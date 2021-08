I nuovi completi ufficiali della Juventus: gli outfit con polo e sneakers da oltre 2mila euro La moda incontra il calcio: il brand piemontese Loro Piana ha disegnato l’Official Formal Suit della Juventus, il completo indossato dalla squadra e dallo staff tecnico durante le occasioni ufficiali. Non più in giacca e cravatta, ma con un’eleganza sportiva e rilassata: polo color ruggine, cardigan e sneakers.

A cura di Beatrice Manca

La serie A è ripartita e i calciatori della Juventus quest'anno avranno un alleato di stile fuori dal campo. Loro Piana ha disegnato i nuovi completi istituzionali indossati dalla squadra durante le occasioni ufficiali: polo color ruggine, pantaloni grigi e cardigan. Juventus e Loro Piana condividono il dna piemontese, ma è la prima volta che un brand "di nicchia" firmi le divise per una delle più popolari squadre di serie A. Il lanificio di Quarona specializzato nel cashmere ha voluto rivoluzionare le divise in chiave sportiva: non più in giacca e cravatta ma polo, cardigan e sneakers.

L'Official Formal Suit della Juventus

Due sono le divise a disposizione dei giocatori e dello staff tecnico, da alternare a seconda della stagione. L'outfit più leggero è composto da una classica polo color ruggine in cotone a maniche lunghe e da un pantaloni in cotone grigi. La polo è in vendita sul sito del brand: in cotone costa 660 euro, in lana finissima a 790 euro. I pantaloni in cotone slim fit, simili a quelli indossati dai giocatori, costano 480 euro.

il bozzetto del completo ufficiale della Juventus Loro Piana

Ai piedi, le classiche sneakers con la suola in gomma bianca: il modello "Soho Walk" costa 800 euro. Il completo estivo quindi costa oltre 2mila euro, precisamente 2340 euro. Per l'inverno invece i completi comprendono la camicia André in cotone – un caposaldo del brand Loro Piana – un cardigan color ruggine in lana e la Sweater Jacket, una giacca sfoderata realizzata in jersey di cashmere e seta, con effetto mélange.

il bozzetto del completo ufficiale invernale della Juventus

Per l'allenatore Massimiliano Allegri è stato pensato un completo particolare: per lui Loro Piana ha realizzato un abito su misura, il classico “Pier Luigi Loro Piana”, ma in un materiale innovativo, traspirante e confortevole: la lana Tasmania 170’s.

polo Loro Piana

La collaborazione tra Loro Piana e Juventus

Loro Piana e Juventus condividono il luogo di nascita: la casa di moda è stata fondata a Quarona nel 1924 e da allora è diventata il nome di riferimento quando si parla di cashmere e di lane pregiate. Produce ancora tessuti di alta gamma – nasce infatti come lanificio – ma nel tempo ha aggiunto linee di capi di abbigliamento e accessori di lusso. Oggi fa parte del colosso del lusso francese LVMH.

il nuovo completo formale della Juventus

Per Loro Piana è la prima volta nel mondo del calcio, ma non nel mondo dello sport: dal 1985 l'azienda collabora con la Federazione Italiana Sport Equestri e dai primi anni duemila veste il Team Nuova Zelanda all'America's Cup. Il debutto nel mondo del calcio è rivoluzionario: anziché il classico completo giacca e cravatta, Loro Piana ha voluto vestire i giocatori con outfit che mantengono un'ispirazione sportiva: polo, cardigan e sneakers. L'eleganza rilassata tipicamente italiana ha riscosso subito successo sui social, dove la squadra ha mostrato le divise: squadra che vince (forse) non si cambia.