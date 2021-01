Il bilancino di precisione è uno strumento in grado di segnalare il peso di elementi di piccolo carico con estrema esattezza. Una bilancia normale come quella da cucina non sempre è precisa, rendendo difficile il compito di chi ha bisogno di pesare decimi o anche centesimi di grammo. Esistono diverse tipologie di bilancini di precisione: possono essere impiegati per uso domestico e hobbystica come nell'orticultura, nella realizzazione di cosmetici e nella preparazione artigianale della birra. Le bilance professionali, invece, sono ideali per essere utilizzate dagli orafi o nei laboratori in quanto sono capaci di misurare anche i milligrammi.

Ogni bilancino di precisione ha una propria portata, assicuratevi quindi che lo strumento sia capace di pesare gli oggetti desiderati controllando sia il peso minimo che quello massimo. Questo fattore e la presenza di diverse unità di misura sono importanti perché indicano quanto la bilancia sia precisa. Alcuni modelli hanno anche funzioni e accessori extra per ottimizzare il prodotto. Vediamo quindi insieme quali sono i migliori bilancini di precisione in vendita online.

Le 7 migliori bilance di precisione

Acquistare un bilancino di precisione può risultare più o meno difficile a seconda delle caratteristiche ricercate. Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato i 7 migliori bilancini di precisione disponibili su Amazon tenendo conto della tipologia, portata, funzionalità e delle opinioni espresse dagli utenti.

Proster HM070

Il bilancino di precisione di Proster ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Realizzato in acciaio inox, è uno strumento tascabile pensato per pesare e contare diversi prodotti, dal cibo ai gioielli. Ha una buona portata, risultando molto preciso e facile da usare anche grazie alle sue misure ridotte. Ha uno schermo LCD con retroilluminazione per agevolare la lettura del peso e capace di spegnersi in automatico dopo 60 secondi di inattività. Questo bilancino di precisione ha anche in dotazione due vassoi di diverse dimensioni e due batterie AAA per l'alimentazione.

Portata : 0,01- 500 grammi

: 0,01- 500 grammi Unità di misura : g, ct, dwt, ozt, oz, gn

: g, ct, dwt, ozt, oz, gn Dimensioni: 10,6 x 12,7 x 1,8 cm

Philonext

Questa bilancia di precisione proposta da Philonext è piccola ed efficiente. Potrete pesare gioielli, polveri, carati e altri oggetti di piccolo calibro senza preoccuparvi dell'unità di misura in quanto include le più comuni. È presente un coperchio trasparente in plastica sul piano di appoggio come protezione quando non lo si usa. Ha un display digitale su cui viene registrato il peso. Nella confezione sono inclusi anche un vassoio, un peso per calibrare, una pinzetta e due batterie AAA. Ottimo sia per uso professionale che amatoriale.

Portata : 0,001- 50 grammi

: 0,001- 50 grammi Unità di misura : g, oz, ozt, dwt, ct, gn

: g, oz, ozt, dwt, ct, gn Dimensioni: 13 x 10,9 x 4,6 cm

Quantum Abacus PD-200g/0,01

Il bilancino di precisione di Quantum Abacus è davvero piccolo e leggero, così da poterlo trasportare facilmente ovunque. Con una base in acciaio inossidabile, ha una buona portata e diverse unità di misura. Potrete leggere il peso sul display LCD retroilluminato provvisto della funzione di autospegnimento quando il bilancino è inutilizzato. Non preoccupatevi di premere per sbaglio il tasto di accensione perché lo strumento è dotato di un coperchio in plastica.

Portata : 0,01- 200 g

: 0,01- 200 g Unità di misura : g, kg, lb, jin, oz

: g, kg, lb, jin, oz Dimensioni: 4 x 2 x 1 cm

KKmoon

Vi presentiamo ora il bilancino di precisione di KKmoon. Ideale per i gioielli, ha un design molto compatto con la base realizzata in acciaio inox. Pesa il centesimo di grammo e le altre unità di misura più comuni. Dispone di un display LCD retroilluminato bianco che si spegne in automatico dopo un minuto di inattività. È provvisto di due batterie AAA, una scala digitale, un manuale, una taschino nero per il trasporto e una comoda custodia per evitare accensioni non previste.

