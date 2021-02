L'orologio da polso è un dettaglio di stile irrinunciabile per completare un outfit da uomo, un accessorio che permette di esprimere la sua personalità, esaltando al contempo look e abbigliamento. Il segnatempo da polso, infatti, continua a essere un accessorio dal fascino intramontabile, nonostante la diffusione di orologi più moderni e ricchi di funzioni come gli smartwatch. Le migliori marche di orologi ogni anno propongono nuovi modelli, tra orologi di lusso ed economici, che possano rispecchiare le richieste e le esigenze di chi è alla ricerca di un nuovo cronografo da polso.

In effetti scegliere un orologio per uomo e orientarsi tra i tanti modelli disponibili, non è semplice ed è importante non fermarsi esclusivamente alla marca. Bisogna tener conto anche del materiale con cui sono realizzate cassa e cinturino e del contesto nel quale indossare l'orologio. Gli orologi eleganti, ad esempio, sono da riservare per le grandi occasioni, quelle nelle quali si indossano magari abiti di classe, mentre, modelli più economici o sportivi, sono ideali per il quotidiano.

In più consigliamo di valutare con attenzione anche le dimensioni della cassa, in modo da acquistare un segnatempo che sia proporzionato al proprio polso.

In questa guida abbiamo stilato una classifica dei migliori orologi da uomo, selezionati tra quelli più venduti nel 2021 e tra quelli prodotti dai marchi più conosciuti. Scopriamoli insieme.

Le migliori marche di orologi da uomo

Nel mondo degli orologi da uomo esistono alcune marche che, per la loro storia e tradizione, appaiono molto più iconiche e rappresentative di altre. Vediamo insieme quali sono le migliori:

Rolex: quando si pensa a un brand di orologi di lusso non si può non pensare a Rolex . L'azienda nasce all'incirca nel 1905 e si afferma ben presto come prima azienda di orologi al mondo. Un marchio che ha segnato l'innovazione in questo settore proponendo nel 1931 il primo orologio a carica automatica e negli anni '70 il primo modello subacqueo. Ad oggi i Rolex hanno un valore economico, e sociale, elevatissimo.

Oltre ai marchi appena visti, i quali sono da considerare come la vetta massima nel mondo degli orologi di lusso, esistono anche altri brand validi. Si tratta di marchi molto più accessibili come Bulova, Hamilton, Hugo Boss e Calvin Klein, i quali propongono degli ottimi cronografi adatti alle grandi occasioni, ma a prezzi più contenuti.

Infine esistono anche brand che si occupano di orologi da polso più adatti alla quotidianità come Tissot, Lacoste, Tommy Hilfiger, Festina, Casio e Citizen.

I migliori modelli di orologi da uomo: la classifica

Nella classifica che segue abbiamo raccolto i migliori orologi da polso per uomo tra modelli eleganti e sportivi. Si tratta di ottimi prodotti, realizzati dalle migliori marche di cronografi con materiali di qualità e differenti tra loro.

Per ogni prodotto sono indicate le caratteristiche tecniche e il prezzo.

SEIKO 5 SPORTS

Il primo modello è questo SEIKO 5 SPORTS di sicuro tra i migliori orologi da uomo. Il design di questo cronografo è decisamente sportivo, adatto alla quotidianità, con un tocco di modernità che non guasta.

Di questo stesso modello è possibile scegliere tra ben 28 varianti, le quali si differenziano in alcuni casi per il colore interno della cassa, che può variare tra nero, blu, rosso, oro, giallo, arancione e altri, e in altri per i materiali di cassa e cinturino.

Questi ultimi possono essere in acciaio, in pelle o in tessuto Nylon-NATO.

I numeri e le lancette presenti nel quadrante sono realizzati in modo da illuminarsi al buio e, per quanto riguarda il funzionamento, questo è totalmente automatico, il che evita l'utilizzo di batterie.

Per la regolazione dell'orario la corona è posta a ore 4. Il prezzo è davvero accessibile per uno dei migliori orologi da uomo sui 200 euro.

ORIENT TRISTAR

Per chi vuole optare per un orologio dal prezzo inferiore, pur non rinunciando a estetica e qualità, anche questo ORIENT TRISTAR è una soluzione da considerare.

Di sicuro parliamo di uno tra i migliori orologi per rapporto qualità prezzo con una cassa dal diametro di 39mm che lo rende comodo e semplice da indossare. Esteticamente il quadrante appare molto curato ed elegante, con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni da abbinare.

Il movimento è automatico e la struttura garantisce un'impermeabilità fino a 5 bar che lo rende perfetto anche per la quotidianità.

