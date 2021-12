Il Natale sexy di Emily Ratajkowski: costume di velluto rosso e colbacco per dare il via alle feste Emily Ratajkowski ha dato il via alle feste di Natale a modo suo, ovvero con un look iper provocante. Costume di velluto rosso fuoco, colbacco di pelliccia e maxi stivali cuissardes: ecco i dettagli dell’outfit con cui ha inaugurato il periodo più magico dell’anno.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando è diventata famosa qualche anno fa a oggi Emily Ratajkowski ha sempre abituato i fan alle sue foto all'insegna della sensualità, dai selfie in topless agli scatti di nudo. In occasione del Natale è riuscita a dare il meglio di lei. Quale migliore occasione dell'inizio del periodo delle festività per dare libero sfogo alla propria femminilità? È proprio quanto fatto dalla modella, che sui social ha proposto un look super provocante per le feste. Il dettaglio che non può passare inosservato? Nonostante non sia passato neppure un anno dal parto del piccolo Sylvester, Emily vanta già una forma fisica mozzafiato.

Il look natalizio di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski sembra essere già pronta per il Natale, anche se non poteva che dare il via alle feste "a modo suo". Nelle ultime ore ha postato dei nuovi scatti sexy sui social e la cosa particolare è che ha sfoggiato un look a tema. Complice il lancio della nuova collezione del suo brand, Inamorata, ha indossato uno dei modelli chiave della linea, ovvero un costume intero in velluto rosso fuoco, sgambato, senza spalline e con degli audaci tagli cut-out sul busto. Per completare l'outfit "natalizio" ha scelto un colbacco di pelliccia e un paio di maxi stivali cuissardes in camoscio color tabacco.

Emily Ratajkowski col colbacco e il costume di velluto

Emily Ratajkowski, il primo Natale da mamma

Quello che si avvicina sarà un Natale davvero speciale per Emily Ratajkowski e il motivo è molto semplice: saranno le sue prime feste da mamma. Lo scorso marzo ha messo al mondo il piccolo Sylvester, il primo figlio nato dal matrimonio col marito Sebastian Bear-McClard, e da allora la sua vita è cambiata in modo drastico. Certo, non ha perso la passione per le foto sexy, ma è chiaro che ora la sua priorità è il bimbo. Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si vedono gli scatti social della top? Nonostante sia passato meno di un anno dalla fine della gravidanza, vanta già una silhouette da paura.