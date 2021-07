I 15 migliori rinforzanti per unghie: classifica, offerte e prezzi Avere delle unghie che si sfaldano o si spezzano facilmente può essere un disagio estetico da non sottovalutare. Per rimediare a questo problema esistono i rinforzanti per unghie, dei trattamenti cosmetici pensati per indurirle e favorirne la crescita anche quando c’è carenza vitaminica, si è sotto stress o ci sono patologie che ne danneggiano e alterano la struttura. Tra le creme, gli smalti e gli oli di marche come Sally Hansen, Collistar, Rimmel e Mavala, vediamo insieme qual è il migliore rinforzante per unghie, anche tra quelli disponibili su Amazon.

Il rinforzante per unghie è un prodotto cosmetico che viene usato quando le unghie delle mani e dei piedi appaiono più fragili e si sfaldano facilmente. In pratica, la loro struttura, subisce dei cambiamenti tali da alterarne la forma e l'elasticità, rendendole deboli a tal punto da rompersi ad ogni movimento o gesto. Questo è un problema molto ricorrente sia nelle donne che negli uomini, ma il più delle volte sono le donne a risentirne maggiormente dal punto di vista estetico.

Il perché le unghie si sfaldino, dipende da diversi fattori, quali trattamenti di manicure troppo frequenti o aggressivi o l'utilizzo di lime sbagliate: fare un uso regolare di lime o frese elettriche troppo dure o con una pressione troppo forte, può rovinare l'unghia in profondità.

Affinché le nostre unghie non si spezzino e ne venga stimolata la crescita, possono essere usati degli appositi prodotti indurenti per prendersene cura. In commercio esistono diverse tipologie di rinforzanti per unghie: quelli in crema, gli oli, gli smalti o, addirittura, i nuovi rinforzanti con pennello sotto forma di stick. Di questi poi, è possibile scegliere la composizione biologica, naturale o classica: formule a base di oli di argan, di mandorle, di jojoba oppure a base di micro diamanti, titanio o smalti classici.

Vediamo insieme come rafforzare le unghie, qual è il miglior rinforzante e in base a quali fattori scegliere quello più giusto per avere una perfetta manicure.

Migliori rinforzanti per unghie del 2021

Qui di seguito è disponibile la classifica dei migliori 15 rinforzanti e indurenti per unghie. Una selezione accurata tra quelle che sono le marche più note, ma anche in base agli ingredienti, alle tipologie di applicazione e alle recensioni pubblicate su Amazon dagli utenti che li hanno già provati.

1. Natura Vision, con oli estratti a freddo

L'olio di ricino è il rinforzante per unghie della Natura Vision puramente di origine naturale. Tra le sue numerose proprietà, l'olio di ricino ha un potere antinfiammatorio e stimola la circolazione dei vasi, fondamentali per favorire la ricrescita e il rafforzamento di peli, capelli e unghie. Infatti, bastano poche gocce applicate frequentemente sulle unghie con l'apposita spazzolina, per donare una nuova vitalità e un nuovo aspetto alle mani.

Pro: oltre a essere un prodotto di qualità e vegan friendly, viene consigliato dalla maggior parte degli utenti di Amazon per la sua efficacia e versatilità anche nei confronti dei capelli e delle ciglia.

Contro: essendo un prodotto da applicare con il contagocce, l'unica accortezza che bisogna avere è di regolarsi bene con le dosi per non rischiare di sprecare l'olio.

2. Sally Hansen (Diamond Strength), con formula ultra-indurente

Se vuoi evitare la sfaldatura e la rottura delle unghie, uno dei migliori prodotti è il rinforzante per unghie Diamond Strength della Sally Hansen. Si tratta di una marca rinomata per la sua produzione di prodotti cosmetici e specializzata soprattutto per quelli per la manicure professionale. Questo prodotto in particolare è un base coat indurente che funge da trattamento rinforzante preventivo. La sua formula è a base di micro Diamanti e Titanio che, già dopo 60 secondi dall'applicazione, penetrano negli strati più fragili dell'unghia nuda e la rendono più forte e resistente.