TIMEX EXPEDITION

Tra i migliori orologi da uomo economici collochiamo di sicuro questo TIMEX EXPEDITION. Il cronografo presenta infatti ottime funzionalità e un design informale che permette di indossarlo sia in occasioni speciali che nel quotidiano.

Le dimensioni di questo segnatempo sono molto contenute, così come il peso, con una cassa realizzata in ottone e un cinturino in pelle, disponibile nella colorazione marrone, nero e verde militare.

Il movimento è al quarzo in modo da garantire sempre la massima precisione e il quadrante appare in generale molto chiaro e semplice da leggere.

HAMILTON KHAKI

Passiamo a uno dei migliori orologi da uomo di lusso di questa classifica. Questo HAMILTON KHAKI è infatti uno dei più apprezzati del brand Hamilton e le sue caratteristiche lo confermano.

Il quadrante è caratterizzato da uno sfondo nero e numeri bianchi, colorazioni che gli donano un design elegante. In generale il quadrante appare molto semplice da leggere con, oltre naturalmente all'orario, anche la presenza del calendario con giorno della settimana e del mese in alto.

Il movimento è automatico e i materiali impiegati di alta qualità.

INVICTA 8926OB Pro Diver

Torniamo su un modello decisamente sportivo con questo INVICTA 8926OB Pro Diver. Nello specifico questo orologio da polso presenta cassa e cinturino in robusto acciaio inox in grado di assicurare un'elevata resistenza nel tempo.

Il design è molto semplice e minimale con i numeri indicati tramite dei tondini e gli indicatori ben visibili e marcati. Molto particolari anche le lancette, soprattutto quella dei secondi, e l'abbinamento di colori che crea un effetto gradevole che non stanca l'occhio.

EMPORIO ARMANI – RENATO

Questo EMPORIO ARMANI – RENATO è un modello pensato per chi cerca un orologio di classe che esprima al meglio la propria personalità.

Il marchio Emporio Armani è in effetti uno dei migliori per quanto riguarda gli orologi da uomo, e questo modello ne è la prova. Cassa e cinturino sono realizzati in acciaio inox con la presenza di pulsanti cromati sul lato destro.

La cassa è da 43mm il che lo rende un orologio dalle dimensioni importanti, ma comunque facilmente adattabile a qualsiasi polso. Il quadrante appare molto elegante con uno sfondo blu e la presenza dell'inconfondibile aquila, simbolo del brand.

La chiusura presenta un doppio pulsante che la rende estremamente sicura.

Casio EDIFICE

Se si cerca un orologio giovanile ma con un tocco di eleganza, questo Casio EDIFICE è la soluzione ideale.

Cassa e cinturino sono realizzati in acciaio inossidabile, che dona una lucentezza che non ha nulla da invidiare a modelli più costosi. Il design è molto particolare ed è caratterizzato da uno sfondo nero, con la presenza di numeri, data e cronografo molto piccoli.

Esteticamente è un modello versatile da poter abbinare sia a un abbigliamento più casual che a uno più elegante e ricercato.

CITIZEN BM8241-01EE

Design semplice ma curato e versatilità sono le principali caratteristiche di questo CITIZEN BM8241-01EE. Parliamo di un orologio da uomo adatto praticamente per qualsiasi occasione con un aspetto estetico davvero gradevole.

Il quadrante è rotondo, con sfondo nero e indicatori molto semplici. Il cinturino è invece realizzato in pelle, un materiale che si adatta facilmente a qualsiasi abbigliamento. Notevole anche la funzione Eco-Drive, che permette di entrare in una modalità di risparmio energetico, in modo da evitare consumi eccessivi della batteria.

CASIO G-SHOCK

Il CASIO G-SHOCK è sicuramente un orologio iconico, particolarmente apprezzato da tutti gli amanti degli orologi sportivi e non solo. Cassa e cinturino sono realizzati in solida resina che lo rendono un modello davvero molto robusto e resistente.

Nonostante il prezzo abbastanza contenuto, questo segnatempo presenta numerose funzioni interessanti. Tra queste segnaliamo di sicuro il timer, il cronografo, il calendario, l'allarme e naturalmente il calendario, con le date molto grandi posizionate nel quadrante.

Proprio riguardo il quadrante c'è da dire che questo è ricoperto da vetro minerale, un materiale pensato proprio per resistere a urti e cadute.

Il design è pensato per essere adatto sia ad ambienti lavorativi/quotidiani che più alla moda.

FESTINA UNIVERSITY F16760

Il design elegante e minimale è di sicuro l'aspetto caratteristico di questo FESTINA UNIVERSITY F16760. La cassa è rotonda ed è realizzata completamente in acciaio inox, un materiale ottimo per solidità e resistenza nel tempo.

