I 25 brand di moda su Amazon Fashion da non perdere per lo shopping online Amazon Moda è la sezione del marketplace americano ricca di prodotti di abbigliamento e accessori firmati dai brand fashion più noti e desiderati da tutti gli amanti dello shopping. In questo articolo abbiamo selezionato 25 marchi di moda presenti su Amazon, come Pinko, Levi’s, Desigual, Pepe Jean, Adidas, ma non solo, per guidarvi nello shopping e per aiutarvi ad acquistare facilmente i prodotti firmati dai vostri stilisti preferiti.

Su Amazon non è possibile acquistare solo dispositivi tecnologici, libri ed elettrodomestici, ma anche capi di abbigliamento, accessori, scarpe, gioielli e orologi per uomo, donna e bambino.

Semplicemente consultando la pagina del noto marketplace americano "Amazon Moda" è possibile visionare in pochi click tutti i brand fashion presenti e i capi firmati dagli stilisti più amati degli ultimi anni come Pepe Jeans, Levi's, Pinko, Adidas, Puma, Desigual e Calvin Klein, solo per citarne alcuni.

Per guidarvi negli acquisti, abbiamo elencato le 25 marche su Amazon Moda che tutti gli amanti del fashion non dovrebbero lasciarsi scappare.

1. Levi's

Su Amazon Moda non mancano capi in denim ideali per tutti gli amanti del genere. Nella sezione dedicata, infatti, sono disponibili i jeans firmati da uno dei più famosi brand americani: Levi's.

Nell'apposita vetrina è possibile trovare tutti i modelli di jeans più iconici come il Levi's 501 Original Fit per uomo o i Levi's 501 Crop da donna.

Ma non solo: ci sono anche cinture, come la Levi's New Ashland, la felpa da donna Graphic Diana Crew e l'iconica maglietta con logo The Perfect Thee.

2. Havaianas

Le Havaianas, le infradito più conosciute al Mondo, hanno una storia davvero particolare. Il primo paio di infradito fu prodotto nel 1962 e per la sua realizzazione venne preso come riferimento il sandalo giapponese Zori, caratterizzato dalle suole in paglia di riso. La texture delle suole della Havaianas, infatti, riprende la caratteristica forma dei chicchi di riso, diventando uno dei principali segni distintivi del marchio.

Nella sezione dedicata di Amazon Moda sono disponibili diversi modelli per uomo, donna e bambino: c'è il modello Havaianas Slim Flatform in diversi colori, le Havaianas Luna con cinturino sul retro e il modello Havaianas Disney Stylish ispirato al personaggio Disney Mickey Mouse.

3. Persol

Persol è un brand consacrato dal cinema italiano e che è diventato icona di stile. Chi non ricorda Marcello Mastroianni in "Divorzio all'italiana" con indosso il modello Persol 0649? Un classico intramontabile che ha fatto la storia e che, ancora oggi, continua ad essere più indossato ed apprezzato.

4. Pinko

Amazon Moda è disponibile anche un vasto assortimento non solo di borse e cinture, ma anche di scarpe e vestiti del marchio Pinko. L'azienda italiana nasce verso la fine degli anni '80 in risposta alle esigenze fashion di una donna indipendente, forte e consapevole dalla sua femminilità.

Le collezioni lanciate negli ultimi anni vedono una presenza maggiore del logo soprattutto sugli accessori, diventando immediatamente riconoscibili. Tra i prodotti più caratteristici del brand c'è sicuramente la cintura da donna Pinko Love Jewel, in pelle, capace di dare personalità anche al look più semplice, la borsa Pinko Love Classic Icon Simply, con chiusura a clip. Oltre agli accessori, su Amazon Moda ci sono anche capi di abbigliamento Pinko di grande tendenza, come il vestito casual in denim con cintura in vita o la gonna con rouches, disponibile in vari colori.

5. Calvin Klein

Eau de toilette, intimo, felpe, maglie, cappellini e tanto altro: la fashion house statunitense fondata dallo stilista e imprenditore Calvin Klein, si distingue per lo stile unisex e minimalista con delle linee semplici e tagli regolari.

I prodotti CK si contraddistinguono, inoltre, per la raffinata eleganza, capace di rendere impeccabile qualsiasi outfit, e per la versatilità. Un esempio? L'iconica bralette CK per donna con elastico logato può essere indossata per l'allenamento o abbinata ad un outfit sporty-chic. Altri capi molto acquistati del brand sono i jeans Calvin Klein Mom Fit per donna, la maglia per uomo Iconic Monogram e la cintura in pelle con fibbia incisa.

6. Adidas

Quando si parla di sport, Adidas è uno dei brand più noti del settore. Dopo la nascita ufficiale del brand a 3 strisce nel 1949, si è distinto per la ricerca tecnologica al servizio delle performance degli atleti. Due dei prodotti di punta del marchio sono le Sneakers Samba, diventate simbolo dello streetstyle, e le celebri Sneakers Stan Smith.

Un proprio prodotto iconico del marchio sono diventate negli ultimi anche le ciabatte da uomo Adilette, mentre sono sempre di più le donne che apprezzano la classica felpa con cappuccio e logo Adidas.

