Il matrimonio di Meadow Walker: due abiti da sposa e un pareo scintillante per la festa in spiaggia Doppio ricevimento di nozze e doppio abito per Meadow Walker: la figlia di Paul Walker ha sposato l’attore Louis Thornton-Allan in Repubblica Dominicana e ha sfoggiato due abiti couture. Ma non finisce qui: per la festa in spiaggia ha sfoggiato un terzo look sensuale e scintillante. Tutti i dettagli di abiti e gioielli.

A cura di Beatrice Manca

Meadow Walker in Givenchy e in de Ludovic de Saint Sernin

Non uno, ma due abiti da sposa. Meadow Walker, la modella figlia dell'attore Paul Walker, per il suo matrimonio con Louis Thornton-Allan ha voluto fare le cose in grande: ha indossato due vestiti di couture firmati Givenchy Haute Couture, essenziali e raffinati. Uno, molto classico, per la cerimonia di nozze su una spiaggia della Repubblica Dominicana e l'altro, più corto e sensuale, per il ricevimento a New York. La sposa ha incantato tutti arrivando all'altare accompagnata da Vin Diesel, il migliore amico del padre prematuramente scomparso. Ma per la festa Meadow Walker ha deciso di divertirsi, sfoggiando un look scintillante per ballare in spiaggia.

Meadow Walker aveva due vestiti da sposa

Meadow Walker è un'apprezzata modella e sfila per brand importanti come Proenza Schouler. Per avere l'abito dei suoi sogni le è bastato fare una telefonata a Matthew Williams, amico e stilista, che oggi ricopre la carica di direttore creativo di Givenchy. "Volevo qualcosa di senza tempo, chic ed elegante", ha detto a Vogue. "Il tocco netto e moderno di Matthew lo ha reso il pezzo perfetto". L'abito in cady di seta ha una forma a clessidra e uno scollatura all'americana, raffinato e minimal al tempo stesso. La sposa ha completato l'opera con un velo leggerissimo, quasi trasparente, e i capelli raccolti in uno chignon.

Meadow Walker in Givenchy Haute Couture

Per i festeggiamenti newyorkesi la sposa ha scelto invece un abito sottoveste, più sbarazzino e contemporaneo. Anche il secondo abito era firmato Givenchy: un minidress in seta bianco con spalline di cristalli e profonda scollatura sulla schiena, perfetto per ballare tutta la notte. Questa volta la sposa ha lasciato sciolti i capelli (il suo bob corto è uno dei tagli più cult dell'inverno) e ha esaltato gli occhi con una spessa riga di eyeliner. Semplice, radiosa e bellissima.

Meadow Walker in Givenchy Haute Couture

Entrambi gli abiti sono stati indossati con un prezioso bracciale di brillanti Tiffany&Co. Sicuramente il gioiello più scintillante era l'anello di fidanzamento: secondo quanto riporta Vogue si tratta di un pezzo unico, disegnato e realizzato su misura dall'amico Eduardo Saggese per Eclat Jewels.

Meadow Walker indossa Ludovic de Saint Sernin

Meadow Walker con la gonna-pareo per la festa di nozze

Dopo aver scambiato i voti d'amore sulla spiaggia, la coppia ha festeggiato con amici e parenti ballando sulla sabbia, sotto la notte rischiarata da lanterne e fuochi d'artificio. Per questa parte del ricevimento la sposa ha sfoggiato un terzo look firmato Ludovic de Saint Sernin. Meadow Walker indossava un top in seta bianco con una gonna a rete dal taglio diagonale, a mo' di pareo, con strass e decorazioni scintillanti. Ai piedi portava degli eleganti sandali slingback con il tacco, ma non sono durati molto: "Eravamo tutti scalzi, ballavamo nella sabbia", ha raccontato a Vogue. Un vero matrimonio da sogno: aspettiamo di vedere come ci stupirà per la luna di miele!