Il quadrante è color argento e presenta delle finiture molto particolari che lo rendono esteticamente gradevole. I numeri sono indicati con dei puntatori, fatta esclusione per il numero 12 posto grande in bella vista, e le lancette sono molto semplici.

Il cinturino è in pelle marrone e crea un contrasto perfetto con il colore e lo stile del quadrante, rendendo questo cronografo perfetto anche per ambienti più sportivi o informali.

TOMMY HILFIGER 1790877

Questo TOMMY HILFIGER 1790877 è un orologio ideale per le grandi occasioni, pur adattandosi perfettamente anche alla quotidianità. La struttura, composta da cassa e cinturino, è completamente realizzata in acciaio inox che assicura, oltre a una lucentezza sempre impeccabile, anche una certa resistenza nel tempo.

Esteticamente l'orologio appare elegante, con delle finiture presenti sul cinturino, che lo rendono differente rispetto alla maggior parte dei cronografi da polso standard, e un quadrante semplice per quanto riguarda numeri e lancette. Proprio queste ultime sono particolarmente grandi e protette, insieme al resto del quadrante, dal resistente vetro minerale.

HAMILTON H37511131

Un orologio di lusso di un grande marchio, ideale per occasioni speciali. Questa è la definizione perfetta per questo HAMILTON H37511131 che presenta un design elegante e chic.

Il cronografo è americano, realizzato interamente in acciaio inox per garantire una certa robustezza e un aspetto decisamente fine. Passando al lato estetico, il segnatempo presenta una cassa rotonda e un quadrante con sfondo nero molto elegante. Il logo HAMILTON è presente in alto, in bella mostra, con sulla destra il calendario, che indica giorno della settimana e del mese. Il quadrante è rivestito di vetro zaffiro, una tipologia di vetro con un'elevata resistenza a graffi e urti.

Un orologio di classe facilmente abbinabile a qualsiasi abbigliamento.

THOMAS SABO WA0295-218-203

Per chi è alla ricerca di un orologio con un carattere e uno stile più particolare, questo THOMAS SABO WA0295-218-203 potrebbe essere una scelta sensata. La cassa è rotonda e sul lato è possibile notare una splendida testa di drago, ripresa anche all'interno del quadrante stesso.

Un cronografo che non passa inosservato grazie anche ai numeri con 12, 3, 6 e 9 rappresentati in numeri romani ben visibili. Per quanto riguarda i materiali, la cassa è realizzata in acciaio inox mentre il cinturino in pelle nera con cuciture fini presenti su entrambi i lati. Si tratta di un modello di orologio da polso dallo stile sicuramente molto ricercato, adatto in particolare a occasioni speciali, dove poterlo sfoggiare al meglio.

Casio Orologio da Uomo

Questo orologio Casio è un modello differente da tutti gli altri. Parliamo infatti di un orologio digitale con quadrante illuminato.

Oltre alla semplice data presenta diverse altre funzioni interessanti come il calendario, con giorno e mese, il cronometro, il timer e l'allarme multifunzione.

La batteria ha una vita media stimata di tre anni e garantisce una resistenza all'acqua fino a 5Bar.

HAMILTON H39515734

Torniamo su un orologio di classe con questo HAMILTON H39515734. Lo stile è semplice ma allo stesso tempo ricercato, rendendolo perfetto sia per occasioni particolari che per la quotidianità.

La cassa è rotonda mentre il quadrante presenta uno sfondo completamente nero e, in contrasto con quest'ultimo, sono presenti dei fini numeri romani bianchi. Proprio i numeri, in particolare, donano a questo cronografo una certa classe e raffinatezza. Notevole anche il cinturino, realizzato in pelle nera con delle leggere incisioni a contornare il tutto.

Parliamo di un orologio automatico che presenta, a lato, l'apposita corona per la regolazione di orario e data.

Un cronografo di classe a un prezzo nella media.

BULOVA LUNAR PILOT

Se si è alla ricerca di un orologio significativo, questo BULOVA LUNAR PILOT è la scelta giusta. Si tratta infatti di un segnatempo che riproduce fedelmente quello portato dagli astronauti della spedizione Apollo 15, che permise all'uomo di compiere i primi passi sulla Luna.

La cassa è in robusto acciaio inox con un quadrante nero, molto elegante, all'interno del quale i numeri sono disposti in maniera ordinata con dimensioni proporzionate rispetto allo spazio a disposizione. Un altro aspetto interessante di questo modello è la possibilità di intercambiare i cinturini, variando tra pelle e nylon, e con vari colori a disposizione.

