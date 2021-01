L'olio di argan è un rimedio naturale impiegato in diversi modi, soprattutto in campo estetico. Possiede numerose proprietà per il benessere di viso e capelli: rende la pelle elastica e la chioma lucida. Rinforza anche le unghie e le ciglia, mentre gli uomini usano questo potente olio come dopobarba per il suo effetto lenitivo.

L'olio di argan puro e quello di agricoltura biologica sono i più pregiati ed efficaci in quanto le lavorazioni sono naturali e conservano maggiormente le proprietà nutrienti. Per evitare quindi eventuali sprechi, questo portentoso olio è spesso venduto in flaconi con tappo dosatore. Scopriamo insieme quali sono i migliori oli di argan del 2021 in vendita online.

I 10 migliori oli di argan

Acquistare l'olio di argan può sembrare facile, ma se ne cercate uno specifico potreste riscontrare qualche difficoltà. Abbiamo selezionato i 10 migliori oli di argan disponibili su Amazon considerando la tipologia, la capacità e le recensioni espresse dagli utenti.

The Body Source

L'olio di argan firmato The Body Source è uno dei più acquistati dagli utenti. Puro e organico al 100%, è ricco di Omega 6, acidi grassi e vitamina E. È polifunzionale: viene utilizzato per i massaggi, ridurre le smagliature, combattere i segni del tempo e idratare pelle e capelli. Si assorbe velocemente e non unge. La confezione si presenta con tappo dosatore e ha una capacità di 100 ml.

Pro: è un olio al 100% biologico con un ottimo rapporto qualità-prezzo e ricco di proprietà nutrienti utili in diversi trattamenti.

Contro: qualche utente ritiene l'odore un po' forte, ma si tratta di un prodotto al 100% naturale privo di sostanze chimiche.

Bionoble

Bionoble propone un olio di argan puro e biologico al 100%. È un prodotto multifunzione usato come struccante, trattamento anti-age e antismagliature, per nutrire la pelle dopo la rasatura e per alleviare il prurito al cuoio capelluto. La texture risulta liscia e facile da assorbire. Questa confezione in vetro da 100 ml è vegana. Il contagocce e lo spray evitano di sprecare il prodotto.

Pro: rende la pelle morbida, rinforza le unghie e ha un ottimo effetto lenitivo su capelli e pelle post rasatura. È un olio puro e vegano che evita sprechi grazie alla presenza del dosatore.

Contro: qualche utente non gradisce l'odore pungente, tipico però dell'olio di argan.

Omia

Questo olio di argan firmato Omia è stato spremuto a freddo secondo una coltivazione biologica. Specifico per i capelli secchi e crespi, rende la chioma liscia, setosa e luminosa grazie alle proprietà nutritive e liscianti. Si consiglia di applicarlo su capelli sia umidi che asciutti o in aggiunta a una maschera. L'olio è privo di siliconi, coloranti e altre sostanze. Ha una capacità di 100 ml.

Pro: si prende cura del cuoio capelluto nutrendolo e ridandogli nuova brillantezza. Può essere utilizzato sia su chioma asciutta che bagnata. Si tratta di un prodotto naturale con coltivazione biologica certificata.

Contro: trattandosi di un olio, le persone con capelli grassi non dovrebbero abusarne.

Satin Naturel

Vi proponiamo ora l'olio di argan di Satin Naturel al 100% puro. Usatelo come rimedio alle doppie punte, alle unghie fragili e alla pelle secca. La texture setosa è arricchita con vitamina E, polifenoli vegetali e acidi grassi essenziali. Il flacone è in vetro viola antiossidazione e presenta come tappo dosatore un comodo spray. Trovate in vendita il formato da 100 ml.

Pro: protegge i capelli, rinforza le unghie e idrata la pelle. Si tratta di un prodotto organico e, grazie al tappo dosatore, non sprecherete neanche una goccia.

Contro: alcuni utenti non gradiscono l'odore forte, ma è pur sempre un prodotto puro e non contaminato.