Portata : 0,01- 200 g

: 0,01- 200 g Unità di misura : g, oz, gn, ct, tl, ozt, dwt

: g, oz, gn, ct, tl, ozt, dwt Dimensioni: 11,5 x 6,5 x 1,5 cm

Acale Pro Pocket

La bilancia di precisione di Acale è indicata per essere usata da orafi, per hobby e in cucina in quanto pesa fino al centesimo di grammo. La piattaforma in acciaio inossidabile è protetta dal coperchio. Presenta una scala digitale portatile che garantisce precisione. La bilancia si usa facilmente e la lettura del peso è agevolata dal display LCD retroilluminato blu. Sono incluse nella confezione due batterie PCS 3V AAA.

Portata : 0,01- 200 g

: 0,01- 200 g Unità di misura : g, oz, gn, ct, tl, ozt, dwt, tara

: g, oz, gn, ct, tl, ozt, dwt, tara Dimensioni: 13 x 8 x 2 cm

Sonline Mini

Sonline propone un bilancino di precisione ultra compatto ed economico. Ideale per uso domestico e professionale, è uno dei migliori bilancini portatili. La piattaforma di pesatura non subirà alcun danno grazie allo sportello che funge da protezione. Possiede uno schermo retroilluminato blu per consentire a chiunque di leggere bene il peso. Qualche utente avrebbe preferito dei materiali migliori, ma l'efficienza e la precisione in fase di pesatura non si discutono.

Portata : 0,01- 200 g

: 0,01- 200 g Unità di misura : g, oz, tl, ct

: g, oz, tl, ct Dimensioni: 12 x 6,2 x 2 cm

Mancel Boutique AL2000

Infine, vi presentiamo la bilancia di precisione di Mancel Boutique. Si tratta di uno strumento fisso da laboratorio con un design moderno. La piattaforma realizzata in acciaio inossidabile pesa e conta gli elementi. È molto precisa e la lettura è agevolata dal display retroilluminato blu con autospegnimento. Ha ben 13 modalità di pesatura ed è alimentato con sei pile AA oppure a corrente.

Portata : 0,01- 2000 g

: 0,01- 2000 g Unità di misura : g, ct, dwt, oz, tl

: g, ct, dwt, oz, tl Dimensione: 16,5 x 12,8 x 5,8 cm

Come scegliere i bilancini di precisione

Acquistare un bilancino di precisione non è così facile come sembra. Bisogna tener conto di vari fattori che vanno a decretare quale sia i migliore a seconda delle esigenze, primo fra tutti la tipologia. Assicuratevi che la portata corrisponda alle vostre aspettative, così come le funzioni e gli accessori inclusi. Non sottovalutate i materiali, la marca e il prezzo.

Tipologia

In commercio esistono diversi tipi di bilancini di precisione. Scegliere qual è il più giusto per voi dipende solo dalle esigenze che volete soddisfare. Potete optare per un modello professionale da tavolo se preferite che lo strumento resti fisso in un angolo. In questo caso assicuratevi di avere abbastanza spazio a disposizione perché il dispositivo potrebbe risultare ingombrante. Lo consigliamo soprattutto a un uso in laboratorio o in gioielleria. Un'altra possibilità è puntare su un bilancino portatile: ne esistono di varie dimensioni, da quelli che vanno trasportati in borsa a quelli che si infilano in una semplice tasca.

Ricordate però: scegliere un modello a discapito di un altro comporta sempre qualcosa. I bilancini portatili sono pratici, ma vanno alimentati a batteria e non a corrente, sebbene dei modelli di medie dimensioni propongano entrambe le possibilità. Un altro elemento che potrebbe essere influenzato dalla tipologia scelta è la portata: una bilancia di precisione troppo piccola non potrà di certo offrire lo stesso peso massimo e il numero di oggetti misurabili di una più grande.

Portata

Un fattore importante da prendere in considerazione quando si acquista un bilancino di precisione è la portata. Bisogna essere sicuri infatti che lo strumento possa pesare gli oggetti desiderati. Ogni bilancia può registrare un peso minimo e uno massimo. Quest'ultimo valore, detto anche "fondo scala", supera poche volte i 1000 grammi, sebbene in commercio esistano modelli in grado di pesare fino a 3 kg.

Anche i valori minimi possono essere variabili. Quanto più il peso minimo è basso tanto più la bilancia risulterà precisa: possiamo trovare modelli molto sensibili capaci di registrare 0,01 grammo o addirittura 0,001 grammo, mentre altri saranno più approssimativi e avranno una portata minima di un decimo di grammo. I modelli più precisi sono consigliati all'uso professionale come in oreficeria, mentre quelli che hanno un margine d'errore più tollerabile sono ideali per un uso ricreativo.

