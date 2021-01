I portafogli da uomo sono degli accessori molto utilizzati dagli uomini nel quotidiano perché permettono di portare con sé in modo ordinato documenti, come la carta d'identità o la patente, monete, banconote e carte di credito.

Oltre a essere molto utili, i portafogli sono un vero e proprio emblema dello stile maschile e, per questo motivo, devono essere acquistati tenendo in considerazione anche i propri gusti. Questo accessorio, infatti, non deve essere solo pratico, ma deve anche piacere. Basta dare un'occhiata ai tanti modelli disponibili in commercio per rendersi conto delle diverse tipologie disponibili, realizzate con materiali, linee e design differenti, proprio per accontentare i gusti di tutti.

Scopriamo insieme quali sono i migliori portafogli da uomo disponibili su Amazon: abbiamo selezionato anche quelli delle marche più prestigiose, come Piquadro, Montblanc, Prima Classe e The Bridge.

I 12 migliori portafogli da uomo

Come anticipato ecco la lista dei migliori portafogli da uomo presenti su Amazon. Abbiamo cercato di selezionare modelli differenti tra loro per materiali, dimensioni e caratteristiche in modo da trovare l'accessorio ideale per tutti i gusti.

1. Montblanc 108.945

Il primo prodotto è questo di Montblanc realizzato in pelle. Lo stile di questo portafoglio è decisamente classico ed elegante, adatto alle occasioni speciali ma anche alla quotidianità.

Il colore nero, contornato da finissime cuciture e dal logo minimale presente in basso, lo rendono un modello adatto sia a un target giovanile che adulto. Le dimensioni sono 11 x 8 x 2 cm per un modello che risulta comodo da tenere in tasca ma all'interno del quale è possibile stipare carte di credito, tessere e banconote senza problemi.

Il prezzo è in linea con modelli di questo tipo.

2. PiQuadro in pelle Vostok

Questo modello Piquadro in pelle Vostok è la soluzione che sposa meglio comodità e praticità. Il materiale utilizzato assicura una resistenza nel tempo invidiabile e il design appare vintage mantenendo per questo un certo fascino.

Lo spazio interno è molto ampio e, grazie al pratico portatessere, è possibile organizzare al meglio carte di credito e documenti plastificati separandoli da denaro e altri oggetti. Il portafoglio prevede anche il sistema di protezione RFID che permette di evitare che malintenzionati possano clonare o intaccare le proprie carte.

Un prodotto da considerare senza dubbio come soluzione a lungo termine.

3. Tommy Hilfiger Johnson CC

Uno dei portafogli più adatti per essere utilizzati nel quotidiano è questo di Tommy Hilfiger Johnson CC dallo stile sobrio e pratico.

Il materiale utilizzato è la pelle, che assicura una resistenza davvero elevata e una sensazione piacevole al tocco. Parliamo di un portafoglio da uomo compatto dal peso di soli 200 grammi ma dotato di numerosi scomparti interni per carte di credito, documenti e banconote.

Il monogramma del marchio Tommy Hilfiger è impresso sulla parte anteriore e lo rende un accessorio minimal adatto a un target prevalentemente giovanile.

4. Woodland XXL

Questo portafoglio di Woodland XXL è ideale per chi cerca un modello molto capiente. La sezione dedicata alle banconote è molto ampia e permette di inserirne una buona quantità.

In più sono presenti ben 18 scomparti ripiegabili per le carte, in modo da collocare carte di credito e documenti in maniera ordinata. Le monete, invece, possono essere conservate all'interno del pratico portamonete interno, per un'organizzazione ottimale.

Il modello è realizzato al 100% in pelle marrone e ha uno stile adatto praticamente a chiunque.

5. XCSOURCE

Il Magic Wallet di XCSOURCE è praticissimo porta-carte di credito che permette di portare con sé tutte le carte rigide in maniera organizzata.

Naturalmente nulla vieta di portare anche le banconote all'interno dei vari scomparti presenti. Il materiale utilizzato è il simil cuoio, un materiale molto economico ma allo stesso tempo resistente.

Lo stile è degno di nota, caratterizzato da una colorazione verde e nera che lo rende alla moda e adatto a ogni occasione.

Nel complesso un prodotto compatto e essenziale a un prezzo davvero molto conveniente.

6. The Bridge 01403701

Questo modello firmato The Bridge è un prodotto che sposa perfettamente il concetto di stile e qualità.

Tra i principali plus troviamo senza dubbio i materiali resistenti e durevoli nel tempo. In particolare il portafoglio è realizzato in solido cuoio, uno dei migliori materiali per accessori di questo tipo. Lo stile è molto elegante con delle sottili cuciture laterali e il logo ben impresso sulla parte anteriore.

Gli scomparti interni sono ampi e permettono di conservare al meglio carte, tessere e banconote in maniera organizzata. Un prodotto Made in Italy di grande qualità, disponibile sia nella versione marrone che nera.

