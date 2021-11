I 30 anni di Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio: la prima festa da futura mamma Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D’Alessio, è tornata a mostrarsi sui social ma ha preferito “nascondere” il pancione. Ha condiviso una foto del suo compleanno, apparendo meravigliosa e raggiante davanti a una torta personalizzata appositamente per lei.

A cura di Valeria Paglionico

Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, è proprio al suo fianco che il cantante napoletano ha ritrovato l'amore dopo la rottura con Anna Tatangelo, dando prova del fatto che la differenza d'età non conta assolutamente nulla quando si parla di sentimenti. La passione tra loro è stata così travolgente che in pochi mesi hanno deciso di mettere su famiglia. Nelle ultime ore ha fatto ancora una volta parlare di lei: ha compiuto 30 anni e ha condiviso una foto della festa casalinga sui social, anche se ha preferito nascondere il pancione.

Denise Esposito nasconde il pancione

Il 19 novembre è stata una giornata speciale per Denise Esposito: ha compiuto 30 anni e ha celebrato la ricorrenza con una festa casalinga ma curata nei minimi dettagli. Questo è stato un compleanno particolare per lei, è il primo che ha vissuto da "futura mamma" ed è per questo che non ha rinunciato a nulla, dai palloncini colorati al look sofisticato con un top nero semi trasparente, fino ad arrivare alla torta floreale e a più piani personalizzata col suo nome. Il dettaglio che molti hanno notato? Sebbene sia sorridete e raggiante, ha preferito nascondere il pancione, così da non trasformare la sua gravidanza in un evento mediatico.

Gli auguri di Gigi D'Alessio

Nella didascalia della foto di compleanno Denise ha scritto: "19 novembre, la vita è fatta di piccoli momenti come questo", facendo riferimento probabilmente al fatto che, nonostante si trattasse di un party intimo, non avrebbe potuto desiderare di meglio. I followers che le hanno fatto gli auguri sono stati moltissimi ma tra i commenti non può che spiccare quello del compagno Gigi D'Alessio. Il cantante ha scritto semplicemente "Auguri amore mio" con tanto di maxi cuori azzurri, il colore dell'amata Napoli, ma tanto è bastato per fare impazzire i fan che non hanno potuto fare a meno di apprezzare la sua dolcezza. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la nascita del primo figlio della coppia.