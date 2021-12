Il colore beauty di Dicembre è l’oro: ombretti, matite e smalti da provare per il tuo look Il colore da provare per make up e manicure a Dicembre è l’oro: sfavillante e luminoso è perfetto per il tuo beauty look delle feste, dal trucco occhi alle nail art.

A cura di Federica Ambrogio

Il colore beauty di Dicembre è l'oro: caldo e scintillante è il colore perfetto da sfoggiare nel periodo festivo per il tuo look beauty, dal make up occhi fino alla manicure. Le sfumature dell'oro, da quelle calde e ricche di giallo a quelle più delicate del color champagne dorato fino all'oro rosa, saranno le protagoniste dei beauty look dell'ultimo mese del 2021, perfette per festeggiare la fine di questo anno. Scopri come utilizzare l'oro nel tuo make up e manicure e tutti i prodotti da provare.

Oro, il colore beauty di Dicembre

Per concludere l'anno in bellezza non potevano mancare le sfumature brillanti dell'oro in tutte le sue varianti. L'oro infatti è ricco di sfaccettature e oltre al tradizionale oro caldo potrai utilizzare per il tuo look anche l'oro rosato, delicato ed elegante, oppure un oro più chiaro come il color champagne dorato. Un colore perfetto per il periodo delle festività dove potrai osare con look scintillanti oppure con make up look delicati ma luminosi. Le sfumature dell'oro potranno essere utilizzare per creare make up occhi abbinate a colori come il nero e il marrone, oppure potrai applicare sul viso attraverso un illuminante o sulle labbra illuminandole con un gloss.

Per utilizzare l'oro per la tua manicure non devi per forza applicare uno smalto dorato su tutte le unghie: potrai infatti realizzare una manicure delicata ed elegante scegliendo per esempio un top coat con glitter dorati oppure con la foglia d'oro da applicare concentrando le decorazioni sfumate sulla punta dell'unghia. Gettonatissima poi anche la french manicure in versione gold, oppure le manicure più scure e intense realizzate per esempio con gli smalti nero, grigio o blu e poi decorate con dettagli dorati. Le idee sono davvero tantissime e in questo particolare periodo dell'anno potrai liberare la tua fantasia creativa.

Tutti i prodotti da provare per il tuo make up

Anche il trucco si veste di sfumature oro: dagli ombretti alle matite occhi, passando per eyeliner, illuminanti e gloss. Gli ombretti oro sugli occhi sono perfetti per esaltare le iridi nocciola quando sono caldi e intensi, mentre le sfumature più fredde sono ideali per esaltare gli occhi chiari come il verde e l'azzurro. È perfetto sulle carnagioni ambrate e calde e su chi ha i capelli castani o ramati. I prodotti da provare sono davvero tantissimi: tra le palette di ombretti non puoi perderti la Naked Honey di Urban Decay, che al suo interno contiene le sfumature calde e avvolgenti dell'oro, del miele e del marrone. Da provare anche Nude Shadows Palette di Max Factor nella versione Gold: 8 colori che spaziano dall'oro delicato a quello più intenso, fino ad arrivare al marrone e al nero per creare sia look soft e delicati che altri più intensi e decisi. Se ami gli ombretti in crema invece, il prodotto che fa per te è l'Intenseyes Creamy Eyeshadow Stick di Dolce & Gabbana nel colore Gold, mentre tra le matite occhi potrai provare l'Aqua Resist Color Pencil di MAKE UP FOR EVER nella nunace 04, luminosa e a lunghissima tenuta. Per dare un tocco di luce al tuo viso è perfetta la Glow Gold Palette Duo Illuminateur De Teint di Natasha Denona, una combo di 2 illuminanti dorati: un oro caldo nella formula brillante e l'altro in una polvere di diamante dorata scintillante per creare un effetto radioso sul tuo incarnato. Da non dimenticare poi i gloss, perfetti per illuminare le labbra in modo delicato: da provare il Shine Theory Lip Gloss di Nabla. Tra gli smalti invece non potrai perdere Ultraglossy gelPLAY 83 di deBBY, per una manicure dal risultato brillante e luminoso e un effetto gel.