Pro: un indurente per unghie che le rende non solo più dure e resistenti, ma anche più belle e brillanti. Riempie le scanalature e risana l'unghia in profondità.

Contro: in base ad alcune recensioni su Amazon, gli utenti lamentano un effetto striato quando vengono effettuate più passate. Per evitarle basta non ripassare troppe volte.

3. Rimmel London, rinforzante e protettivo

Il rinforzante per unghie della Rimmel, è una base trasparente ad asciugatura rapida con una formula composta da Vitamina C, Calcio e Cheratina, tutte sostanze implicate nella protezione e nel rafforzamento delle unghie più deboli. Basta una singola passata sull'unghia nuda per evitare danni e rotture.

Pro: il vantaggio più evidente di questo prodotto è l'asciugatura rapida in soli 30 secondi. Inoltre, parecchi utenti di Amazon, oltre a usarlo come base indurente, lo usano anche come coprente per allungare la durata del colore.

Contro: durante la stesura come top coat, pare che il prodotto cancelli leggermente lo smalto presente al di sotto sporcando il pennellino. Per evitare il problema, si consiglia di aspettare che si asciughi bene il colore sottostante.

4. Mavala, rinforzante e protettivo

La base rinforzante della Mavala è un'altra soluzione ideale per indurire e rafforzare le unghie sottili e fragili e aiutarle a riacquistare il loro aspetto sano e normale. Con la sua formula resinosa, la base incolore della Mavala non si limita a fortificare l'unghia a livello della placca cornea, ma effettua anche un'azione protettiva. Per usarlo nel modo migliore, agitare prima il flacone e applicare il rinforzante due volte a settimana sulle unghie nude.

Pro: oltre a poterlo usare anche da solo sull'unghia nuda come lucido, la base della Mavala agisce anche dopo la rimozione, lasciando l'unghia della sua lucentezza naturale.

Contro: sebbene alcuni utenti lamentino risultati più bassi rispetto alle aspettative, questo resta comunque un prodotto di alta qualità, garantito dalla professionalità della marca.

5. Si-Nails, pratico e dall'effetto invisibile

Il rinforzante per unghie della Si-Nails in formato stick, è la scelta ideale quando si ha l’esigenza di potarlo con sé ovunque. Con il suo formato stile penna, infatti, è possibile rinforzare le unghie quando e dove si vuole. È indicato sia per il potenziamento dell'idratazione, grazie all'acido ialuronico cationico, sia per una crescita sana dell'unghia, grazie al silicio.

Il primo idrata e aumenta l'elasticità dell'unghia, il secondo invece, agisce sulle imperfezioni incrementandone i livelli di cheratina e creando un film protettivo. Indurimento, crescita e protezione: con il suo pennellino e la sua applicazione invisibile, il rinforzante della Si-Nails dà risultati visibili già nei primi 14 giorni di trattamento.

Pro: si tratta di un rinforzate per unghie in penna multifunzione a base di acido ialuronico cationico e silicio. Questi due elementi, infatti, lo rendono l'acquisto perfetto per chi cerca un prodotto che renda le unghie più elastiche e più resistenti, ma anche più curate e sane.

Contro: alcuni utenti consigliano di non ordinare online il prodotto d'estate a causa del calore che, durante il trasporto, potrebbe alterarne e danneggiarne la composizione.

6. Sally Hansen (Maximum Growth), trattamento allungante

Con il rinforzante per unghie "Maximum Growth" della Sally Hansen si ha la possibilità non solo di indurire le unghie ma anche di favorirne la crescita. La funzione principale di questo trattamento a base di tripla proteina e seta, infatti, è quella di far crescere le unghie in maniera più rapida e senza ricorrere a ricostruzioni e metodi artificiali. Basta applicare il prodotto ogni giorno a diretto contatto con l'unghia nuda e far agire il trattamento per qualche giorno. Già nel giro di una settimana, si possono notare i primi risultati.

Pro: numerose donne reduci da ricostruzioni in gel e smalti semipermanenti dicono di aver trovato un rimedio alle loro unghie fragili e indebolite. Già dopo i primi utilizzi risultano più forti, i vari taglietti risanati e la sensibilità attenuata.

