rosa, giallo acceso e azzurre.

La storia di una borsa diventata iconica

Il nome di questa celebre borsa deriva dalla forma rettangolare e dal manico corto che permette di portarla sotto la spalla, esattamente come i francesi portano la baguette nell'immaginario collettivo. Fu disegnata da Silvia Venturini Fendi, all'epoca assistente di Karl Lagerfeld, nel 1997. Se fino a quel momento il minimalismo anni Novanta aveva dominato, imponendo colori neutri e silhouette essenziali, questa borsa fece una rivoluzione: colori accesi, ricami, dettagli, paillettes, dettagli in pelliccia. La borsa allegra, colorata e spiritosa fu subito amata (e sfoggiata) da dive come Madonna, Naomi Campbell, Gwyneth Paltrow e Julia Roberts. Entrò di diritto nel guardaroba della serie "fashionista" del momento, Sex&The City. In un celebre episodio un ladro prova a rubarle la borsa e Carrie Bradshaw urla disperata: "It's a Baguette!"

in foto: la nuova Baguette di Fendi con ricami floreali

Il ritorno della Baguette 1997

Per celebrare il ritorno della Baguette (che ora si chiama Baguette 1997, in omaggio all'anno di nascita) Fendi ha lanciato dei cortometraggi con un cast d'eccezione: l'attrice Ana Girardot, la creativa Maria Bernad, la modella e pittrice cinese Nini Li-Yun Hu e la modella Fatdwa Diawara. Tutte, ovviamente, con le loro Baguette colorate sottobraccio: le nuove versioni del leggendario accessorio si distinguono per paillettes rosa, ricami floreali e il nuovo logo "Vertigo", una rielaborazione della doppia F ma distorta per un effetto vertigine. Ormai non ci sono più dubbi: il decennio a cui ispirarsi quest'estate sono decisamente gli anni Novanta.