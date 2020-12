Togliere il pannolino a un figlio rappresenta un momento di crescita delicato e il vasino per bambini li aiuta a imparare ad utilizzare il WC con più tranquillità. È lo strumento ideale per familiarizzare con un servizio igienico ancora troppo grande. Ne esistono diverse tipologie con le forme e i colori più disparati. Potete scegliere tra un modello classico o rialzato, più simile a un WC. Sono disponibili anche in versione da viaggio oppure musicale, capace di riprodurre suoni e rumori per rendere il momento più divertente. Alcuni modelli possono anche diventare dei comodi riduttori per il WC da far utilizzare al bambino quando sarà più grande. È importante che il vasino sia sicuro, comodo e garantisca la stabilità necessaria mentre il piccolo è seduto.

I bambini cominciano a togliere il pannolino intorno ai due anni ed è quindi importante scegliere un vasino che sia pratico e conforme all'altezza del piccolo, oltre che facile da pulire. Molti brand ormai arricchiscono il vasino con degli accessori extra per renderlo più reale e simile al water, aggiungendo elementi come il porta carta igienica e la maniglia dello sciacquone. Vi suggeriamo di orientarvi verso le marche più affermate come Fisher Price e Chicco per acquistarne uno. Scopriamo insieme quali sono i migliori vasini per bambini reperibili online.

I 6 migliori vasini per bambini

Assicurarsi che i vostri figli si abituino all'uso del WC attraverso il vasino è importante. I tanti modelli presenti in commercio potrebbero disorientarvi, per cui abbiamo stilato una classifica dei 6 migliori vasini per bambini disponibili su Amazon. Abbiamo tenuto conto delle tipologie, della sicurezza, degli accessori extra e dei pareri degli utenti.

Fisher Price La Mia Prima Toilette

Il vasino di Fisher Price è uno dei più apprezzati su Amazon perché è realistico e allegro grazie al disegno della faccia sorridente. Ha la forma di un classico WC con un porta carta igienica e una maniglia per lo sciacquone che riproduce un clic simpatico se si preme. La bacinella è estraibile e facile da pulire. È presente un paraschizzi per i maschi. Inoltre, è possibile ascoltare 5 frasi e 2 canzoni che incoraggiano il bambino con l'uso di 3 pile stilo AA. Infine, si trasforma anche in un comodo riduttore, ottimo per i bambini più grandi.

Chicco Vasino Anatomico

Chicco presenta il suo vasino per bambini realizzato in plastica di qualità. Chicco presenta un vasino classico dal design ergonomico che rende la struttura comoda sia per la seduta a cavalcioni che la postura grazie allo schienale ampio. È stabile e sicuro, impedendo eventuali cadute del bambino, mentre la presenza del paraspruzzi è ideale per i maschietti. Disponibile in tre colori, è molto pratico sia da pulire che da riporre in un angolo visto che è poco ingombrante. Da non sottovalutare per il buon rapporto qualità-prezzo.

Ok Baby 3891

Il vasino per bambini di Ok Baby è gradito per il suo design ergonomico e robusto. Si presenta come un modello classico leggermente rialzato con uno schienale ampio e anatomico che rende la seduta del piccolo comoda. La forma del prodotto ha una buona aderenza al pavimento, impedendo eventuali cadute. È facilissimo da pulire grazie al vano estraibile. Potrete ricevere il vasino in diverse tonalità di colore, rendendo questo momento più allegro per i vostri piccoli.

Kindsgut

Un altro prodotto da non lasciarsi scappare è il simpaticissimo vasino per bambini di Kindsgut. Ha la forma di una balena e la coda funge da comodo schienale d'appoggio combinando la funzionalità all'elemento ludico. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono ecologici e privi di sostanze nocive. Il brand è stato attento anche al fattore sicurezza: la base è antiscivolo così che il bambino non possa ribaltarsi. Potete acquistare il vasino in diversi colori dalle tonalità tenui a seconda dei vostri gusti.

Keeeper Adam Minnie

Il vasino per bambini proposto da Keeeper è decorato con i personaggi dei cartoni animati. Questo che vi presentiamo è a tema Minnie e avvolto in femminile color rosa. Si tratta di una tipologia classica leggermente rialzata e attenta alla sicurezza: sono presenti infatti dei piedini in gomma antiscivolo. Lo schienale largo rende il suo utilizzo confortevole. Pulirlo sarà facilissimo grazie alla plastica priva di BPA e al paraschizzi igienico. L'utilizzo è indicato ai piccoli dai 18 mesi ai 3 anni, mentre il peso massimo sopportabile è di 15 kg.