In generale la struttura appare molto solida con una resistenza all'acqua fino a 50 metri.

CITIZEN CA0645-15H

Il CITIZEN CA0645-15H è un modello di orologio da polso molto versatile che, nonostante uno stile apparentemente sportivo, si adatta bene quasi a tutte le situazioni.

La cassa ha un diametro di 44 mm, adatta quindi a qualsiasi polso, con la presenza delle corone sulla destra utili per la regolazione dell'orario, del calendario e per accedere alle varie funzioni dell'orologio. Da un punto di vista estetico è molto interessante il cinturino, realizzato in pelle nera, e caratterizzato da una serie di buchi che gli donano un aspetto particolare e differente rispetto ai classici cinturini.

Il quadrante si caratterizza per la presenza di diversi colori e dalla lancetta dei secondi, diversa da quella di ore e minuti, di un viola acceso che non passa certo inosservato.

LACOSTE 2010848

Se si desidera un orologio da riservare esclusivamente alle occasioni speciali, non si può non valutare questo LACOSTE 2010848. Il design di questo cronografo è infatti molto elegante, adatto a un abbigliamento formale e ricercato.

La cassa è rotonda, con uno sfondo blu e un bordino rosso che si abbina perfettamente al resto del quadrante. In alto, in corrispondenza del numero 12, è presente l'iconico coccodrillo del brand mentre in basso troneggia la scritta "LACOSTE". Passando al cinturino, questo è realizzato in pelle marrone con delle fini cuciture sui lati, in grado di rappresentare una degna cornice a un orologio esteticamente molto gradevole.

Il prezzo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è davvero molto economico e accessibile.

TISSOT AUTOMATICS III

Per definire il TISSOT AUTOMATICS III è sufficiente utilizzare un singolo aggettivo: pulito. Il design di questo modello è infatti molto semplice e minimale ma, al contempo, estremamente elegante.

Parliamo di un orologio abbinabile praticamente con qualsiasi tipo di abbigliamento, grazie anche al colore nero che risulta predominante. La cassa è di forma rotonda, realizzata in acciaio inox, con un bordo color acciaio e un quadrante interno più scuro. I numeri e le lancette riprendono il colore della cassa, creando un contrasto molto gradevole con lo sfondo del quadrante completamente nero.

Passando al cinturino questo è realizzato in pelle, anch'essa nera, con dei disegni molto fini e delle cuciture laterali che contribuiscono a renderlo ancora più elegante. Un cronografo ideale per occasioni particolari o eventi importanti.

HUGO BOSS GRAND PRIX

Questo HUGO BOSS GRAND PRIX è di sicuro un orologio importante dal punto di vista sia delle dimensioni che delle caratteristiche.

La struttura è in robusto acciaio inox con un quadrante ampio e spazioso che permette di visualizzare lancette e numeri in maniera chiara. I numeri sono indicati con delle tacche di color argento, collocate su uno sfondo blu scuro che dona un aspetto elegante e raffinato al tempo stesso.

A ore 3 è possibile notare il logo del brand ben visibile mentre, poco più in basso, è presente la funzione calendario con indicata la data.

CALVIN KLEIN CITY

L'ultimo modello proposto è questo CALVIN KLEIN CITY di sicuro tra i più famosi e riconosciuti nell'ambiente. La cassa è tonda e realizzata in acciaio inossidabile, resistente all'usura e in grado di restituire una lucentezza invidiabile.

Il quadrante in generale è molto grande e permette di visualizzare chiaramente numeri e lancette, realizzati in fine color argento e collocati su uno sfondo nero lucido. Il numero 12 è sostituito dal logo CK del brand e le lancette, in generale, appaiono molto massicce.

Per quanto riguarda il cinturino questo è anch'esso nero, realizzato in pelle con effetto coccodrillo, un dettaglio che contribuisce a rendere questo modello esteticamente molto apprezzato.

Come scegliere il migliore orologio da polso per uomo

La scelta di un orologio da polso è un qualcosa di molto personale che, prima di ogni cosa, deve passare dal gusto e dalle preferenze di chi lo indosserà. Esistono però alcuni aspetti da poter considerare prima dell'acquisto, in modo da scegliere quello giusto.

Tipologie

In commercio esistono orologi da polso che si distinguono, prima di tutto, tra analogici e digitali. Gli orologi analogici sono quelli classici, con numeri e lancette. Questi sono regolabili tramite le apposite corone presenti ai lati.

Gli orologi digitali sono invece quelli di nuova generazione che, al posto del classico quadrante, presentano un display elettronico che indica l'orario. Questi sono alimentati da una batteria che può essere ricaricata, spesso tramite USB, o sostituita.