Contro: di questo prodotto non è apprezzata la sua asciugatura un po' più lenta rispetto agli standard, cosa poco rilevante considerato che deve essere usato come trattamento trasparente per rinforzare e far crescere le unghie, non come smalto colorato.

7. Trind, con azione ricostituente e riattivante

Per un trattamento curativo vero e proprio, il riforzante per unghie della Trind è una delle scelte più appropriate. Grazie alla sua funzione di collegare strettamente le molecole proteiche dell'unghia, questo prodotto risulta efficace già dai primi giorni di applicazione. Basta applicarlo sull'unghia e rimuoverlo il giorno dopo, eseguendo la stessa azione per circa due settimane consecutive. Quando invece ne si vuole fare un uso di mantenimento, può essere applicato anche solo una o due volte alla settimana. Non altera l'idratazione naturale delle unghie, ma le cura e le rende più forti.

Pro: unghie sane, pulite e più belle dopo pochi giorni grazie al trattamento curativo della Trind. Molte persone sono completamente soddisfatte delle proprie mani già dal giorno successivo all'applicazione.

Contro: l'unico difetto che riscontrano alcuni utenti è il prezzo più elevato rispetto ad altri rinforzanti per unghie, cosa motivata trattandosi di un prodotto da farmacia venduto come trattamento curativo.

8. S.O.S Dr. Ciccarelli, ricco di estratti naturali

Il gel rinforzante per unghie della S.O.S. Dr. Ciccarelli, è un trattamento per uso topico da applicare sull'unghia fragile per eliminare i problemi di debolezza. Agisce sia sulla struttura delle unghie delle mani che dei piedi, e grazie alla sua formula ricca di principi attivi naturali, risolve sia problemi di sfaldamento che di rottura.

Tra i vari ingredienti c'è l'equiseto, con la sua azione rinforzante e elasticizzante; c'è la biotina (Vitamina H), che favorisce l’accrescimento cellulare dell’unghia; c'è il pantenolo (Provitamina B5), con funzione idratante, rinforzante e di rinnovamento cellulare delle unghie; c'è il chitosano, che protegge e idrata. Tramite l'apposito pennellino, si potrà dunque applicare il prodotto sia sull'intera superficie dell'unghia, sia sotto il bordo ungueale. Per una maggiore efficacia, è consigliato farlo mattina e sera per un mese e poi ripeterlo ciclicamente ogni 3 mesi.

Pro: questo prodotto risulta decisamente comodo da portare ovunque e da usare quando si vuole. Si stende in maniera molto semplice sull'unghia e si assorbe rapidamente. Bastano pochi giorni per vederne i risultati.

Contro: alcuni utenti Amazon con problemi più gravi alle unghie dicono di non aver riscontrato grossi miglioramenti dopo i pochi giorni previsti. In questi casi, è consigliato usarlo per più tempo.

9. Essie, base coat indurente

Il rinforzante per unghie della Essie è un prodotto a base di biotina, usata proprio per rinforzare le unghie contro sfaldature, scheggiature e rotture. Si tratta di una formula studiata appositamente per una perfetta manicure, che protegge e fortifica le unghie contro urti e sfaldamenti. Per avere unghie più forti e levigate, si consiglia di applicare uno strato di base Essie Strong Start prima di qualsiasi manicure direttamente sull'unghia pulita.

Pro: il prodotto si presenta in forma liquida trasparente e questo permette di non interferire con i colori da applicare sopra. Inoltre, non li rende nemmeno opachi, né toglie brillantezza all'effetto finale, anzi, contribuisce a rendere il risultato realmente luminoso.

Contro: il prodotto è oleoso e per questo richiede più tempo per assorbirsi e asciugarsi definitivamente. È consigliato infatti applicarlo due ore prima dello smalto e, per quanto non sia indicato per chi vuole una soluzione rapida, l'effetto protettivo e lucidante è immediatamente garantito. Anche lo smalto si applicherà meglio.

