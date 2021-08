I 35 anni di Charlotte Casiraghi, la principessa ribelle che rifiuta la vita di corte Charlotte Casiraghi compie oggi 35 anni e, nonostante preferisca vivere a debita distanza dai riflettori, riesce lo stesso a far parlare di lei. È una principessa libera e ribelle, una donna moderna che non ha alcuna intenzione di lasciarsi ingabbiare da etichette e convenzioni ed è proprio questo suo animo rivoluzionario ma allo stesso tempo semplice a renderla tanto amata.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per il Principato di Monaco: Charlotte Casiraghi, la seconda figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, compie 35 anni. È nata a Monte Carlo nel 1986 e fin da piccolissima ha dimostrato di non amare particolarmente i riflettori nonostante la posizione "in vista". Ha ereditato eleganza e bellezza dalla nonna Grace Kelly, ha la passione per la musica, per la moda, per i cavalli, per la filosofia ma, a differenza delle principesse "tradizionali", se ne infischia delle convenzioni e non ha paura di mettere in mostra il suo animo ribelle. Ha rifiutato la vita di corte, se ne frega dei gossip e dei dress code ma è proprio grazie a questo suo modo di vivere libero che la rende una delle reali più amate al mondo.

Charlotte Casiraghi vive lontana dai riflettori

Charlotte Casiraghi è sesta nella linea di successione al trono monegasco ma, nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di seguire i dettami di corte. Da quando ha sposato Dimitri Rassan si è allontanata da Principato, si è trasferita a Barbizon, vicino Parigi, in una residenza che sorge ai bordi di una delle più belle foreste d'Europa e non ha alcuna intenzione di tornare alla vecchia vita di Palazzo Grimaldi tra etichetta e impegni ufficiali. Le sue apparizioni pubbliche si contano sulle dita di una mano, preferisce godersi la riservatezza della sua villa nel verde, dove ha la possibilità di dedicarsi ai figli, ai cavalli e alle attività all'aria aperta.

Con il marito Dimitri Rassan

Una principessa libera che ama la moda e la filosofia

Charlotte non ha mai nascosto di sentirsi una donna "irrequieta" ed è proprio questo stato d'animo che l'ha spinta a studiare filosofia, una delle sue più grandi passioni. Si è laureata alla Sorbona, ha scritto il libro Arcipelago delle Passioni e ancora oggi continua a interrogarsi su quello che le succede, dando prova di grande sensibilità. La principessa Casiraghi ha ormai preso coscienza della fragilità dell'esistenza ma nella filosofia ha trovato la "cura" per sentirsi finalmente serena. Qual è l'ultimo dettaglio che la rende davvero rivoluzionaria? Ha la passione per la moda ma se ne infischia dei protocolli bon-ton e non ha paura di osare con minigonne, jeans, accessori trendy e scarpe basse. Tutto ciò non la rende forse una principessa iper moderna?