7. Visconti RFID

Il prossimo è il miglior portafoglio da uomo RFID di questa classifica. In particolare questo modello proposto da Visconti, grazie proprio alla protezione RFID, garantisce la sicurezza delle proprie carte di credito e informazioni da malintenzionati e truffatori.

Il prodotto è realizzato in vera pelle per una sensazone morbida, delicata e levigata, oltre naturalmente alla grande resistenza che questo materiale garantisce. Parliamo di un portafoglio da uomo slim che, nonostante le dimensioni compatte, presenta un buon numero di vani per carte di credito, documenti e soldi.

Un prodotto sicuro e affidabile.

8. Tommy Hilfiger Eton CC

Torniamo su un prodotto minimal con questo Tommy Hilfiger Eton CC. In particolare il portacarte è realizzato in pelle per quanto riguarda l'esterno e in poliestere per l'interno.

Un prodotto molto compatto che permette di conservare e organizzare tessere, documenti, carte di credito e denaro in modo pratico. Sulla parte anteriore è presente semplicemente il logo del brand su un fondo a tinta unica.

Un modello ideale per chi cerca un portafoglio sobrio e utile per la quotidianità.

9. Portafoglio multicolore DUDU

Il portafoglio multicolore DUDU è un modello che osa cercando una combinazione di colori che si distacca da quelle già viste.

Il tutto è realizzato in morbida pelle che assicura inoltre una certa resistenza nel tempo. L'organizzazione degli scomparti interni è decisamente classica con i vari vani portacarte sulla sinistra e il portamonete sulla destra, oltre alla sezione per le banconote in alto.

Ogni sezione è poi contraddistinta da un colore con abbinamenti perfetti tra colori caldi e freddi. Il risultato finale è un portafoglio fuori dagli schemi, utile e di qualità al tempo stesso.

10. ZNAP by slimpuro

Una soluzione che unisce al meglio utilità e compattezza è questo ZNAP by slimpuro. Il portafoglio prevede un meccanismo di chiusura meccanico che permette di raggiungere rapidamente le carte anche con una sola mano.

Il telaio è realizzato in robusto alluminio aeronautico che garantisce una resistenza davvero invidiabile. In più, grazie alla protezione RFID, è possibile proteggere le proprie carte di credito da malintenzionati e truffatori. Come detto si tratta di un prodotto estremamente compatto ma che permette di inserire monete, banconote e carte in maniera semplice e comoda.

Un prodotto dallo stile elegante.

11. Porsche Design CardHolder V11

Passiamo a un modello decisamente classico con questo Porsche Design CardHolder V11. Il portafoglio in questione è l'ideale per chi ricerca un accessorio di stile che possa essere adatto a ogni occasione.

Il materiale utilizzato è la pelle la quale risulta particolarmente morbida e liscia al tatto, oltre a essere naturalmente tra i materiali più resistenti. Le linee sono semplici con finissime cuciture sui bordi e il logo elegante posizionato in basso.

Anche per quanto riguarda lo spazio interno possiamo annoverare questo portafoglio tra i migliori modelli. È possibile infatti conservare carte di credito, documenti e banconote negli appositi scomparti.

Prezzo giusto per un prodotto di uno dei migliori marchi.

12. LEAS MCL Biker

Concludiamo con questo LEAS MCL Biker un portafoglio basic particolarmente apprezzato. L'interno è molto spazioso con 2 comparti per le banconote, le quali possono essere inserite anche senza piegarle, e 3 trasparenti.

Oltre questi, sono presenti altri 14 comparti da destinare alle carte di credito, tessere e documenti plastificati. Di questi 14, ce ne sono 11 visibili e 3 nascosti.

Il portafogli è realizzato in pelle, un materiale ottimo per resistenza e consistenza al tatto, e la chiusura è caratterizzata da un pratico bottone.

Interessante anche la catenina inclusa che permette di agganciarlo dove più si preferisce per una maggiore sicurezza.

Come scegliere il miglior portafoglio da uomo

Per scegliere il migliore portafoglio disponibile in commercio occorre tenere in considerazione i materiali, le tipologie, le dimensioni, lo stile e la marca. Analizziamo insieme questi fattori nella guida all'acquisto che segue.

Materiali

I materiali con i quali è realizzato il portafoglio ne possono determinare la consistenza e la resistenza nel tempo.

Il materiale più diffuso è senza dubbio la pelle, materiale che presenta dei plus importanti come la resistenza e la morbidezza. Al giorno d'oggi esistono diverse soluzioni tra pelle di bovino, coccodrillo, pitone, vitellino, alligatore e altri. Si tratta questa di una scelta molto personale in quanto, in termini etici, può essere discutibile

La pelle è comunque un materiale dal grande fascino che, se tenuta con la giusta manutenzione, può mantenersi praticamente intatta nel tempo.

Altre soluzioni sono i materiali sintetici come la similpelle o il poliestere. Soprattutto la similpelle è un materiale che, da un punto di vista estetico, risulta molto vicino alla pelle pur presentando una consistenza leggermente diversa.

