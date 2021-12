Il caschetto LOP è il taglio corto da provare ora per avere capelli XS di tendenza Corto, sbarazzino e spettinato: il nuovo caschetto LOP è il taglio XS di tendenza per l’inverno 2021, più lungo di un bob ma più corto di un classico raccolto.

A cura di Federica Ambrogio

Il nuovo taglio di tendenza per i capelli corti è più corto di un bob e più lungo di un pixie cut: si chiama LOP, abbreviazione di long crop, ed è un caschetto XS sbarazzino e spettinato ad arte che spopola già anche tra le star. Un taglio perfetto per chi vuole stravolgere il proprio look con un hair cut di facile manutenzione, perfetto per i visi piccoli, proporzionati e per chi ha i lineamenti delicati.

LOP, il caschetto XS dell'inverno 2021

Da qualche Florence Pugh ha postato una foto su Instagram in cui mostrava il suo nuovo taglio di capelli non si parla d'altro. Il caschetto LOP è il taglio più trendy del momento: più corto di un classico bob, più lungo di un raccolto. L'ispirazione infatti sembra arrivare proprio dal raccolto: LOP è l'abbreviazione di long crop, ovvero raccolto lungo. Sotto lo scatto del nuovo look dell'attrice si contano più di 20.000 commenti, tra cui quelli di Ariana Grande, dell'attrice Eiza Gonzalez e della cantautrice Arlo Parks a dimostrazione del fatto che anche le celeb amano questo nuovo haircut. Il taglio di capelli più trendy del momento sfiora la linea delle orecchie, più corto nella parte posteriore della nuca e più pieno e voluminoso nella parte frontale. Spesso viene abbinato a una frangetta, da portare a tendina se è lunga oppure più rigorosa e precisa se si tratta di una frangia micro.

Per lo styling si potrà scegliere la versione più spettinata e sbarazzina perfetta per chi ha i capelli naturali mossi o ricci, mentre per chi ama i capelli lisci potrà puntare su un liscio morbido e pieno alla radice per creare maggiore volume sulla chioma. Il LOP è un taglio nuovo, che si allontana dai classici schemi di femminilità che conosciamo e che rispecchia perfettamente il momento storico che stiamo vivendo: «Penso che ora più che mai, dato l'attuale clima della rivoluzione di genere, le donne si sentano più autorizzate a liberarsi dagli stereotipi e a provare qualcosa di più avventuroso», ha rivelato a Refinery29 Matthew Jones, Direttore Artistico ed educatore di EdwardsAndCo.