Tyry.Hu Potty

Il marchio Tyry.Hu presenta un vasino portatile molto comodo per i genitori in viaggio. Realizzato in plastica priva di BPA, la bacinella interna si può estrarre e piegare. Risulta facile da pulire grazie anche alla presenza della protezione antispruzzo. Funge anche da riduttore per aiutare il vostro bambino ad utilizzare il WC degli adulti con minore sforzo. È sicuro da usare grazie ai piedi in gomma antiscivolo che impediscono al piccolo di cadere. Ciò che rende speciale questo prodotto è la praticità: le dimensioni compatte lo rendono poco ingombrante e potrete sfruttare lo spazio che avanza con ciò che preferite. Inoltre, ha in dotazione anche dei comodi sacchetti usa e getta da utilizzare quando si è in giro.

Come scegliere il vasino per bambini

Il passaggio dal pannolino al vasino è importante sia per il bambino che per i genitori. Scegliere quello giusto che risponda alle esigenze della famiglia però può risultare snervante. In commercio esistono ormai tantissime proposte di vasini che potrebbero solo disorientarvi. Prima di acquistarne uno verificate la tipologia e il grado di sicurezza. Assicuratevi che sia comodo, pratico e conforme sia all'età che alla statura del vostro piccolo. Prestate attenzione ai materiali, alle dimensioni e all'ingombro. Non sottovalutate accessori e design, pulizia, marca e prezzo.

Tipologia

Esistono diverse tipologie di vasini. Per scegliere quella più adatta al vostro bambino, basterà capire verso che modello volete orientarvi, se più classico o a sfondo ludico.

Classico : si tratta del modello più diffuso. Pratico ed economico, ricrea la forma anatomica per agevolare la seduta del bambino. Semplice e leggero, si pulisce facilmente e si adatta a bambini piccoli che hanno da poco iniziato lo spannolinamento. I modelli prodotti negli ultimi anni possono presentare una bacinella di raccolta estraibile, uno schienale ampio e un paraspruzzi.

: si tratta del modello più diffuso. Pratico ed economico, ricrea la forma anatomica per agevolare la seduta del bambino. Semplice e leggero, si pulisce facilmente e si adatta a bambini piccoli che hanno da poco iniziato lo spannolinamento. I modelli prodotti negli ultimi anni possono presentare una bacinella di raccolta estraibile, uno schienale ampio e un paraspruzzi. Rialzato : si distingue per la sua somiglianza realistica a un WC. Si tratta di un modello più grande e meno pratico da trasportare. Si presenta anche con la forma di un animale, un'auto o qualsiasi altro elemento ludico. È dotato di vari accessori extra per rendere l'esperienza autentica, rendendo però questo modello più costoso.

: si distingue per la sua somiglianza realistica a un WC. Si tratta di un modello più grande e meno pratico da trasportare. Si presenta anche con la forma di un animale, un'auto o qualsiasi altro elemento ludico. È dotato di vari accessori extra per rendere l'esperienza autentica, rendendo però questo modello più costoso. Portatile o da viaggio : è comodissimo da trasportare durante un viaggio, alcuni modelli si possono anche piegare e riporre in borsa. Si tratta spesso di piccoli vasini o riduttori che vanno poggiati sulla tavoletta del water per ridurne le dimensioni. Si puliscono facilmente altrimenti potete usare i sacchetti in plastica usa e getta al posto della bacinella di raccolta. Esistono anche modelli monouso in cartone low cost.

: è comodissimo da trasportare durante un viaggio, alcuni modelli si possono anche piegare e riporre in borsa. Si tratta spesso di piccoli vasini o riduttori che vanno poggiati sulla tavoletta del water per ridurne le dimensioni. Si puliscono facilmente altrimenti potete usare i sacchetti in plastica usa e getta al posto della bacinella di raccolta. Esistono anche modelli monouso in cartone low cost. Musicale: è un vasino normale arricchito da programmi per far divertire il bambino. Riproduce frasi e canzoncine per incitare il piccolo, unendo l'utile al dilettevole. Si presenta spesso con un design colorato, simpatico ed ergonomico.

