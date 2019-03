Oggi si celebra la Festa del papà e sono moltissimi quelli che coglieranno l'occasione per rendere omaggio all'uomo più importante della propria vita attraverso un regalo o una dedica speciale. Anche le star non possono fare a meno di onorare questa ricorrenza, postando sui social delle dolcissime foto in compagnia dei figli. Rispetto a decenni fa, quando le donne erano casalinghe e i maschietti erano gli unici a lavorare in famiglia, le cose sono completamente cambiate e sono sempre di più le mamme realizzate dal punto di vista professionale che non perdono occasione per lasciare i bimbi a casa con i papà. Fedez, Stefano De Martino, Tomaso Trussardi: ecco chi sono i padri "noti" che hanno dimostrato di essere incredibilmente moderni.

I papà famosi e moderni

Secondo le convenzioni sociali, la mamma è quella che deve rimanere a casa a prendersi cura del figlio, il papà quello che deve lavorare per portare avanti la famiglia ma negli ultimi anni le cose sono decisamente cambiate. Le donne sono diventate indipendenti, emancipate, lavoratrici e sono spesso fuori casa alle prese con i loro impegni professionali, tanto che a volte riescono a guadagnare di più dei partner. A dimostrarlo, anche le celebrities, che non perdono occasione per lasciare i figli da soli a casa con i papà, dando prova di aver creato delle famiglie "moderne" in cui non esistono più delle nette distinzioni di ruolo. Chiara Ferragni viaggia spesso in giro per il mondo e si diverte a mostrare Fedez alle prese con il piccolo Leone mentre lei non c'è, Stefano De Martino si ritrova spesso ad accudire Santiago mentre Belén è in tv, così come anche Tomaso Trussardi, marito e papà delle figlie di Michelle Hunziker. Si potrebbe continuare con Adam Levine, Kanye West, David Beckham, tutti sposati con donne di successo e papà dolci, amorevoli e allo stesso tempo moderni. Per una donna è una vera e propria fortuna avere al fianco un compagno tanto presente nella cura dei figli poiché, così facendo, le viene data la possibilità di non rinunciare ai suoi sogni e alla sua carriera, cosa che fino a qualche decennio fa era praticamente impossibile, visto che la figura femminile veniva relegata solo ed esclusivamente alla cura della famiglia. Insomma, lasciare il figlio da solo con il padre, vederlo passeggiare con il passeggino o alle prese con il cambio del pannolino sono cose che non fanno più scalpore e le star sono quelle che lo dimostrano con maggiore fervore. In occasione del 19 marzo, dunque, è bene celebrare dunque tutti gli uomini che hanno contribuito a rendere tanto emancipata la società moderna.