Meccanismo

Anche il meccanismo è un fattore di cui tener conto. Questo può essere meccanico manuale, automatico o al quarzo.

Negli orologi meccanici manuali il movimento delle lancette, e quindi lo scorrere del tempo, è regolato da un meccanismo a molla. Questo è composto da ingranaggi e molle che, con il loro movimento, alimentano l'orologio e gli permettono di funzionare. Naturalmente è necessario ricaricare manualmente la molla affinché continui a funzionare. Di sicuro sono tra i più caratteristici e belli da vedere.

Gli orologi automatici presentano bene o male lo stesso principio di funzionamento. Sono costituiti da una molla motrice che, però, non necessita di carica. Questa infatti si ricarica autonomamente sfruttando i movimenti naturali del polso e del corpo, garantendo un funzionamento costante.

Infine gli orologi al quarzo. Questi sono alimentati da una batteria che invia un segnale elettrico a un cristallo di quarzo. Il cristallo, vibrando ad altissima velocità, crea un segnale con una frequenza precisa. Queste vibrazioni sono misurate dal circuito e convertite in un impulso per ogni singolo secondo, scandendo così il tempo.

Materiale e dimensioni della cassa

La maggior parte delle casse è realizzata in acciaio inox, in quanto si tratta di un materiale molto resistente all'usura e alla ruggine, oltre a essere esteticamente molto gradevole per via della sua lucentezza. Alcuni modelli poi possono essere in oro o argento ma, com'è facile intuire, si tratta di orologi di lusso con prezzi spesso molto elevati.

Importante valutare anche le dimensioni della cassa, misurata in millimetri. Affinché l'orologio stia bene sul polso è importante scegliere un modello che sia delle dimensioni giuste, ovvero commisurate a quelle del braccio, della mano e, per l'appunto, del polso.

Materiale del cinturino

Così come la cassa, anche il cinturino di un orologio può essere realizzato con materiali differenti. Esistono infatti cinturini in pelle, nylon, acciaio, oro o altri metalli.

Oltre a determinare la robustezza del cinturino, il materiale incide anche su quello che è il suo aspetto estetico. Brand di lusso, infatti, spesso puntano su materiali pregiati, come l'oro per l'appunto, in modo da rendere i propri cronografi ancora più di classe.

Alcuni modelli di segnatempo, inoltre, permettono di cambiare il cinturino all'occorenza, sostituendolo con un altro. In questo modo è possibile variare tra un colore e l'altro, scegliendo quello che si preferisce.

Stile

Lo stile di un orologio è un altro aspetto importante da considerare. In commercio esistono modelli più colorati, altri più semplici, altri ancora con disegni, numeri e lancette unici nel loro genere. Quello che è importante comprendere è che lo stile di un cronografo denota, oltre naturalmente al suo aspetto estetico, anche l'occasione nella quale lo si potrà indossare senza problemi.

Esistono infatti orologi più sportivi con un design più colorato e aggressivo, utilizzabili magari nel quotidiano, e altri più fini ed eleganti, da utilizzare a lavoro o per occasioni speciali. Importante inoltre abbinare l'orologio all'abbigliamento che si indossa di solito, in modo da non sfigurare.

Prezzo

In base alla marca, e alle caratteristiche, un segnatempo può avere un costo variabile. Il rapporto qualità prezzo è in questo caso un fattore fondamentale in grado di fare la differenza. Il costo generalmente si stabilisce in base a delle fasce di prezzo che variano dai modelli economici, standard fino ai veri e propri orologi di lusso.

Per degli orologi economici si spende generalmente intorno ai €100/€200, per dei modelli adatti alla vita di tutti i giorni, o con caratteristiche più sportive. Per modelli già più eleganti e di fascia alta si possono arrivare a spendere anche €400/€500. Moltissimi marchi di orologi di lusso rientrano in questa categoria, con modelli più costosi ma sicuramente non proibitivi.

Infine, i marchi più conosciuti al mondo, propongono orologi che possono arrivare anche a diverse migliaia di euro, grazie alla forza del brand e alla sua fama a livello mondiale.

Dove acquistare i migliori orologi da uomo

Al giorno d'oggi acquistare un orologio da uomo è molto semplice. Mentre un tempo era necessario recarsi esclusivamente in gioielleria, oggi è possibile trovare anche online il proprio segnatempo effettuando una semplice ricerca sui diversi marketplace. Sono tante, infatti, le case produttrici che offrono la possibilità di acquistare comodamente i propri orologi su Amazon o su altri store specializzati.