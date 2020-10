In questo 2020 la stagione dei matrimoni è stata rimandata, a causa dell'emergenza Coronavirus sono state molte le coppie che hanno dovuto spostare di qualche mese la data delle nozze e ora, con i contagi in aumento, le cerimonie sono tornate a essere a rischio. Nonostante l'anno non sia ancora finito, alcune star hanno già cominciato a programmare il loro grande giorno nel 2021. È il caso di Brooklyn Beckham che, dopo essersi fidanzato ufficialmente con Nicola Peltz, ha rivelato alcuni dettagli inediti sul ricevimento che lo vedrà pronunciare il fatidico sì. Il primogenito di David e Victoria ha intenzione di fare le cose in grande, anche se rimarrà legato alle tradizioni: durante i festeggiamenti, infatti, i suoi familiari avranno un ruolo di primissimo piano.

Brooklyn e Nicola vogliono due matrimoni

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposeranno nel 2021 e, anche se non esiste ancora una data precisa, sono già molte le indiscrezioni che circolano sul loro grande giorno. Il primo figlio di David e Victoria ha lasciato intendere che con ogni probabilità si sposerà in estate ma la cosa particolare è che vorrebbe organizzare due diverse cerimonie, una in Inghilterra, per la precisione nella residenza di campagna di famiglia nelle Costwolds, l'altra negli Stati Uniti, visto che la fidanzata è nata e cresciuta in Florida. I testimoni dello sposo saranno i suoi fratelli minori Romeo e Cruz, mentre la piccola Harper rivestirà i panni della damigella d'onore di Nicola. Chi firmerà l'abito della sposa? Naturalmente la suocera stilista Victoria Beckham, che ha già curato il look della ragazza per l'annuncio del fidanzamento. Insomma, nonostante i festeggiamenti in grande, Brooklyn ci tiene a dare un ruolo di primo piano ai suoi familiari.

La cerimonia di nozze verrà celebrata in forma privata

Tra i dettagli più attesi del matrimonio di Brooklyn e Nicola c'è la lista degli ospiti, che dovrebbe essere ricca di celebrities e vip. Di sicuro tra gli invitati ci sarà Elton John, il padrino di battesimo del primogenito di casa Beckham, potrebbero presenziare anche le ex Spice Girls e Dave Gardner, un caro amico di David, con la moglie Liv Tyler. Per il momento la coppia ha intenzione di celebrare il grande giorno in forma privata, ad oggi ha rifiutato esclusive con riviste e pare che voglia addirittura vietare agli ospiti di usare lo smartphone. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche mese per capire come si evolveranno i grandi preparativi.