Utilizzi

Esistono diversi tipi di bilance di precisione in commercio che si distinguono per le diverse caratteristiche, rendendoli più adatti per uno specifico utilizzo anziché un altro. Per misurare oro e pietre preziose, un orafo dovrebbe orientarsi verso un modello professionale capace di garantire un alto livello di precisione. Lo stesso vale per chi lavora in laboratorio e ha bisogno di gestire calcoli e pesi complessi. Se realizzate cosmetici o birra artigianale è meglio acquistare un bilancino da tavolo, ideale per pesare i prodotti fino al centesimo di grammo. Se, invece, preferite avere una bilancia di precisione per un uso domestico, vi conviene puntare su un modello tascabile e leggermente più approssimativo.

Funzioni

Un buon bilancino di precisione deve proporre diverse funzioni per ottimizzare le sue prestazioni.

Unità di misura : ogni bilancia ha la capacità di pesare un elemento in base all'unità di misura più adeguata. Basta selezionare quella che preferite: tra le più comuni ci sono i grammi, i carati e l'oncia.

: ogni bilancia ha la capacità di pesare un elemento in base all'unità di misura più adeguata. Basta selezionare quella che preferite: tra le più comuni ci sono i grammi, i carati e l'oncia. Taratura : è presente in tutti i dispositivi. Serve per calibrare il bilancino soprattutto in caso sia in dotazione un vassoio per la misurazione. Si può effettuare quest'operazione manualmente oppure può essere automatica.

: è presente in tutti i dispositivi. Serve per calibrare il bilancino soprattutto in caso sia in dotazione un vassoio per la misurazione. Si può effettuare quest'operazione manualmente oppure può essere automatica. Autospegnimento : per risparmiare energia, la bilancia di precisione può spegnersi automaticamente dopo 60 o 90 secondi di inattività.

: per risparmiare energia, la bilancia di precisione può spegnersi automaticamente dopo 60 o 90 secondi di inattività. Display LCD retroilluminato: è ottimo per leggere in maniera chiara il peso indicato dal dispositivo anche con poca luce.

Alcuni modelli più sofisticati presentano delle funzioni aggiuntive. Scopriamo insieme quelle più comuni.

Contapezzi : i bilancini di precisione non solo pesano gli elementi sulla piattaforma, ma possono anche contarli. Questa funzione è molto utile per gli orefici quando sono coinvolti gioielli o monete.

: i bilancini di precisione non solo pesano gli elementi sulla piattaforma, ma possono anche contarli. Questa funzione è molto utile per gli orefici quando sono coinvolti gioielli o monete. Collegamento al computer: presente nei modelli professionali, questa funzione è ideale per le ricerche in laboratorio perché consente di trasferire tutti i dati sul computer.

Accessori

Il bilancino di precisione può includere nella confezione diversi accessori extra per agevolarne l'utilizzo. Potete trovare vassoi di misurazione in plastica, la batterie o i cavi per l'alimentazione, pinzette, custodie protettive, involucri per trasportare il dispositivo o ancora dei pesi per la calibrazione.

Materiali

La bilancia di precisione dovrebbe essere realizzata con materiali di qualità per garantirne la durata nel tempo e una facile pulizia. La piattaforma è di norma realizzata in acciaio inossidabile, mentre il resto della struttura può essere dello stesso materiale oppure in alluminio o ancora in plastica resistente quando si tratta di modelli low cost.

Marca

Quando si acquista un bilancino di precisione occorre tener d'occhio la marca perché ne esistono alcune che realizzano modelli professionali di alta qualità mentre altri che sono adattabili anche a uso amatoriale. Vi consigliamo comunque di puntare ai brand più rinomati come Proster e Philonext, molto apprezzati su Amazon.

Prezzo

L'ultimo fattore da considerare quando si acquista un bilancino di precisione è il prezzo. Questo dipende soprattutto da tipologia, portata e funzioni proposte dal dispositivo. Quelli a uso domestico oscillano tra i 10 euro, per i modelli tascabili, e 200 euro per quelli da tavolo. Le bilance di precisione professionali, invece, raggiungono cifre da capogiro perché sono molto più precise.