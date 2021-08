Il matrimonio di Giglia Marra e Federico Zampaglione: la sposa incanta con l’abito di piume Dopo aver rimandato la cerimonia per via del Covid, il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione e l’attrice Giglia Marra si sono sposati in Puglia, tra palloncini bianchi e musica. La sposa raggiante ha indossato un particolarissimo abito bianco con scollatura a V, poi ha condiviso la sua felicità sui social, scrivendo: “Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate!”

A cura di Beatrice Manca

foto Studiocromatica

Fiori d'arancio per Giglia Marra e Federico Zampaglione: l'attrice pugliese ha sposato il frontman dei Tiromancino a Mottola, in provincia di Taranto. Una cerimonia rimandata per via del Covid, come tante altre nozze, e finalmente celebrata tra palloncini bianchi, musica e tanta felicità. Dopo lo scambio degli anelli, la coppia ha festeggiato in una masseria nel bosco delle Murge, sotto le stelle. La sposa raggiante ha indossato un particolarissimo abito bianco con scollatura a V, con una cascata di morbide piume sulla gonna. Giglia Marra poi ha condiviso le foto sui social, scrivendo: "Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate!"

L'abito con le piume di Giglia Marra

Per scambiarsi i voti d'amore con il compagno Federico Zampaglione, Giglia Marra ha scelto un abito bianco dalla linea classica, arricchito da dettagli particolarissimi. L'abito, firmato dallo stilista Alessandro Angelozzi, aveva una linea scivolata e sinuosa, con una profonda scollatura a V e maniche corte morbidamente drappeggiate sulle spalle. Si tratta di un modello della collezione "Savage Love" del 2021. Ma la vera particolarità era la gonna, ricoperta da un delicato motivo di piume bianche che ondeggiavano ad ogni passo, con un drappeggio di tessuto sulla parte posteriore.

Giglia Marra in Alessandro Angelozzi Couture

Le scarpe con il tacco, firmate Loriblu, erano coordinate all'abito. Poi ha raccolto i capelli rossi in una sofisticata acconciatura raccolta sulla nuca, con due riccioli a incorniciare il volto. Sullo chignon era fissato il velo, decorato con lo stesso motivo di piume. Lo sposo, elegantissimo in uno smoking nero con il papillon, aveva appuntato all'occhiello un fiore del bouquet della sposa, come da tradizione. La coppia ha poi festeggiato tutta la notte insieme ad amici e familiari in una masseria pugliese immersa nel verde. Curiosità: nella lista degli invitati c'era anche la campionessa olimpica Antonella Palmisano, concittadina della sposa.