Naissance

L'olio di argan proposto da Naissance è al 100% puro. Prodotto in Marocco, contiene acidi grassi essenziali e vitamina E. Apporta numerosi benefici: rende la pelle tonica, nutre i capelli, lenisce la pelle dopo la rasatura e rinforza unghie e ciglia. Vegano e privo di esano, è noto per le sue proprietà antiossidanti, idratanti e anti-age. Viene proposto nel formato da 100 ml.

Pro: apporta numerosi benefici al corpo grazie alle proprietà idratanti, antiossidanti e anti-età. Il prodotto è al 100% puro e ricco di sostanze nutrienti.

Contro: il dosatore sembrerebbe impreciso, ma basta fare attenzione quando si preleva il prodotto.

Art Naturals

Vi presentiamo ora l'olio di argan di Art Naturals al 100% naturale e vegano. Ideale per i massaggi e l'aromaterapia, è utile anche per prendersi cura della pelle secca, dei capelli stressati e delle unghie fragili. È disponibile nel formato da 118 ml con tappo dosatore che consente di prelevare fino all'ultima goccia di prodotto.

Pro: è un olio puro al 100% biologico, vegano e privo di parabeni. Il flacone scuro evita che i raggi solari possano filtrare e danneggiare il prodotto. La capienza di 118 ml è più alta rispetto alla media, consentendovi di godere dei benefici dell'olio più a lungo.

Contro: qualche utente avrebbe preferito sapere le quantità ideali per ogni utilizzo al fine di beneficiare dei vantaggi ed evitare sprechi. Il consiglio che vi diamo è di non abusarne perché bastano pochissime gocce per fare la differenza.

Simon & Tom

Il brand Simon & Tom presenta il suo olio di argan vegano. Spremuto a freddo, è al 100% puro e imbottigliato in Marocco. La texture si arricchisce con acidi grassi essenziali, vitamina E ed elementi antiossidanti. Apporta numerosi benefici: ripara i capelli, infoltisce le ciglia, fortifica le unghie e tonifica la pelle. È proposto nel formato da 100 ml.

Pro: il prodotto è puro e vegano al 100%. È ottimo per i trattamenti dedicati al corpo, al viso, al décolleté e ai capelli. La confezione scura impedisce ai raggi solari di filtrare.

Contro: non è presente un contagocce, ma basta stare attenti a dosare il prodotto manualmente per non abusarne.

L'Erbolario

L'Erbolario propone un altro olio di argan molto valido. Risulta perfetto per prendersi cura del proprio corpo con i trattamenti anti-età, idratanti e lenitivi oppure da applicare con massaggi dopo un bagno o una doccia rilassanti. Non ha un tappo dosatore, ma il flacone è molto elegante e offre ben 125 ml di prodotto.

Pro: il prodotto è davvero di qualità ed efficace. La certificazione all'interno dimostra anche che ha superato i test clinici. La confezione è davvero elegante e ben curata, rendendola anche una buona idea regalo. Inoltre, la capacità di 125 ml è superiore alla media.

Contro: non è presente un dosatore, ma basta prelevare con cautela il prodotto.

Kanzy

L'olio di argan firmato da Kanzy è al 100% puro e biologico prodotto in Marocco. Utile in ogni occasione, è ottimo per i trattamenti anti-age, antismagliature, nutritivi per unghie deboli e cuticole. Risulta ottimo anche per esfoliare la pelle e ridonare splendore ai capelli secchi e spenti. La texture liscia contiene vitamina E e acidi grassi. L'olio è inodore e ha una capacità di 100 ml.

Pro: è ottimo per diversi tipi di trattamenti per risanare e nutrire la pelle, i capelli e le unghie. La lavorazione è pura al 100%, mentre la confezione in vetro protegge l'olio dai raggi solari.

Contro: qualche utente segnala che bisogna prestare attenzione quando si utilizza il contagocce per evitare sprechi.

Simon & Tom

Infine, vi presentiamo l'olio di argan di Simon & Tom a base biologica. È un trattamento intensivo pensato per ogni tipo di cuoio capelluto. Grazie alla miscela di estratti essenziali, ha un'azione idratante e ristrutturante che scioglie i nodi, elimina l'effetto crespo, dona lucentezza alla chioma e ripara i capelli danneggiati a causa di piastre e phon. Basta applicare poche gocce su capelli umidi o asciutti. Il flacone ha una capacità di 100 ml e il colore ambrato protegge il prodotto dai raggi solari.