10. Collistar, effetto porcellana

Per avere delle mani eleganti e curate, lo smalto rinforzante e illuminante della Collistar è l'ideale. Grazie al suo "effetto porcellana" dovuto dal colore lilla perlato e lattescente dello smalto, questo prodotto risulta indicato per chi non vuole solo effettuare un trattamento curativo sulle proprie unghie ma vuole anche migliorarle esteticamente. Grazie alla sua composizione luminosa dovuta dall'estratto di fiore di porcellana, dona alle mani un aspetto sano e sofisticato; con l'hoya carnosa le cura e le illumina; con la Vitamina E rinforza e previene l'invecchiamento ungueale grazie alla sua azione antiossidante. Per permettere al prodotto di svolgere la sua azione terapeutica, è meglio avere l'unghia pulita, e applicarlo due volte.

Pro: questo prodotto è consigliato sia come colore che come indurente delle unghie. Infatti, con le sue tonalità tenui conferisce un aspetto elegante alle mani e contemporaneamente, con la sua formula ricca di principi attivi naturali, agisce anche sulla struttura delle unghie rinforzandole.

Contro: essendo uno smalto a tutti gli effetti, è caratterizzato da una struttura più densa rispetto agli altri indurenti liquidi e oleosi. Per questo motivo, bisogna aspettare 5 minuti prima che si asciughi definitivamente.

11. Sally Hansen (Miracle Cure), per un effetto anti-rottura

Il rinforzante per unghie "Miracle Cure" della Sally Hansen è un trattamento professionale, rapido e intensivo, per curare e rinvigorire le unghie deboli che si spezzano facilmente. Si tratta di un prodotto con una formula a base di micro minerali che riparano rapidamente qualsiasi danno presente sulla superficie ungueale. È il perfetto "effetto anti-rottura" istantaneo. Oltre ai micro minerali, sono presenti anche delle proteine naturali e antiossidanti che rinforzano l'unghia e ne favoriscono la ricrescita.

Pro: prodotto perfetto per risolvere le situazioni più disastrose. Risana le unghie profondamente sfaldate dalle frese e le rende dure, resistenti e belle. Inoltre, asciuga anche molto velocemente, la boccetta è molto grande e, dopo che si applica il secondo strato, si crea anche una vera e propria barriera solida e resistente.

Contro: per alcuni il prezzo di vendita di questo prodotto è elevato rispetto alla media. Considerando che si tratta di un prodotto usato per la manicure professionale, il prezzo è più che motivato.

12. Simon & Tom, naturale e vegan free

Il rinforzante per unghie della Simon & Tom 100% naturale, è l’acquisto perfetto per chi è in cerca di un indurente a base di ingredienti di origine naturale e non testato sugli animali. Inoltre, questo è un prodotto 5-in-1, con il quale oltre a rinforzare le unghie e le cuticole, le si nutre, ripara, leviga e protegge. Si tratta di un composto oleoso senza parabeni e ftalati, a base di sei oli naturali differenti: Argan biologico, jojoba, mandorla, aloe vera, rosa mosqueta e calendula.

Pro: consigliato per chi ha le unghie danneggiate dal semipermanente o dal gel, questo insieme di sei oli nutritivi già dopo 15-20 minuti dall'applicazione rende le unghie più dure, ne favorisce la crescita veloce e ne riduce la rottura e lo sfaldamento.

Contro: oltre ad avere un forte odore di erbe, giustificate dalla presenza dei sei oli naturali, alcuni utenti lamentano il fatto che si asciughi con difficoltà. Essendo un olio, è necessario solo massaggiare la parte per un po' per far assorbire il composto.

13. Mylee, idratante e ammorbidente

Il rinforzante per unghie e cuticole della Mylee, è ideale per curare giorno per giorno le proprie mani o come trattamento intensivo per unghie secche e rovinate. Composto da estratti naturali come l'olio di mandorle dolci idratanti, ammorbidisce le unghie rendendole più elastiche e umide in profondità, ed evitando che si secchino e screpolino facilmente. Oltre all’olio di mandorle, questo rinforzante è composto anche dall'olio di jojoba che agisce sui danni preesistenti alla matrice del collagene e favorisce l'indurimento e la crescita delle unghie.

