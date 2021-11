Il burgundy è lo smalto più trendy dell’inverno 2021 La tendenza unghie per l’inverno 2021 è lo smalto burgundy: che si tratti di un unico colore o di una nail art trendy, ecco tutte le manicure da copiare.

A cura di Federica Ambrogio

Uno smalto intramontabile che non può mancare per la stagione fredda: il burgundy. Caldo e avvolgente, rende le manicure intense e perfette in vista delle feste natalizie, ma quest'anno ha un tocco in più ispirandosi alle tendenze del momento. C'è chi sceglie la manicure opaca e chi invece punta l'attenzione su una nail art particolare come la negative space manicure. Gli smalti tra cui scegliere hanno finish differenti, da quelli completamente opachi a quelli lucidi e luminosi fino ai finish scintillanti e metallizzati.

La manicure burgundy dell'inverno 2021

Tra gli smalti più apprezzati in inverno ci sono gli smalti scuri: oltre al nero, al grigio e al blu che rimangono tra i colori più diffusi, spicca sempre il burgundy, una tonalità intensa e profonda di rosso per chi ama le sfumature dark ma non vuole rinunciare al colore. Si tratta di una tonalità particolare, vicina al bordeuax e al vinaccia ma è arricchito da sfumature porpora. Per l'inverno 2021 lo smalto burgundy torna di tendenza colorando le manicure più tradizionali che scelgono di applicare un unico colore su tutte le unghie ma anche in chiave nuova, accostandosi a colori e trame particolari come l'animalier o giocando con le manicure di tendenza del momento.

La manicure negative space con lo smalto burgundy

Le idee da copiare e gli smalti da provare

Le idee per ricreare una manicure burgundy sono tantissime: per chi vuole un look più semplice e minimal la soluzione è applicare lo smalto in modo omogeneo su tutte le unghie. Potrai scegliere di seguire la tendenza della manicure opaca con uno smalto matte oppure opacizzando la tua manicure con un buffer o con un top coat opacizzante, oppure applicare uno smalto magnetico come quello che abbiamo visto indossare più volte da Chiara Ferragni. Se invece vuoi una manicure più elaborata puoi lasciarti ispirare dalle manicure più trendy del momento: da provare la negative space manicure realizzando un motivo geometrico con lo smalto scuro senza coprire l'intera unghia, ma solo una parte di essa. La parte restante rimarrà neutra, creando un contrasto di colore molto particolare. Tra gli smalti più famosi da provare c'è il celebre Rouge Noir di Chanel, un iconico burgundy intenso e profondo, mentre chi ama gli smalti di nicchia potrà provare il Nail Polish di Jimmy Choo nella colorazione Burgundy Night. Scopri nella gallery tutti gli smalti da provare e le idee per la tua nail art.