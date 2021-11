Il colore di capelli più trendy dell’autunno inverno 2021 è il rosso: le sfumature da provare I capelli dell’autunno inverno 2021 sono rossi: dal rame al rosso tiziano fino alle nuance accese e vibranti del rosso amaranto. Ecco tutte le sfumature per i capelli dell’inverno.

A cura di Federica Ambrogio

Rame, rosso tiziano e amaranto: le sfumature di rosso sono il colore più gettonato per i capelli dell'autunno 2021-2022 per tingere sia le chiome bionde che vogliono stravolgere il proprio look come ha fatto Christina Aguilera o per ravvivare un castano. Dai rossi più delicati e avvolgenti fino alle sfumature accese, il rosso è senza dubbio il colore di capelli dell'autunno inverno. Scopri nella gallery tutti i look da copiare e i colpi di testa delle star che hanno scelto di passare al rosso.

Le sfumature di rosso per i capelli dell'autunno inverno 2021 – 2022

Il colore di capelli più trendy dell'autunno inverno 2021 è il rosso declinato in diverse sfumature, da quelle più soft a quelle più estrose e appariscenti. Si va dai toni caldi e ramati che impreziosiscono le chiome scure ai capelli copper per chi ama le tonalità del bronzo, arrivando fino al rosso tiziano, al mogano e al rosso accesso e vibrante in perfetto stile Jessica Rabbit. Colori che di certo non passano inosservati e che stanno particolarmente bene alle carnagioni calde e ambrate, sia sui capelli lunghi e fluenti che sui tagli più corti e sbarazzini. Le carnagioni più fredde con la pelle lunare possono invece optare per un tonalità di rosso più violacea e fredda.

Le star che sono passate al rosso

Negli ultimi tempi sono diverse le star che hanno scelto di passare al rosso, chi attraverso parrucche temporanee e chi invece attraverso una vera e propria colorazione. Gigi Hadid per esempio ha scelto di puntare su un rosso ramato, inizialmente carico e vibrante che via via è diventato più leggero e ramato. Il rosso più acceso da copiare per l'autunno inverno 2021 è quello di Amber Heard, una sfumatura vivace che l'ha portata ad abbandonare il biondo per un breve periodo. Anche Christina Aguilera ha scelto di fare una pausa dal biondo sfoggiando un color rame brillante per il video clip della sua canzone "Pa Mis Muchachas" che metteva in primo piano i suoi occhi. Scopri nella gallery tutte le star che sono passate al rosso e le sfumature da provare per i capelli dell'autunno inverno 2021!