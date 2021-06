In Sudafrica la poligamia è legale: significa che un uomo può scegliere di unirsi in matrimonio con più donne. Allora perché non legalizzare anche la poliandria e lasciare alle donne la possibilità di avere più mariti? Questa, in sintesi, la proposta di legge avanzata dal governo sudafricano. L'idea che una donna possa sposare più di un uomo però ha suscitato molte proteste, aprendo un acceso dibattito interno. Secondo gli esperti e gli attivisti per la parità di genere, alla base c'è una questione di controllo: la poligamia, sostengono, è una delle tante facce della società patriarcale e alle donne non viene riconosciuta la stessa libertà.

La proposta di legge suscita le polemiche

La legalizzazione della poliandria è una proposta avanzata dal Dipartimento degli Affari Interni all'interno di un più ampio progetto di riforma del Marriage Act, le leggi che regolano il diritto di famiglia. Anche se la poligamia è legale in Sudafrica, la proposta di legge sulla poliandria ha incontrato la resistenza di molti gruppi conservatori e religiosi. La Bbc Africa riporta che il leader dell’African Christian Democratic Party la considera una minaccia ai presupposti stessi della società, mentre il leader del partito islamico al-Jamah, Ganief Hendricks, sottolinea una differenza fondamentale tra poligamia e poliandria: se un uomo ha più mogli è sempre possibile stabilire con certezza chi siano i genitori dei bambini nati, ma in una situazione di poliandria è immensamente più complicato.“Saranno necessari più test del Dna per scoprire chi è il padre”, ha concluso.

"Il matrimonio stabilisce una gerarchia tra i sessi"

Ma non solo solo leader politici o religiosi a opporsi: Musa Mseleku – imprenditore e personaggio televisivo – ha dichiarato alla Bbc Africa: “Questo distruggerà la cultura africana. E i figli di quelle persone? Come faranno a conoscere la loro identità?". La cosa sorprendente è che Mseleku ha quattro mogli ma non è disposto a immaginare che una donna abbia quattro mariti. "La donna ora non può assumere il ruolo dell’uomo. È una cosa inaudita”. La Bbc ha indagato il fenomeno della poliandria insieme a un professore, Collis Machoko, il quale spiega che la poliandria esiste in altre comunità ma in forme clandestine, tenute nascoste per paura di rappresaglie. In questo momento la poliandria è legale in Gabon, ma un tempo era molto diffusa in diversi stati africani. “Con l’arrivo del cristianesimo e la colonizzazione il ruolo della donna è diminuito – spiega il professore – Non erano più uguali. Il matrimonio è diventato uno degli strumenti utilizzati per stabilire la gerarchia”. Il fatto che un uomo possa avere più mogli e una donna non possa fare altrettanto è indice di una visione patriarcale della società, in cui un genere ha più libertà dell'altro. Se la legge sulla poliandria venisse approvata, però, potrebbe contribuire in modo determinante a cambiare le cose.