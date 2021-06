L'ultimo anno è stato molto difficile da affrontare per la Royal Family e non solo perché, come in ogni parte del mondo, il paese è stato dilaniato dalla pandemia. Prima che la Gran Bretagna finisse in lockdown, Meghan Markle e il principe Harry avevano stravolto le carte in tavola trasferendosi in America, così da rivendicare la loro libertà. Ad oggi hanno rivelato tutte le verità scomode che li hanno spinti a fare una scelta tanto drastica, mettendo in cattiva luce la loro vecchia vita a corte. A complicare la situazione è stata la morte del principe Filippo, evento che ha letteralmente sconvolto la regina Elisabetta II, che da un giorno all'altro si è ritrovata completamente da sola a guidare il paese. Chi prenderà il suo posto quando abbandonerà il trono?

I sudditi vogliono William sul trono

La regina Elisabetta II celebrerà 70 anni di regno nel 2022 e continua a detenere il primato di sovrana più longeva della storia inglese. Alla luce di tutto quello successo nell'ultimo anno, però, sono molti coloro che insinuano che presto si ritirerà a vita privata, lasciando il trono a uno dei suoi successori. Se da un lato Carlo aspetta da tutta la vita questo momento, i sudditi hanno le idee chiare: vorrebbero vedere il principe William a capo del paese. La domanda che ci si fa, però, è: che monarca sarebbe il marito di Kate Middleton? A giudicare da quanto trapelato dai tabloid inglesi, avrebbe già le idee chiare sul da farsi.

Il segreto del principe William è l'aplomb

Il principe William sembra essere l'aspirante sovrano perfetto per governare l'Inghilterra quando la regina Elisabetta abbandonerà il suo ruolo. Il motivo? Vuole seguire l'esempio della nonna, dunque porterà avanti il suo lavoro senza alcun stravolgimento drastico. Certo, in molti credono che, una volta finita l'epoca dell'attuale sovrana, anche la monarchia arriverà al capolinea ma a stravolgere le aspettative potrebbe essere proprio William, che sembra non aver alcuna intenzione di non sottrarsi ai suoi doveri. Il segreto del principe? Riuscire a mantenere aplomb e tranquillità anche di fronte accuse e scandali terribili.