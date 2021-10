Il caschetto lungo di Charlotte Casiraghi: è il taglio di capelli più chic dell’autunno 2021 Charlotte Casiraghi è tornata ad apparire in pubblico e si è riconfermata regina di stile ed eleganza. Ha sfoggiato un long bob glamour e raffinato, lanciando così l’hair look da imitare assolutamente durante l’autunno 2021.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2021 è cominciato da pochissimi giorni ma non tutti conoscono le tendenze e le manie da seguire per essere super glamour. Tutte coloro che non hanno le idee chiare in fatto di hair look possono prendere esempio da Charlotte Casiraghi. La principessa monegasca è tornata ad apparire in pubblico e, oltre a dimostrare di essere una vera e propria regina di eleganza, ha anche lanciato il taglio di capelli da imitare in questa stagione. Di quale acconciatura si tratta? Del long bob mosso e scuro: ecco come portarlo e a chi sta bene.

L'eleganza di Charlotte Casiraghi passa dai capelli

Principessa, icona di bellezza e di stile, modella, intellettuale: Charlotte Casiraghi non si fa mancare assolutamente nulla. Di recente è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto in occasione di uno degli incontri letterari organizzati da Chanel, Maison di cui è ambassador, e ha sfoggiato un look chic e sofisticato da imitare assolutamente durante l'autunno. Al di là dell'adorabile maglioncino bianco aderente, ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo caschetto lungo color cioccolato portato leggermente mosso. Le ha incorniciato il viso con dolcezza, mettendo in risalto i suoi lineamenti delicati e la sua innata raffinatezza.

A chi sta bene il long bob

Il long bob di Charlotte Casiraghi è il taglio a cui ispirarsi se si vuole puntare tutto sull'eleganza durante l'autunno. Arriva alle spalle ed è caratterizzato da un gioco di scalature interne capaci di donare volume e movimento alla piega. Si tratta di un'acconciatura classica e intramontabile ma, grazie alla sua linea morbida, riesce a essere facilmente reinterpretato in chiave contemporanea. Ciuffo leggero, riga laterale, frangia a tendina: per sveltirlo si può osare come più piace, l'importante è mantenerlo sempre idratato, così da scongiurare il rischio crespo. A chi sta bene? Se si rispetta questa semplice regola, praticamente a tutte: parola di Charlotte Casiraghi.