7. Nike

Altro brand leader per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo è Nike. Probabilmente non tutti sanno che il nome del marchio deriva dalla dea Nike, la divinità greca della Vittoria, celebrata nell’antichità in occasione dei giochi olimpici e durante le gare sportive e di atletica. L'iconico "baffo" Nike, infatti, trae ispirazione proprio da questa figura femminile alata che raffigura la velocità ed il fruscio del vento.

Tra i tanti prodotti Nike presenti su Amazon Moda ci sono le Nike Air Jordan, le scarpe da basket da uomo con rivestimento esterno in pelle, le Nike Air Force, disponibili in diversi colori, le scarpe da calcio Nike Superfly 8 Academy e diversi accessori, tra i quali il borsone da palestra Nike Academy Team.

8. Love Moschino

Love Moschino è il brand che coniuga il carattere creativo ed ironico di Moschino con i valori dell'empatia e della vicinanza di "Love". Tra gli accessori più trend della stagione non può mancare il marsupio trapuntato con logo o la borsa a secchiello con il lettering e le borchie: un mix di colori che non vi farà di certo passare inosservate.

9. The North Face

The North Face è un'azienda statunitense che produce abbigliamento, calzature e accessori per le attività outdoor, capi utilizzabili anche per un look quotidiano sportivo ma ricercato.

Su Amazon Moda il marchio è presente con diverse proposte, tra accessori e indumenti, come l'iconico zaino unisex The North Face Recon, capiente, robusto e dotato di diverse tasche e scomparti, la giacca impermeabile The North Face Evolve II Triclimate, con cappuccio regolabile e visiera termo-riscaldata, e il piumino da donna The North Face W Thermoball Sport H, leggero e disponibile in diversi colori.

10. Daniel Wellington

Su Amazon Moda sono disponibili anche gli orologi Daniel Wellington. Il brand inglese si è fatto conoscere negli ultimi anni per il buon rapporto qualità/prezzo e per lo stile semplice ed elegante. La vera novità, però, è la possibilità di cambiare i cinturini per essere adattare l'orologio a diversi look.

11. Pandora

Nota per i suoi braccialetti con ciondoli personalizzabili, anelli di design e collane, Pandora unisce innovazione e tradizione, grazie alle tecniche di lavorazione artigianale e la rifinitura a mano. Ogni charm racconta chi sei e le tue passioni: basterà indossare sul polso il bracciale con a chiusura a cuore per poi costruire man mano la tua storia. Il charms per celebrare l'amicizia o il Love Charm Bead Lady Argento da condividere con la propria metà: quale ti rappresenta di più?

12. Vans

Il brand di scarpe da skate statunitense Vans si è fatto strada negli anni grazie al suo stile distintivo urban e sporty. È possibile trovare le snekers più amate, ovvero l'iconico modello Old Skool stringato che debutta con la ora celebre banda laterale Vans. Si tratta delle prime scarpe da skate di Vans a incorporare i pannelli in pelle per garantire una maggiore resistenza. La banda laterale, nasce come un semplice scarabocchio di Paul Van Doren, uno dei fondatori del brand, noto come "Jazz Stripe", e che è poi diventata il marchio distintivo del brand. Altro modello iconico è la Classic slip on a quadri, presentata al mondo nel film "Fuori di testa".

13. Micheal Kors

Il fashion brand di lusso Michael Kors è da sempre sinonimo di glamour inconfondibile, eleganza senza tempo e stile di vita da jet set. I modelli della nuova collezione sono disponibili ad un prezzo conveniente con sconti e spedizione gratuita, come la borsa cuoio jet set con tracolla e catena o il portafogli in saffiano nero, per essere sempre alla moda in qualsiasi circostanza.

14. Pepe Jeans

In perfetto stile londinese, il brand Pepe Jeans offre tantissimi modelli di jeans come i Pepe Jeans Skinny per donna, oppure modelli crop o straight.

Un marchio emblematico che racchiude creatività ed unicità in ogni suo capo, perché Pepe Jeans vuole essere sinonimo di fiducia in se stessi. È disponibile anche la T-shirt New Virginia con logo Pepe Jeans e la felpa Madelyn.

15. Casio

Casio su Amazon Moda ha un vasto assortimento di orologi negli iconici modelli con quadrante digitale e quelli analogici vintage, con il cinturino in pelle. I primi orologi Casio furono immessi sul mercato nel 1974 e da allora hanno riscosso un enorme successo che si è protratto fino ai giorni nostri anche perché si caratterizzano anche per il ridotto consumo energetico. Tra i modelli più apprezzati e venduti c'è il Casio Vintage argento per uomo e il Casio dorato per donna.

16. Tommy Hilfiger

Stile deciso e colori audaci: il brand statunitense Tommy Hilfiger è uno dei marchi di lifestyle di design, leader a livello mondiale e riconosciuto a livello internazionale. Bianco, rosso e blu navy: sono i tre colori inconfondibili del brand che celebrano l'eleganza sportiva in una combinazione dello stile urban chic.