Pro: gli utenti che hanno usato questo prodotto ne hanno apprezzato soprattutto la sua essenza leggermente profumata, e la sua azione riparatrice e indurente nei confronti delle unghie danneggiate dai numerosi trattamenti estetici. Ottimo trattamento di recupero e ripristino dell'idratazione ungueale.

Contro: le critiche negative in riferimento a questo prodotto si riferiscono tutte al cattivo assorbimento del prodotto, problema che si può risolvere massaggiando l’olio fino ad asciugatura.

14. Bionike, anti-esfoliazione delle unghie

Il rinforzante per unghie fragili della Bionike, è a base di una soluzione idro-alcolica multiattiva mirata per le unghie che tendono a spezzarsi subito. È dotato di una formula esclusiva, senza formaldeide, che rinforza la struttura ungueale sfavorendo esfoliazioni e rottura dei bordi.

Pro: uno dei lati positivi di questo prodotto è l’assenza di formaldeide, composto chimico organico responsabile di frequenti reazioni allergiche e caratterizzato da un cattivo odore.

Contro: alcuni utenti sconsigliano l'uso del pennellino ma consigliano di applicare l’olio direttamente sull’unghia per poi massaggiarlo fin quando non si asciuga del tutto.

15. Sally Hansen (Color Therapy), lo smalto rinforzante colorato

Il rinforzante per unghie "Color Therapy" della Sally Hansen, è un altro prodotto professionale pensato per prendersi cura delle proprie unghie e, di conseguenza, delle proprie mani. Questo rientra nella linea colorata della Sally Hansen e si trova, infatti, in tantissime tinte. È un vero e proprio smalto colore che contemporaneamente funge da trattamento curativo per le unghie più deboli e fragili. Si tratta di una formula brevettata a base di olio di Argan che nutre e idrata immediatamente e in maniera intensiva. Si può applicare su unghie pulite e asciutte e farlo asciugare per 2-3 minuti.

Pro: questo è lo smalto ideale quando si cerca un colore tenue, abbastanza fluido e che non lasci striature. Oltre a indurirla, leviga l'unghia rendendola uniforme e conferendole un colore delicato ed elegante.

Contro: oltre al prezzo che spaventa diversi utenti su Amazon, altri si lamentano del fatto che non sia abbastanza luminoso. C'è da precisare, quindi, che questo è un prodotto professionale che funge da rinforzante non da illuminante delle unghie.

Come scegliere il miglior rinforzante per unghie

Per scegliere il miglior rinforzante e indurente per unghie tra i diversi prodotti disponibili in commercio, è necessario considerare alcuni fattori utili a indirizzare la decisione verso un prodotto piuttosto che un altro. Bisogna stabilire che tipologia di applicazione si preferisce, se in crema, in olio, in smalto; se gli ingredienti contenuti in ciascun rinforzante siano naturali o meno; quale marca sia più indicata in base all'uso che se ne vuole fare. Cerchiamo di capire insieme i criteri di scelta più rilevanti, da valutare prima di procedere all'acquisto.

Tipologie

I rinforzanti per unghie fragili e sfaldate si possono trovare di diverse tipologie. Le più diffuse sul mercato sono tre:

Reticolanti e strutturanti : questa tipologia viene usata quando si hanno unghie deboli e fragili nella struttura e c’è bisogno di un vero e proprio trattamento curativo a livello del reticolo molecolare ungueale. Per risanare il legame tra le proteine, quindi, vengono usati smalti che contengono ingredienti che riparano questi legami e rendono le unghie più robuste.

: questa tipologia viene usata quando si hanno unghie deboli e fragili nella struttura e c’è bisogno di un vero e proprio trattamento curativo a livello del reticolo molecolare ungueale. Per risanare il legame tra le proteine, quindi, vengono usati smalti che contengono ingredienti che riparano questi legami e rendono le unghie più robuste. Indurenti : questa tipologia di rinforzante agisce non a livello della struttura profonda ma sulla parte esterna dell’unghia. Questo è il rimedio ideale per chi cerca una soluzione rapida con risultati immediati.

