Meghan Markle ha sfoggiato un nuovo look ed è subito tendenza: l'ex Duchessa di Sussex è apparsa in un video su Instagram in cui condivide un messaggio speciale con le ragazze di Girl Up Global Leadership Summit, un'iniziativa di sviluppo della leadership globale, che posiziona le ragazze come leader nel movimento per l'uguaglianza di genere, e non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo cambio di look. Meghan Markle appare con i capelli perfettamente lisci e luminosi, con una chioma voluminosa e una scalatura che incornicia perfettamente il viso. Ma si può ottenere lo stesso look senza utilizzare la piastra? La risposta ti sorprenderà ma è si! La piega liscia infatti si può ottenere anche senza utilizzare la piastra lisciante. Ecco i 3 metodi alternativi per avere i capelli lisci senza piastra.

Capelli lisci con phon e spazzola

È il metodo classico e più conosciuto per creare una piega liscia, e non richiede particolari abilità. Il consiglio è quello di utilizzare precedentemente uno shampoo e un balsamo lisciante se si hanno i capelli particolarmente crespi o ondulati, in modo da favorire lo styling. Dopo lo shampoo spazzola i tuoi capelli delicatamente, senza tirarli: parti dalla punta e sali mano a mano alla radice utilizzando preferibilmente un pettine in legno. Durante l'asciugatura potrai procedere in due modi: pettinando i tuoi capelli con le dita e dirigendo il getto del phon dall'alto verso il basso, oppure utilizzare una spazzola tonda grande portandola dalla radice verso la punta dei capelli.

Bigodini XXL per una piega liscia

Al contrario di quanto si pensa anche con i bigodi si può ottenere una piega liscia. Questo accessorio infatti non viene utilizzato solo per creare onde e ricci: l'unica regola è che siano di un formato molto grande, da scegliere a seconda della lunghezza del capello: più i capelli saranno lunghi più il bigodo dovrà essere grande. Arrotolando ampie ciocche su bigodi grandi e puntandoli poi con forcine durante l'asciugatura si ottiene un effetto liscio e morbido che incornicia il viso. Una volta tolti i bigodi ad asciugatura completata non dovrai fare altro che spazzolare i tuoi capelli con una spazzola piatta e larga per ottenere l'effetto liscio.

Il rimedio della nonna per avere i capelli lisci

Puoi ottenere la tua piega liscia senza utilizzare la piastra anche con un metodo della nonna, chiamato anche "ruota svedese". Gli unici strumenti che dovrai avere a disposizione saranno un pettine a denti stretti, un bigodo grande o eventualmente una spugna quadrata e delle forcine o becchi d'oca. Inizia a pettinare accuratamente i tuoi capelli quando sono ancora bagnati: crea poi una sezione circolare sulla nuca e arrotola la ciocca attorno al bigodo o alla spugna e poi arrotola i capelli attorno alla testa. In questo passaggio dovrai avere pazienza e pettinare accuratamente i capelli prima di fissarli con le forcine: parti dall'orecchio destro, porta la tua sezione di capelli verso l'alto e pettina bene dalla radice alla punta, adagiando poi i capelli appena sopra la fronte. Procedi poi con le altre ciocche, fissandole sulla circonferenza della testa: segui il tutorial passo passo per ottenere il tuo liscio perfetto!