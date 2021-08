Il principe George è pronto per tornare a scuola: nella sua classe ci sarà la cuginetta Maude Windsor Il principe George è pronto per tornare a scuola, rientrerà alla Thomas’s Battersea di Londra a inizio settembre. A fargli compagnia tra i banchi ci sarà un’altra Windsor, si chiama Maude ed è la sua cuginetta preferita.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive stanno arrivando al termine un po' per tutti, anche per la Royal Family che si sta preparando per gli appuntamenti istituzionali del prossimo settembre. Presto, dunque, vedremo ancora una volta William e Kate apparire in pubblico fianco a fianco, anche se l'evento più atteso del momento è un altro: il rientro a scuola del principino George. Ritornerà in aula il 9 settembre e, a differenza di quanto ipotizzato nei mesi scorsi, non abbandonerà la Thomas's Battersea, il prestigioso istituto londinese da circa 22.000 sterline l'anno. La cosa che in pochi sanno è che tra le nuove compagne di classe dell'erede al trono ci sarà anche un'altra Windsor, ovvero la piccola Maude, cuginetta dei baby Cambridge.

Chi è Maude Windsor

Maude Elizabeth Daphne Marina Windsor è nata a Los Angeles da Lord Frederick Windsor e l’attrice Sophie Winkleman e, come suggerisce il suo cognome, è imparentata con la Royal Family inglese (il padre è infatti il primogenito del Duca Michael di Kent, ovvero il cugino di secondo grado della regina Elisabetta). Ha la stessa età del piccolo George e, nonostante abbia vissuto gran parte della sua vita in America, ha instaurato un legame speciale con i piccoli di casa Windsor, basti pensare al fatto che è stata tra le damigelle di Eugenie di York al Royal Wedding.

George rimane alla Thomas's Battersea di Londra

La presenza di Maude alla Thomas’s Battersea di Londra rassicura non poco il principe William e Kate Middleton che, temendo che il primogenito potesse subire bullismo dai compagni di scuola dopo i recenti attacchi social, qualche mese fa avevano pensato anche di iscriverlo a un tradizionale collegio per futuri re. Volendo però assicurargli un'infanzia "normale" (a differenza di tutti i principi che lo hanno preceduto), hanno deciso di abbandonare l'idea. Ora è arrivata una piccola "ancora di salvezza": tra i banchi al fianco di Baby George ci sarà un'alleata d'eccezione che di sicuro non esiterà a sostenerlo se dovesse essere necessario.