Il poliestere, o nylon, è invece il materiale più pratico in assoluto, ideale per i giovani, gli sportivi e in generale chi ha uno stile di vita abbastanza attivo.

Spesso questi portafogli sono infatti realizzati in modo da essere anti-strappo e anti-graffio oltre che completamente lavabili in acqua.

Infine, per chi cerca qualcosa di più solido e particolare, c'è anche l'alluminio. In genere questo è il materiale più utilizzato per quanto riguarda i Card Holder in quanto permette di inserire un gran numero di carte senza il rischio di danneggiarle.

Tipologia di portafoglio

Un altro fattore da tenere in considerazione prima di acquistare un portafogli da uomo è la tipologia. In commercio, infatti, sono disponibili i modelli Bi-fold, quelli Tri-fold, i Card Holder, conosciuti anche come porta carte, e, infine, i portafogli da viaggio, pensati appositamente per chi viaggia spesso. Scopriamo insieme le principali caratteristiche di

Portafogli Bi-fold: sono quelli classici dotati di due sezioni , una pieghevole e una fissa . In quella fissa vanno posizionate le banconote, mentre quella laterale presenta in genere diversi comparti per inserire carte e documenti.

sono quelli dotati di , una e una . In quella fissa vanno posizionate mentre quella laterale presenta in genere diversi comparti per inserire carte e documenti. Portafogli Tri-fold: sono caratterizzati da ben tre sezioni di cui due pieghevoli e una fissa . Sono dotati di molti più comparti e sono l'ideale per chi, oltre a carta di credito e documento, desidera avere con sé anche altre carte plastificate, come la tessera della palestra, il badge del lavoro e così via.

sono caratterizzati da ben di cui e una . Sono dotati di e sono l'ideale per chi, oltre a carta di credito e documento, desidera avere con sé anche altre carte plastificate, come la tessera della palestra, il badge del lavoro e così via. Portafogli Card Holder: conosciuti anche come porta carte , presentano molti scomparti pensati appositamente per contenere diverse di carte ma non sono consigliati per le banconote. Infatti, il loro acquisto è consigliato per chi effettua pagamenti utilizzando carte di credito e/o debito.

conosciuti anche come , presentano pensati appositamente per contenere diverse di carte ma non sono consigliati per le banconote. Infatti, il loro acquisto è consigliato per chi effettua pagamenti utilizzando carte di credito e/o debito. Portafogli da viaggio: ideali per chi viaggia spesso, è una tipologia di portafoglio particolare. Possono essere dotati di una tracolla o un cinturino, che permettano di averli sempre sotto controllo anche in luoghi affollati, e di diversi scomparti per contenere biglietti o il passaporto.

Dimensioni

Anche le dimensioni sono un aspetto importantissimo nella scelta di un portafoglio per uomo. Queste naturalmente dipenderanno anche dalla tipologia che andrete a scegliere e dalla struttura generale dell'accessorio. Un modello Tri-fold, ad esempio, è più grande rispetto a un Card Holder.

In ogni caso consigliamo di selezionare un portafoglio che permetta di inserire tutto il necessario senza problemi.

In più è utile valutare anche le proprie abitudini. Se ad esempio si è soliti mettere il portafogli nelle tasche dei pantaloni sarebbe bene optare per un modello che non sia troppo gonfio in modo che ci stia comodamente.

Stile

Il portafoglio per uomo è un vero e proprio accessorio fashion che dovrebbe rispecchiare lo stile di chi lo acquista. Proprio per questo motivo la scelta è davvero vasta e, in commercio, sono disponibili portafogli in grado di accontentare tutti i gusti.

È possibile ad esempio scegliere portafogli in pelle, nera o marrone, che presentino uno stile classico, adatto alle grandi occasioni, o magari optare per accessori più colorati adatti alla quotidianità e che si distacchino dai prodotti comuni.

In più esistono portafogli con uno stile più minimal, come ad esempio i Porta Carte, e quelli "gonfi" ovvero i portafogli adatti a portare con sé un gran numero di banconote. Insomma lo stile è quanto di più personale ci possa essere e vi consigliamo di valutare bene quale accessorio possa essere quello che rispecchia meglio il vostro.

Marca

Concludiamo con la marca, un indicatore importante della qualità di un portafoglio. Tra le migliori marche che producono questi accessori, segnaliamo Prima Classe, The Bridge, PiQuadro, Montblanc ma anche Tommy Hilfiger e Porsche, brand che realizzano portafogli di qualità, robusti e dallo stile elegante, senza rinunciare alla praticità.

Protezione RFID

Un portafoglio, per poter essere affidabile, deve anche essere in grado di proteggere le nostre carte e i nostri dati in generale. Purtroppo negli ultimi anni si è diffusa l'usanza, da parte di ladri e malviventi, di clonare le nostre carte mettendo in contatto particolari strumenti con i microchip presenti proprio su queste ultime. La protezione RFID è un sistema che permette di schermare le carte e di evitare che queste possano essere clonate o intaccate in qualche modo. Invariato