La pandemia aveva fermato anche "The Cal", il calendario più famoso del mondo: ma il 2022 segnerà anche il ritorno del Calendario Pirelli, uno dei più ambiti e importanti lavori fotografici al mondo. Il ritorno avrà un fotografo d'eccezione: Bryan Adams. Chi non ricorda i suoi brani Summer of '69 oppure (Everything I Do) I Do It for You? Accanto alla carriera musicale, però, Adams ha già una grande esperienza come fotografo: ha collaborato con riviste patinate come Vogue, Vanity Fair e Harper's Bazaar e ha ritratto icone di fama internazionale, da Mick Jagger a Naomi Campbell, fino alla regina Elisabetta.

I grandi fotografi del calendario Pirelli

L'annuncio è arrivato dalla multinazionale dei pneumatici con un video pubblicato sui social. L'inconfondibile voce di Bryan Adams dice: "Sono orgoglioso di annunciare che sarà il fotografo dell'edizione 2022 del Calendario Pirelli". Ancora top secret il tema, la location e i nomi di chi poserà davanti al suo obiettivo: "Ulteriori dettagli verranno rivelati nel corso dell'estate", rassicura Adams. The Cal, lanciato nel 1964, è arrivato alla sua 48esima edizione: nel corso degli anni è stato sospeso diverse volte già prima della pandemia, nel 1967 e poi dal 1975 al 1983. Bryan Adams si unisce a una serie di grandi artisti che hanno fatto la storia del calendario: Richard Avedon, Annie Leibovitz, Paolo Roversi.

L'evoluzione del calendario