Pro: è un ottimo trattamento intensivo ideale sia su capelli lisci che ricci: li ripara, li nutre e dona un effetto lucido. Vanno applicate poche gocce sia in caso di capelli bagnati che asciutti. Il flacone in vetro scuro evita che i raggi UV possano filtrare e alterare le proprietà del prodotto.

Contro: si tratta pur sempre di un olio, quindi consigliamo di usare pochissime gocce a chi si ritrova un cuoio capelluto grasso.

Come scegliere l'olio di argan

L'olio di argan è un ottimo prodotto che si prende cura di corpo, viso, unghie e ciglia. Prima di acquistarlo, è importante conoscerne la tipologia e la formulazione. Tenete in considerazione anche il formato, la marca e il prezzo.

Tipologie

L'olio di argan è una sostanza naturale che viene estratta in Marocco, ma sono disponibili diverse tipologie in commercio. L'olio di argan puro è sicuramente il più pregiato perché contiene tutti i suoi nutrienti ed è privo di sostanze nocive e cancerogene.

Un altro parametro che indica l'alta qualità del prodotto è verificare se si tratta di un olio di agricoltura biologica. Accertatevi che sia presente la certificazione Ecocert, che il colore sia di un giallo chiaro costante e controllate sempre il Paese di provenienza.

L'olio di argan puro viene spremuto a freddo in modo manuale dopo che i semi sono stati essiccati al sole. Il prodotto viene trattato in modo naturale senza l'uso di agenti chimici e occorrono circa 15 ore per ottenere un olio dal colore chiaro.

Tuttavia, in commercio sono reperibili anche prodotti che vengono diluiti per renderli più economici. Vi consigliamo quindi di controllare sempre bene l'etichetta prima dell'acquisto.

Formulazione

L'olio di argan è ricco di sostanze nutrienti. La texture liscia contiene principalmente acidi grassi essenziali e antiossidanti. Al suo interno si trovano anche vitamine E, A, carotene e Omega 3 e 6. Tutti questi elementi apportano numerosi benefici al corpo, rendendo l'olio di argan un prodotto versatile e davvero efficace.

Formato

L'olio di argan è reperibile in flaconi di diversi formati. In commercio prevale la confezione da 100 ml, ma è possibile acquistare anche quelle da 50 ml e 200 ml. Il packaging del flacone non va assolutamente sottovalutato. Preferite quelli in vetro dal colore ambrato o viola in quanto impediscono ai raggi solari di filtrare e intaccare le proprietà dell'olio.

Un altro elemento importante da tenere in considerazione è la presenza di un tappo dosatore. Un contagocce, una pompetta o uno spray vi consentiranno di non sprecare neanche una goccia di questo prezioso prodotto naturale. In particolare, vi consigliamo di acquistare una confezione che include più dosatori così potrete variarli a seconda dell'uso.

Marca

L'olio di argan è un perfetto alleato che contribuisce al benessere della persona. Affidatevi quindi a brand già affermati nel campo come The Body Source, Bionoble e Satin Naturel se cercate un prodotto versatile e naturale. Nel caso in cui preferite un olio specifico per la cura dei capelli preferite firme come Omia e Simon & Tom. In ogni caso, vi consigliamo sempre di consultare l'INCI del prodotto.

Prezzo

Il prezzo dell'olio di argan varia a seconda della tipologia, dell'uso e del formato. In genere una confezione da 100 ml può costare intorno ai 10/20 euro, sebbene quello alimentare sia più economico. Se invece preferite un prodotto puro e di agricoltura biologica potreste anche superare i 30 euro.

Proprietà dell'olio di argan

L'olio di argan è una sostanza vegetale ricca di proprietà e benefici. Usato soprattutto in campo estetico, si contraddistingue per le sue diverse azioni.

Idratante : l'olio si assorbe rapidamente, lasciando la pelle del viso e del corpo morbida e non unta.

: l'olio si assorbe rapidamente, lasciando la pelle del viso e del corpo morbida e non unta. Riparatrice : allevia i problemi causati da acne e risana i capelli danneggiati.

