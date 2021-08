I 5 colori da utilizzare nel tuo make up per esaltare l’abbronzatura Quali colori utilizzare per un make up che esalta l’abbronzatura? Sfumature vivaci e finish luminosi sono in grado di rendere la tua tintarella ancora più radiosa e dare un tocco di freschezza al tuo look. Dall’oro al bronzo, passando per rosa, blu e corallo ecco i colori da utilizzare per un trucco che valorizza l’abbronzatura.

A cura di Federica Ambrogio

Vuoi valorizzare la tua abbronzatura al meglio? Scegli il make up giusto! Alcuni colori e finish infatti sono in grado di rendere la tua tintarella più luminosa e brillante: scegli finish luminosi e satinati che rendano l'incarnato luminoso e colori accesi e vibranti per occhi e labbra. Se la tua carnagione è dorata e calda potrai giocare con i toni dell'oro e del bronzo, ma anche con le sfumature del corallo. Se invece la tua carnagione è fredda e la tua abbronzatura vira al rosso, scegli colori come il rosa acceso, il viola o il blu elettrico. Scopri nella gallery alcuni prodotti da utilizzare per valorizzare l'abbronzatura con il make up!

Corallo

Il corallo e le sfumature dell'arancione sono alcuni dei colori più gettonati per enfatizzare l'abbronzatura in modo delicato. Il corallo infatti è meno intenso del bronzo o dell'arancione vivo e permette di dare un tocco di luce al tuo look enfatizzando l'abbronzatura. Sceglilo per definire il tuo sguardo: potrai utilizzare ad esempio la Cutie Palette di Nabla, che al suo interno oltre al corallo contiene i toni dell'arancione e del bronzo. Se vuoi dare un tocco di colore corallo alle tue guance invece, scegli il Rouge Blush di Dior nella nuance Coral Flight.

Il make up corallo che esalta l’abbronzatura

Bronzo

Uno dei colori più utilizzati di sempre per esaltare l'abbronzatura è il bronzo: ideale sugli occhi verdi e marroni, il bronzo può essere utilizzato come ombretto ma anche come terra abbronzante per sublimare ulteriormente la tintarella. Tra i prodotti da provare per illuminare il tuo make up occhi c'è Scattered Light Glitter Eyeshadow di Hourglass nella colorazione Blaze, un ombretto in crema in grado di illuminare l'occhio regalando profondità allo sguardo. Per scolpire il viso invece puoi utilizzare Cheek to Chic di Charlotte Tilbury nella nuance Pillow Talk Intense, un blush che mixa i toni del bronzo a quelli del rosa per un effetto fresco e luminoso.

Leggi anche Come esaltare l'abbronzatura: 5 colori da indossare per sembrare più abbronzata

Valorizza l’abbronzatura con i toni del bronzo

Oro

Insieme al bronzo, l'oro è un'altra delle tonalità più utilizzate per esaltare l'abbronzatura con il make up. Oltre che utilizzare le sfumature dorate per illuminare lo sguardo potrai usare l'oro come illuminante per regalare maggiore radiosità al viso: è perfetto per esempio il Match Stix Shimmer Skinstick di Fenty Beauty nella colorazione Blonde, un illuminante in crema che illumina, accentua ed esalta il tuo incarnato. Per illuminare le tue labbra con le tonalità dell'oro creando un trucco labbra luminoso ma delicato puoi invece utilizzare il Lip Injection Power Plumping Lip Gloss di Too Faced, un gloss rimpolpante che dona un effetto ultra brillante. Per il tuo make up occhi invece è perfetta la nuova palette Les Beiges Regard Belle Mine Naturelle di Chanel con 5 tonalità di oro, bronzo e marrone.

Le sfumature dell’oro per enfatizzare l’abbronzatura con il make up

Rosa ciclamino

Sapevi che anche il rosa può essere utilizzato nel make up per esaltare la tua tintarella? Il segreto è scegliere colori accesi e vibranti da utilizzare sulle labbra e sfumature luminose per gli occhi. Tra i rossetti rosa da provare per esempio, c'è il Rouge De Beauté Brillant di Gucci, nella nuance Princess Narah Rose: un rosa delicato e freschissimo. Se prediligi invece i toni più accesi e vibranti il rossetto che fa per te è il Lip Soufflé di Rare Beauty nella nuance Ascend, un rossetto liquido ultra pigmentato che accenderà le tue labbra. Per dare un tocco di vitalità al viso invece potrai provare il Blush of Roses di Dolce & Gabbana, nell'accesa colorazione Mauve Diamond.

Il trucco rosa che enfatizza l’abbronzatura

Blu elettrico

Anche il blu elettrico è perfetto per esaltare l'abbronzatura rendendo il tuo sguardo intenso e magnetico. Potrai utilizzare matite, ombretti e eyeliner che renderanno il tuo look sensuale e luminoso soprattutto se lo abbinerai a un tocco di oro delicato per illuminare il viso o l'angolo interno dell'occhio. La palette ideale per esaltare i tuoi occhi e l'abbronzatura con un make up estivo di tendenza è Hypnôse di Lancôme, nella versione Bleu Hypnôtique: tre tonalità di blu, da quello elettrico al blu notte, una sfumatura di oro e un panna per creare i punti luce. Se preferisci invece definire lo sguardo con la matita potrai utilizzare la Crushliner di Yves Saint Laurent, nella nuance Blue Enimagtique.