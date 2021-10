I Maneskin nudi e sudati, le foto hot spopolano sui social: la nuova provocazione è senza veli Nel weekend i Maneskin lanceranno il nuovo singolo Mammamia ma, nell’attesa che cominci a scalare le classifiche, si sono serviti dei social per provocare i fan. Hanno posato completamente nudi, coprendosi le parti intime con delle semplici emoticon a forma di stellina.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero d'oro della loro carriera: dopo aver vinto sia il Festival di Sanremo che gli Eurovision 2021, hanno cominciato a scalare le classifiche internazionali e a girare il mondo in tour, dando prova di vantare un talento senza limiti. Look genderless, tacchi alti, video sexy: i membri della band hanno più volte dimostrato di essere delle icone moderne, rock e audaci. Nelle ultime ore sono tornati a provocare i fan. A pochi giorni dal lancio del loro nuovo singolo Mammamia hanno infatti posato completamente nudi, rendendo la temperatura davvero bollente sui social.

Le foto senza veli dei Maneskin

Il prossimo 8 ottobre i Maneskin lanceranno il loro nuovo singolo intitolato Mammamia ma tutti coloro che vorranno ascoltarlo in anteprima potranno partecipare al pre-listening party che si terrà giovedì alle 21 in 17 città del mondo. Sarà perché manca pochissimo all'evento o perché semplicemente volevano dimostrare per l'ennesima volta di che pasta sono fatti, ma la cosa certa è che Damiano&Co. si sono lasciati immortalare senza veli per degli scatti social super provocanti. Sfatti, sudati, bellissimi e super rock: al motto di "Perché fa così caldo?", sono riusciti a guadagnare milioni di like in pochissime ore.

Damiano mostra i tatuaggi, Victoria "censura" i capezzoli

Nelle foto postate sul loro profilo ufficiale i Maneskin sono completamente nudi: in primo piano c'è Victoria che guarda dritto in camera con lo sguardo fiero e i capelli bagnati, ha delle stelline da "censura" sui capezzoli e sulle parti intime e indosso solo un rosario con la croce pendente. Alle sue spalle c'è il frontman Damiano che, se da un lato mostra i tatuaggi che ha tra petto e braccia, dall'altro copre le parti intime di Thomas con il ginocchio. A "completare il quadretto" sul lato destro c'è Thomas che, sebbene non indossi abiti, è stato immortalato solo a mezzo busto. Quesi scatti ad alto carico erotico saranno una anteprima del prossimo video?