: questa tipologia di rinforzante agisce non a livello della struttura profonda ma sulla parte esterna dell’unghia. Questo è il rimedio ideale per chi cerca una soluzione rapida con risultati immediati. Idratanti: a questa categoria appartengono tutti i rinforzanti sotto forma di balsami, creme e oli. Questi vengono scelti e usati soprattutto quando si hanno casi di secchezza e perdita di elasticità, prime cause di fragilità ungueale. Hanno una funzione per lo più idratante e nutriente, e necessitano di costanza e tempo per ottenere la massima efficacia.

Ingredienti

I rinforzanti per unghie possono essere trovati con formulazioni sia naturali e biologiche sia chimiche. Alcuni sono composti da ingredienti totalmente naturali come oli di Argan, di ricino, di jojoba, di mandorla e aloe vera, ricchi di proprietà idratanti e nutrizionali; altri invece sono a base di Vitamine E e C, ideali per rafforzare la lamina ungueale e per rallentare l’invecchiamento cellulare. Le altre varianti in commercio sono a base di sostanze sintetiche come titanio o microdiamanti, con proprietà altamente indurenti.

Applicazione

I rinforzanti e indurenti per unghie possono essere applicati in diversi modi. Esistono i rinforzanti con i pennellini, da applicare facilmente proprio come uno smalto. Poi ci sono le lozioni, le creme o gli oli, che spesso si distribuiscono con il contagocce e si massaggiano lentamente fino ad assorbimento. Infine ci sono i nuovi formati in penna, comodi da portare ovunque e anche da applicare sull’unghia.

Marche

Quando si sceglie di acquistare un prodotto cosmetico, uno dei fattori da prendere in considerazione è sicuramente la marca. Si può decidere di optare per la marca a cui si è abituati e con la quale ci si è trovati bene, oppure dobbiamo affidarci a un marchio serio e di qualità. Tra i migliori brand disponibili anche su Amazon, ci sono sicuramente MAC, Collistar, Rimmel London, Sally Hansen, BioNike e Mavala. In alternativa, c'è la possibilità di acquistarli anche in farmacia, ma più come prodotti curativi e strutturanti delle unghie.

Colore

Gli smalti indurenti per unghie possono anche differenziarsi per un altro aspetto: il colore. Esistono infatti alcuni rinforzanti che, oltre ad agire a livello profondo degli strati dell'unghia, le donano anche un tocco di colore e di vivacità. Si tratta di veri e propri smalti 2-in-1, che da un alto curano e dall'altro decorano. Per le persone che, invece, preferiscono lasciare le unghie con il loro colore naturale, questi prodotti si trovano o sotto forma di oli o sotto forma di smalti trasparenti

Prezzo

Il prezzo medio degli smalti rinforzanti e indurenti per unghie può variare dai 3 a 25 euro, a seconda della formulazione e della marca. Molto spesso, sia la multifunzionalità, che la composizione più elaborata, possono indurre a un aumento di prezzo. Per esempio, possono avere un prezzo superiore nei confronti di altri ingredienti più comuni: gli smalti 3-in-1, strutturanti, indurenti e idratanti, che fungono da veri e propri trattamenti profondi e lunghi; oppure quelli con elementi come i micro-diamanti e il titanio.

Perché utilizzare un rinforzante per unghie

Scegliere di usare dei prodotti rinforzanti per unghie prevede numerosi vantaggi, perché oltre a essere una scelta curativa, coinvolge anche la sfera estetica. Il primo vantaggio, quindi, riguarda l'azione indurente a cui vengono sottoposte le unghie. Questi prodotti sono in grado non solo di impedire che le unghie crescano fragili e si spezzino facilmente ma, tramite formule a base di vitamine e nutrienti particolari, agiscono direttamente in profondità, nutrendo l'intera area. Da qui nasce il secondo vantaggio che riguarda il fattore estetico: agire sulla robustezza e la crescita delle unghie, consente anche di avere poi delle mani curate, eleganti e belle in ogni situazione.