: allevia i problemi causati da acne e risana i capelli danneggiati. Protettiva : ricorrete all'olio di argan in caso di pelle molto secca durante l'inverno. Questa sua azione protettiva eviterà che labbra e mani si spacchino durante le giornate fredde.

: ricorrete all'olio di argan in caso di pelle molto secca durante l'inverno. Questa sua azione protettiva eviterà che labbra e mani si spacchino durante le giornate fredde. Anti-age : la sua formula ricca di antiossidanti attenua le rughe, restituendo tono ed elasticità all'epidermide.

: la sua formula ricca di antiossidanti attenua le rughe, restituendo tono ed elasticità all'epidermide. Antismagliature : la pelle segnata da smagliature e cicatrici riacquista elasticità e tono.

: la pelle segnata da smagliature e cicatrici riacquista elasticità e tono. Anti-crespo : l'uso costante dell'olio di argan elimina questo fastidioso problema che affligge il cuoio capelluto. Bastano poche gocce sulla chioma secca per renderla subito lucente e voluminosa.

: l'uso costante dell'olio di argan elimina questo fastidioso problema che affligge il cuoio capelluto. Bastano poche gocce sulla chioma secca per renderla subito lucente e voluminosa. Rinforzante: unghie deboli e ciglia sottili cresceranno più forti e lunghe.

Come utilizzare l'olio di argan

Come abbiamo detto, l'olio di argan può essere impiegato in vari modi, in particolare in cosmetica. Scopriamo meglio come.

Viso : basta applicare poche gocce sulla pelle e massaggiare la zona di viso e corpo per favorirne l'assorbimento. Gli uomini lo usano anche dopo aver rasato la barba come effetto lenitivo.

: basta applicare poche gocce sulla pelle e massaggiare la zona di viso e corpo per favorirne l'assorbimento. Gli uomini lo usano anche dopo aver rasato la barba come effetto lenitivo. Unghie : applicate l'olio di argan sulle unghie per rinforzarle.

: applicate l'olio di argan sulle unghie per rinforzarle. Ciglia : questo olio vegetale ha un potere sorprendente anche sulle ciglia, rendendole più forti e lunghe.

: questo olio vegetale ha un potere sorprendente anche sulle ciglia, rendendole più forti e lunghe. Capelli : distribuite poche gocce su tutta la lunghezza del capello per ottenere una chioma lucida e più sana: vi basterà far agire il prodotto per tutta la notte e risciacquare i capelli il mattino seguente. Ancora, potete applicare l'olio di argan sulle punte bagnate in sostituzione del balsamo se preferite avere capelli setosi e morbidi.

: distribuite poche gocce su tutta la lunghezza del capello per ottenere una chioma lucida e più sana: vi basterà far agire il prodotto per tutta la notte e risciacquare i capelli il mattino seguente. Ancora, potete applicare l'olio di argan sulle punte bagnate in sostituzione del balsamo se preferite avere capelli setosi e morbidi. Benessere: aggiungete poche gocce di questo portentoso olio al vostro bagno caldo per ottenere un effetto rilassante.

L'olio di argan è utile anche in campo alimentare e si usa come condimento a crudo in sostituzione al classico olio di oliva. Le persone affette da colesterolo, diabete e malattie cardiovascolari dovrebbero farne uso poiché le sostanze nutrienti al suo interno sono degli ottimi alleati.

Per quanto riguarda la sua conservazione, l'olio di argan deve tener conto di luce e calore. Riponetelo in un luogo asciutto e fresco, così che non perda le sue proprietà. Una volta aperta la confezione, può essere conservato per circa 12 mesi.

Come capire se l'olio di argan è puro

L'olio di argan è una sostanza vegetale, per cui molto spesso le etichette indicano che il prodotto è naturale. Ma lo sarà davvero? Per capire se l'olio di argan è puro al 100% basta consultare l'INCI, ossia la lista di tutti gli ingredienti contenuti al suo interno. Se il prodotto è purissimo dovrebbe essere riportato solo l'elemento "Argania spinosa kernel oil".

La presenza di altre voci significa, invece, che l'olio è stato diluito o alterato con l'aggiunta di siliconi, profumi artificiali e coloranti, compromettendone anche l'efficacia.