Sicurezza

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando si è in cerca del miglior vasino per bambini è la sicurezza. Assicuratevi che la struttura sia abbastanza stabile da evitare eventuali cadute. La presenza di una base antiscivolo rende il modello ben piantato a terra, scongiurando il rischio di spiacevoli incidenti. Ricordate: acquistare un vasino economico non significa sempre scegliere un prodotto di bassa qualità o pericoloso per vostro figlio.

Comfort e praticità

Un buon vasino per bambini deve essere comodo. Deve avere un design ergonomico che renda la seduta a calvalcioni del piccolo confortevole. Anche la presenza di uno schienale ampio contribuisce a rendere l'esperienza positiva sul vasino. Bisogna scegliere poi un modello pratico anche per i genitori. Deve essere facile da posizionare in bagno e da spostare all'occorrenza.

Età e altezza

I bambini cominciano ad usare il vasino tra il primo e il secondo anno. Inizialmente preferite una tipologia classica perché più semplice e pratica. Una volta acquisita la giusta confidenza, potrete proporre a vostro figlio altri modelli di vasino, per poi passare ai riduttori dopo i 3-4 anni. In ogni caso, vi consigliamo sempre di seguire le inclinazioni naturali del vostro bambino con pazienza per capire quando si sentirà pronto a compiere questo passo.

Un altro fattore da non sottovalutare è l'altezza del vasino, la quale deve essere conforme a quella del bambino. In caso di seduta troppo bassa le gambe del piccolo potrebbero restare troppo a lungo piegate, provocando dolore e formicolii. Verificate che l'altezza della seduta sia quindi adatta per vostro figlio.

Materiali

Il vasino è uno prodotto dedicato alla prima infanzia utilizzato dai bambini, per cui è necessario che i materiali adoperati per la sua realizzazione siano di qualità. Viene in genere realizzato in plastica priva di BPA e altre sostanze nocive. Occorre che i materiali siano delicati per rendere più confortevole la seduta. La forma dovrebbe seguire delle linee curve così da non ferire il bambino con angoli spigolosi.

Dimensioni e ingombro

Le dimensioni del vasino non vanno sottovalutate. In base a quanto è grande il vostro bambino, potrete acquistare un modello dalle dimensioni più o meno ridotte. I vasini classici sono più piccoli e meno ingombranti. Quelli rialzati tendono invece ad occupare più spazio poiché sono composti da più parti. Verificare qual è la dimensione massima a cui potete aspirare è importante.

Accessori e Design

I modelli di vasino rialzati tendono a essere realistici e seguono dunque le stesse caratteristiche di un WC tradizionale. Ciò comporta l'aggiunta di accessori extra che sono superflui al bambino, ma al contempo gli insegnano ad avere familiarità con lo strumento. Sono spesso presenti porta carta igienica o una finta maniglia per lo sciacquone accompagnata da note musicali che incitano il piccolo a usare il vasino. Alcuni modelli presentano anche degli scomparti dove riporre le salviette.

Inoltre, si possono trovare vasini per bambini in qualsiasi colore per rendere questo strumento più simpatico e gioioso. Sono presenti spesso anche disegni di animali o personaggi dei cartoni animati per avvicinare il piccolo con più serenità.

Pulizia

È opportuno che il vasino sia facile da pulire per i genitori. Elementi come un paraspruzzi e i bordi rialzati evitano eventuali fuoriuscite, impedendo degli incidenti spiacevoli, mentre una bacinella interna estraibile potrà essere svuotata in modo veloce ed efficace.

Marca

Acquistare un vasino per il vostro bambino è una scelta importante in quanto sarà uno strumento che utilizzerà spesso. Per scegliere il miglior vasino vi consigliamo di affidarvi alle marche più affermate come Fisher Price, Chicco e Ok Baby, sebbene in commercio esistano ormai tanti modelli proposti da diverse aziende.

Prezzo

È facile trovare vasini per tutte le tasche. Il loro prezzo dipende dalla tipologia, dagli accessori extra e dal brand. I modelli classici costano anche meno di 10 euro, mentre in media il prezzo si aggira intorno ai 20. Se invece preferite regalare a vostro figlio anche un elemento ludico potreste spendere anche più di 50 euro.