Anche Chiara Ferragni e Fedez hanno seguito la finale degli Europei 2020: hanno optato per una tranquilla serata in famiglia, guardando la partita in televisione dal divano di casa. Ogni tifoso che si rispetti ha una bandiera da sventolare, ma i Ferragnez hanno deciso addirittura di indossarla: la famiglia al completo ha scelto di ricreare il tricolore nei look. Chiara Ferragni ha indossato una camicia verde, Fedez una t-shirt rossa e i due bimbi Vittoria e Leone, seduti tra loro, avevano tutine bianche: l'effetto era assolutamente adorabile.

I look di Chiara Ferragni e Fedez ricreano la bandiera italiana

Quando gioca la Nazionale è impossibile non sentire la passione per il calcio: i Ferragnez non fanno eccezione e anche loro hanno fatto il tifo per gli Azzurri, soffrendo e festeggiando davanti alla tv. Prima del fischio di inizio hanno pubblicato una foto di buon auspicio con tutta la famiglia sul divano vestita per "ricreare" la bandiera italiana: Chiara Ferragni indossava una camicia verde brillante sugli hot pants di jeans, i due bimbi al centro avevano dei completini bianchi e Fedez indossava una t-shirt sportiva rossa con i pantaloncini abbinati. L'omaggio più classico (e più divertente) alla nazionale.

Ovviamente i bambini sono andati a letto presto: il tempo di mangiare un piatto di pasta guardando il primo tempo e anche per Leone è arrivata l'ora della nanna. Chiara Ferragni e Fedez sono rimasti a tifare fino all'ultimo rigore insieme a Francesca Ferragni, la sorella di Chiara, e Erlinda Lesi. Anche loro indossavano look ispirati alla bandiera, nei toni del bianco e del rosso. Ovviamente la coppia ha condiviso sui social l'esultanza della vittoria: l'entusiasmo del tifo non risparmia proprio nessuno!