Tra i capi e gli accessori più iconici La cintura in pelle nera è ideale per gli uomini che amano distinguersi con classe, mentre la bralette blu logata è un perfetto capo per una donna avventurosa che ama mostrare il proprio stile.

17. UGG

Il brand UGG è presente su Amazon Moda dove ci sono i modelli di stivali più acquistati e apprezzati dalle donne.

Conosciuto proprio per le sue calzature con pelo in montone, questo marchio made in Australia è riuscito ad imporsi sul mercato grazie ai suoi modelli UGG Classic Ultra Mini in pelle e UGG Classic Mini II, disponibili in vari colori, capaci di coniugare eleganza, eccentricità e comodità, donando personalità a qualsiasi look.

18. Lacoste

Iconico nello stile, giocoso nei dettagli: stiamo parlando proprio del brand Lacoste. Disponibile un'intera vetrina Lacoste su Amazon, potrete entrare nel mondo del brand con pochi clic e conoscere tutti i prodotti di punta. Non può sicuramente mancare nel vostro guardaroba l'iconica polo L1212: sinonimo di eleganza e raffinatezza con un pizzico di praticità e sportività. Si tratta proprio della prima polo del brand, che prende il nome da una serie di circostanze molto interessanti: la L sta per Lacoste, 1 sta per il numero di materiali utilizzati, 2 per il modello a maniche corte mentre 12 è il numero del prototipo scelto dallo stesso Lacoste.

19. Fossil

Il marchio americano di orologi e lifestyle Fossil, si caratterizza per la sua identità creativa e vintage autentico, dal quale prende vita un design classico ed allo stesso tempo elegante. Gli orologi nascono da un connubio perfetto di linee pulite e uno stile moderno per degli accessori senza tempo da custodire con cura. Potrete optare per lo smartwatch moderno GEN 5 + 5E con la misurazione della frequenza cardiaca o per il classico orologio analogico al quarzo da donna: qualsiasi sia la vostra scelta una cosa è certa, lo stile Fossil è inimitabile.

20. Desigual

La moda è una forma d'arte. A confermarlo è senza dubbio l'anima stravagante di Desigual. Il marchio di abbigliamento e borse fondato da Thomas Meyer, utilizza la tecnica patchwork e uno stile etnico. Su Amazon è possibile acquistare non solo i vestiti, ma anche le scarpe e le borse caratterizzate da texture e materiali insoliti. La shopping bag PU raffigura un vero e proprio quadro ricco di colori e fantasie. Se, invece, l'opera d'arte volete indossarla, il poncho nero con forme geometriche fa al caso vostro: realizzato con la chiusura con la cerniera e una cintura, si adatta alla perfezione ad ogni fisicità.

21. Timberland

Un brand che ha preso piede grazie alla capacità di assorbire e di prevedere le necessità della società: Timberland ha una vetrina su Amazon ricca di prodotti. È possibile trovare anche le iconiche scarpe con la suola in gomma e la tomaia impermeabile. La calzatura a stivaletto si contraddistingue per l’eccezionale solidità e l’ottima qualità. Le scarpe Timberland sono famose per il loro uso nel trekking e nell'abbigliamento casual. Vengono, inoltre, prodotti anche vestiti, orologi e oggetti di cuoio e di pelle.

22. Puma

La storia del brand sportivo Puma è molto particolare: le sue origini risalgono ad una prima azienda fondata dai fratelli Rudolf e Adolf Dassler, “Gebrüder Dassler Schuhfabrik”, dalla quale nascono Adidas e Puma. Una storia di rivalità tra fratelli che ha dato vita ad un impero nel mondo dello sport. I due brand, infatti, si sono fatti strada con grande successo e ad oggi i loro capi iconici hanno fatto il giro del mondo.

Tra le scarpe Puma più vendute ci sono le sneakers Basket Classic LFS, disponibili in diverse colorazioni, le scarpe da ginnastica unisex Puma Caracal e le iconiche Puma Caven.

Tra le collaborazioni del brand, invece, ricordiamo quella di grande successo con il calciatore brasiliano Neymar Junior, dalla quale nacque una limited edition comprendente capi come la T-shirt Future Jersey T e la Future Hoody Jr T-Shirt per bambini e ragazzi.

23. Truth & Fable

Truth & Fable è un brand Amazon degno di nota. Si tratta di una linea moderna e femminile pensata per le donne che sono alla ricerca di un outfit elegante ed originale, ad un prezzo conveniente. È possibile trovare abiti preziosi e ricamati nelle nuance pastello, vivaci e nel classico nero.

24. Find

Find è un brand sempre made by Amazon. Racchiude una vasta collezione di capi d'abbigliamento e accessori sia per le donne che per gli uomini, a prezzi ragionevoli. I capi hanno uno stile giovane, per chi ama essere al passo con le tendenze.

25. Amazon Essentials

Amazon Essentials è linea basic, creata proprio da Amazon, che comprende una linea di abbigliamento per tutta la famiglia, adulti e bambini. Casual, sportivo, elegante, ma anche abbigliamento per la casa, pigiama ed intimo: tutto questo è Amazon Essentials.